https://ria.ru/20221007/sochi-1822187610.html
Инспекторы нацпарка в Сочи проверяют место, где появились огромные шары
Инспекторы нацпарка в Сочи проверяют место, где появились огромные шары - РИА Новости, 07.10.2022
Инспекторы нацпарка в Сочи проверяют место, где появились огромные шары
Инспекторы Кудепстинского участкового лесничества в Сочи поверяют территорию, на которой появились большие металлические шары, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 07.10.2022
2022-10-07T14:40
2022-10-07T14:40
2022-10-07T14:40
туризм
новости - туризм
туризм
сочи
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151691/92/1516919237_0:57:1500:901_1920x0_80_0_0_a6e0b4d2dee48ec8931f96abd4b4aa85.jpg
СОЧИ, 7 окт — РИА Новости. Инспекторы Кудепстинского участкового лесничества в Сочи поверяют территорию, на которой появились большие металлические шары, сообщили РИА Новости в пресс-службе ФГБУ "Сочинский национальный парк"."Пока идет обследование объектов и уточнение границ нацпарка. При подтверждении факта нахождения данных объектов на территории заповедника будут составлены протоколы с фиксацией нарушений", — рассказала собеседница агентства.Кроме того, Кавказский государственный природный биосферный заповедник в Сочи опроверг информацию, размещенную ранее в интернете о том, что шары якобы находятся на территории Тисо-самшитовой рощи. Как уточнили агентству в пресс-службе заказника, никаких инородных предметов в роще нет, разве что оборудованная туристическая инфраструктура заповедника.Ранее в соцсетях появилось видео с неизвестными предметами в виде больших шаров, расположенных в лесу Адлерского района Сочи. Пользователи выдвигали разные версии происхождения геометрических фигур. Эксперты в некоторых СМИ высказывали предположение о том, что это может быть топливный бак от космической ракеты.
https://ria.ru/20221006/sochi-1821616296.html
сочи
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151691/92/1516919237_112:0:1388:957_1920x0_80_0_0_8557a28b2fbcf92875403e0566e2747b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости - туризм, туризм, сочи
Туризм, Новости - Туризм, Туризм, Сочи
Инспекторы нацпарка в Сочи проверяют место, где появились огромные шары
В Сочи инспекторы заповедника проверяют место, где появились огромные металлические шары
СОЧИ, 7 окт — РИА Новости. Инспекторы Кудепстинского участкового лесничества в Сочи поверяют территорию, на которой появились большие металлические шары, сообщили РИА Новости в пресс-службе ФГБУ "Сочинский национальный парк".
"Пока идет обследование объектов и уточнение границ нацпарка. При подтверждении факта нахождения данных объектов на территории заповедника будут составлены протоколы с фиксацией нарушений", — рассказала собеседница агентства.
Кроме того, Кавказский государственный природный биосферный заповедник в Сочи опроверг информацию, размещенную ранее в интернете о том, что шары якобы находятся на территории Тисо-самшитовой рощи. Как уточнили агентству в пресс-службе заказника, никаких инородных предметов в роще нет, разве что оборудованная туристическая инфраструктура заповедника.
Ранее в соцсетях появилось видео с неизвестными предметами в виде больших шаров, расположенных в лесу Адлерского района Сочи. Пользователи выдвигали разные версии происхождения геометрических фигур. Эксперты в некоторых СМИ высказывали предположение о том, что это может быть топливный бак от космической ракеты.