https://ria.ru/20221007/spetsoperatsiya-1822236524.html
В Минобороны рассказали о попытках наступления ВСУ
В Минобороны рассказали о попытках наступления ВСУ - РИА Новости, 07.10.2022
В Минобороны рассказали о попытках наступления ВСУ
До пяти батальонных групп Киева безуспешно наступали на Пятихатки, Садок, Ищенка, Безыменное Херсонской области, а также Терновые Поды Николаевской области,... РИА Новости, 07.10.2022
2022-10-07T14:37
2022-10-07T14:37
2022-10-07T15:05
специальная военная операция на украине
безопасность
в мире
херсонская область
вооруженные силы украины
россия
николаевская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/15/1818331769_0:131:2500:1537_1920x0_80_0_0_f7e7179db7b5580f68b9224ab04f8949.jpg
МОСКВА, 7 окт – РИА Новости. До пяти батальонных групп Киева безуспешно наступали на Пятихатки, Садок, Ищенка, Безыменное Херсонской области, а также Терновые Поды Николаевской области, сообщили в пятницу в Минобороны РФ.Противник силами до пяти батальонных тактических групп пытался вести наступательные действия в направлениях населённых пунктов Пятихатки, Садок, Ищенка, Безыменное Херсонской области, а также Терновые Поды Николаевской области."Решительными действиями российских войск все атаки ВСУ и иностранных наемников отражены. Противник отброшен на исходные позиции. В ходе боевых действий в районе населенного пункта Пятихатка Херсонской области <…> разгромлена ротная тактическая группа 60-й пехотной бригады ВСУ", - добавили в министерстве.
https://radiosputnik.ria.ru/20221006/nastuplenie-1821928588.html
херсонская область
россия
николаевская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/15/1818331769_139:0:2362:1667_1920x0_80_0_0_68b1663ffa55465c7f204cbf5179f970.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, в мире, херсонская область , вооруженные силы украины, россия, николаевская область
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, В мире, Херсонская область , Вооруженные силы Украины, Россия, Николаевская область
14:37 07.10.2022 (обновлено: 15:05 07.10.2022)
В Минобороны рассказали о попытках наступления ВСУ
Минобороны: ВСУ безуспешно наступали на Пятихатки, Садок, Ищенку и Безыменное