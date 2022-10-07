https://ria.ru/20221007/spetsoperatsiya-1822236524.html

В Минобороны рассказали о попытках наступления ВСУ

В Минобороны рассказали о попытках наступления ВСУ - РИА Новости, 07.10.2022

В Минобороны рассказали о попытках наступления ВСУ

До пяти батальонных групп Киева безуспешно наступали на Пятихатки, Садок, Ищенка, Безыменное Херсонской области, а также Терновые Поды Николаевской области,... РИА Новости, 07.10.2022

2022-10-07T14:37

2022-10-07T14:37

2022-10-07T15:05

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 7 окт – РИА Новости. До пяти батальонных групп Киева безуспешно наступали на Пятихатки, Садок, Ищенка, Безыменное Херсонской области, а также Терновые Поды Николаевской области, сообщили в пятницу в Минобороны РФ.Противник силами до пяти батальонных тактических групп пытался вести наступательные действия в направлениях населённых пунктов Пятихатки, Садок, Ищенка, Безыменное Херсонской области, а также Терновые Поды Николаевской области."Решительными действиями российских войск все атаки ВСУ и иностранных наемников отражены. Противник отброшен на исходные позиции. В ходе боевых действий в районе населенного пункта Пятихатка Херсонской области <…> разгромлена ротная тактическая группа 60-й пехотной бригады ВСУ", - добавили в министерстве.

https://radiosputnik.ria.ru/20221006/nastuplenie-1821928588.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

безопасность, в мире, херсонская область , вооруженные силы украины, россия, николаевская область