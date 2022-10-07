https://ria.ru/20221007/sochi-1822187610.html

Инспекторы нацпарка в Сочи проверяют место, где появились огромные шары

Инспекторы нацпарка в Сочи проверяют место, где появились огромные шары - РИА Новости, 07.10.2022

Инспекторы нацпарка в Сочи проверяют место, где появились огромные шары

Инспекторы Кудепстинского участкового лесничества в Сочи поверяют территорию, на которой появились большие металлические шары, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 07.10.2022

2022-10-07T14:40

2022-10-07T14:40

2022-10-07T14:40

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СОЧИ, 7 окт — РИА Новости. Инспекторы Кудепстинского участкового лесничества в Сочи поверяют территорию, на которой появились большие металлические шары, сообщили РИА Новости в пресс-службе ФГБУ "Сочинский национальный парк"."Пока идет обследование объектов и уточнение границ нацпарка. При подтверждении факта нахождения данных объектов на территории заповедника будут составлены протоколы с фиксацией нарушений", — рассказала собеседница агентства.Кроме того, Кавказский государственный природный биосферный заповедник в Сочи опроверг информацию, размещенную ранее в интернете о том, что шары якобы находятся на территории Тисо-самшитовой рощи. Как уточнили агентству в пресс-службе заказника, никаких инородных предметов в роще нет, разве что оборудованная туристическая инфраструктура заповедника.Ранее в соцсетях появилось видео с неизвестными предметами в виде больших шаров, расположенных в лесу Адлерского района Сочи. Пользователи выдвигали разные версии происхождения геометрических фигур. Эксперты в некоторых СМИ высказывали предположение о том, что это может быть топливный бак от космической ракеты.

https://ria.ru/20221006/sochi-1821616296.html

сочи

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Мария Селиванова

Мария Селиванова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

новости - туризм, туризм, сочи