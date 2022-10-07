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Российские военные уничтожили два украинских склада боеприпасов - РИА Новости, 07.10.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
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Российские военные уничтожили два украинских склада боеприпасов
Российские военные уничтожили два украинских склада боеприпасов - РИА Новости, 07.10.2022
Российские военные уничтожили два украинских склада боеприпасов
Российская авиация, ракетные войска и артиллерия поразили шесть пунктов управления украинских войск, уничтожили два склада боеприпасов в районе города... РИА Новости, 07.10.2022
2022-10-07T14:44
2022-10-07T14:45
специальная военная операция на украине
в мире
россия
запорожье
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Российская авиация, ракетные войска и артиллерия поразили шесть пунктов управления украинских войск, уничтожили два склада боеприпасов в районе города Запорожье, сообщили в пятницу в Минобороны РФ."Ударами оперативно-тактической и армейской авиации, ракетных войск и артиллерии поражены шесть пунктов управления ВСУ, 53 артиллерийских подразделения на огневых позициях, живая сила и военная техника в 162-х районах. Уничтожены два склада боеприпасов и ракетно-артиллерийского вооружения 56-й механизированной бригады ВСУ в районе города Запорожье", - говорится в сообщении.
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в мире, россия, запорожье, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Запорожье, Вооруженные силы Украины
14:44 07.10.2022 (обновлено: 14:45 07.10.2022)
 
Российские военные уничтожили два украинских склада боеприпасов

Минобороны: российские военные уничтожили два украинских склада боеприпасов

© РИА Новости / Виктор АнтонюкВ зоне проведения специальной военной операции в Донецкой области
В зоне проведения специальной военной операции в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 07.10.2022
© РИА Новости / Виктор Антонюк
В зоне проведения специальной военной операции в Донецкой области. Архивное фото
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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Российская авиация, ракетные войска и артиллерия поразили шесть пунктов управления украинских войск, уничтожили два склада боеприпасов в районе города Запорожье, сообщили в пятницу в Минобороны РФ.
"Ударами оперативно-тактической и армейской авиации, ракетных войск и артиллерии поражены шесть пунктов управления ВСУ, 53 артиллерийских подразделения на огневых позициях, живая сила и военная техника в 162-х районах. Уничтожены два склада боеприпасов и ракетно-артиллерийского вооружения 56-й механизированной бригады ВСУ в районе города Запорожье", - говорится в сообщении.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 07.10.2022
14:40Специальная военная операция на Украине
ВСУ на Николаево-Криворожском направлении потеряли более 300 военных
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияЗапорожьеВооруженные силы Украины
 
 
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