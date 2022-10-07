https://ria.ru/20221007/spetsoperatsiya-1822239313.html

Российские военные уничтожили два украинских склада боеприпасов

Российские военные уничтожили два украинских склада боеприпасов - РИА Новости, 07.10.2022

Российские военные уничтожили два украинских склада боеприпасов

Российская авиация, ракетные войска и артиллерия поразили шесть пунктов управления украинских войск, уничтожили два склада боеприпасов в районе города... РИА Новости, 07.10.2022

2022-10-07T14:44

2022-10-07T14:44

2022-10-07T14:45

специальная военная операция на украине

в мире

россия

запорожье

вооруженные силы украины

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/01/1820855772_0:0:2000:1126_1920x0_80_0_0_ceff0b9fba940f2b491605bec87dcfc7.jpg

МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Российская авиация, ракетные войска и артиллерия поразили шесть пунктов управления украинских войск, уничтожили два склада боеприпасов в районе города Запорожье, сообщили в пятницу в Минобороны РФ."Ударами оперативно-тактической и армейской авиации, ракетных войск и артиллерии поражены шесть пунктов управления ВСУ, 53 артиллерийских подразделения на огневых позициях, живая сила и военная техника в 162-х районах. Уничтожены два склада боеприпасов и ракетно-артиллерийского вооружения 56-й механизированной бригады ВСУ в районе города Запорожье", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20221007/ukraina-1822237730.html

россия

запорожье

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, россия, запорожье, вооруженные силы украины