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Инспекторы нацпарка в Сочи проверяют место, где появились огромные шары - РИА Новости, 07.10.2022
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Туризм
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Инспекторы нацпарка в Сочи проверяют место, где появились огромные шары
Инспекторы нацпарка в Сочи проверяют место, где появились огромные шары - РИА Новости, 07.10.2022
Инспекторы нацпарка в Сочи проверяют место, где появились огромные шары
Инспекторы Кудепстинского участкового лесничества в Сочи поверяют территорию, на которой появились большие металлические шары, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 07.10.2022
2022-10-07T14:40
2022-10-07T14:40
туризм
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сочи
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СОЧИ, 7 окт — РИА Новости. Инспекторы Кудепстинского участкового лесничества в Сочи поверяют территорию, на которой появились большие металлические шары, сообщили РИА Новости в пресс-службе ФГБУ "Сочинский национальный парк"."Пока идет обследование объектов и уточнение границ нацпарка. При подтверждении факта нахождения данных объектов на территории заповедника будут составлены протоколы с фиксацией нарушений", — рассказала собеседница агентства.Кроме того, Кавказский государственный природный биосферный заповедник в Сочи опроверг информацию, размещенную ранее в интернете о том, что шары якобы находятся на территории Тисо-самшитовой рощи. Как уточнили агентству в пресс-службе заказника, никаких инородных предметов в роще нет, разве что оборудованная туристическая инфраструктура заповедника.Ранее в соцсетях появилось видео с неизвестными предметами в виде больших шаров, расположенных в лесу Адлерского района Сочи. Пользователи выдвигали разные версии происхождения геометрических фигур. Эксперты в некоторых СМИ высказывали предположение о том, что это может быть топливный бак от космической ракеты.
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новости - туризм, туризм, сочи
Туризм, Новости - Туризм, Туризм, Сочи
14:40 07.10.2022
 
Инспекторы нацпарка в Сочи проверяют место, где появились огромные шары

В Сочи инспекторы заповедника проверяют место, где появились огромные металлические шары

© РИА Новости / Денис АбрамовСочинский нацпарк и Кавказский заповедник станут единым учреждением
Сочинский нацпарк и Кавказский заповедник станут единым учреждением - РИА Новости, 1920, 07.10.2022
© РИА Новости / Денис Абрамов
Читать ria.ru в
СОЧИ, 7 окт — РИА Новости. Инспекторы Кудепстинского участкового лесничества в Сочи поверяют территорию, на которой появились большие металлические шары, сообщили РИА Новости в пресс-службе ФГБУ "Сочинский национальный парк".
"Пока идет обследование объектов и уточнение границ нацпарка. При подтверждении факта нахождения данных объектов на территории заповедника будут составлены протоколы с фиксацией нарушений", — рассказала собеседница агентства.
Кроме того, Кавказский государственный природный биосферный заповедник в Сочи опроверг информацию, размещенную ранее в интернете о том, что шары якобы находятся на территории Тисо-самшитовой рощи. Как уточнили агентству в пресс-службе заказника, никаких инородных предметов в роще нет, разве что оборудованная туристическая инфраструктура заповедника.
Ранее в соцсетях появилось видео с неизвестными предметами в виде больших шаров, расположенных в лесу Адлерского района Сочи. Пользователи выдвигали разные версии происхождения геометрических фигур. Эксперты в некоторых СМИ высказывали предположение о том, что это может быть топливный бак от космической ракеты.
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