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В Минобороны рассказали о попытках наступления ВСУ - РИА Новости, 07.10.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221007/spetsoperatsiya-1822236524.html
В Минобороны рассказали о попытках наступления ВСУ
В Минобороны рассказали о попытках наступления ВСУ - РИА Новости, 07.10.2022
В Минобороны рассказали о попытках наступления ВСУ
До пяти батальонных групп Киева безуспешно наступали на Пятихатки, Садок, Ищенка, Безыменное Херсонской области, а также Терновые Поды Николаевской области,... РИА Новости, 07.10.2022
2022-10-07T14:37
2022-10-07T15:05
специальная военная операция на украине
безопасность
в мире
херсонская область
вооруженные силы украины
россия
николаевская область
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МОСКВА, 7 окт – РИА Новости. До пяти батальонных групп Киева безуспешно наступали на Пятихатки, Садок, Ищенка, Безыменное Херсонской области, а также Терновые Поды Николаевской области, сообщили в пятницу в Минобороны РФ.Противник силами до пяти батальонных тактических групп пытался вести наступательные действия в направлениях населённых пунктов Пятихатки, Садок, Ищенка, Безыменное Херсонской области, а также Терновые Поды Николаевской области."Решительными действиями российских войск все атаки ВСУ и иностранных наемников отражены. Противник отброшен на исходные позиции. В ходе боевых действий в районе населенного пункта Пятихатка Херсонской области &lt;…&gt; разгромлена ротная тактическая группа 60-й пехотной бригады ВСУ", - добавили в министерстве.
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безопасность, в мире, херсонская область , вооруженные силы украины, россия, николаевская область
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, В мире, Херсонская область , Вооруженные силы Украины, Россия, Николаевская область
14:37 07.10.2022 (обновлено: 15:05 07.10.2022)
 
В Минобороны рассказали о попытках наступления ВСУ

Минобороны: ВСУ безуспешно наступали на Пятихатки, Садок, Ищенку и Безыменное

© AP Photo / Kostiantyn LiberovРаненые украинские военнослужащие
Раненые украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 07.10.2022
© AP Photo / Kostiantyn Liberov
Раненые украинские военнослужащие. Архивное фото
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МОСКВА, 7 окт – РИА Новости. До пяти батальонных групп Киева безуспешно наступали на Пятихатки, Садок, Ищенка, Безыменное Херсонской области, а также Терновые Поды Николаевской области, сообщили в пятницу в Минобороны РФ.
Противник силами до пяти батальонных тактических групп пытался вести наступательные действия в направлениях населённых пунктов Пятихатки, Садок, Ищенка, Безыменное Херсонской области, а также Терновые Поды Николаевской области.
"Решительными действиями российских войск все атаки ВСУ и иностранных наемников отражены. Противник отброшен на исходные позиции. В ходе боевых действий в районе населенного пункта Пятихатка Херсонской области <…> разгромлена ротная тактическая группа 60-й пехотной бригады ВСУ", - добавили в министерстве.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 06.10.2022
6 октября, 12:17Сказано в эфире
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьВ миреХерсонская областьВооруженные силы УкраиныРоссияНиколаевская область
 
 
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