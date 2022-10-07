https://ria.ru/20221007/spetsoperatsiya-1822239313.html
Российские военные уничтожили два украинских склада боеприпасов
Российские военные уничтожили два украинских склада боеприпасов - РИА Новости, 07.10.2022
Российские военные уничтожили два украинских склада боеприпасов
Российская авиация, ракетные войска и артиллерия поразили шесть пунктов управления украинских войск, уничтожили два склада боеприпасов в районе города... РИА Новости, 07.10.2022
2022-10-07T14:44
2022-10-07T14:44
2022-10-07T14:45
специальная военная операция на украине
в мире
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запорожье
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Российская авиация, ракетные войска и артиллерия поразили шесть пунктов управления украинских войск, уничтожили два склада боеприпасов в районе города Запорожье, сообщили в пятницу в Минобороны РФ."Ударами оперативно-тактической и армейской авиации, ракетных войск и артиллерии поражены шесть пунктов управления ВСУ, 53 артиллерийских подразделения на огневых позициях, живая сила и военная техника в 162-х районах. Уничтожены два склада боеприпасов и ракетно-артиллерийского вооружения 56-й механизированной бригады ВСУ в районе города Запорожье", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20221007/ukraina-1822237730.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, запорожье, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Запорожье, Вооруженные силы Украины
14:44 07.10.2022 (обновлено: 14:45 07.10.2022)
Российские военные уничтожили два украинских склада боеприпасов
Минобороны: российские военные уничтожили два украинских склада боеприпасов