https://ria.ru/20221007/sochi-1821926552.html

В Сочи каштаны зацвели второй раз за год

В Сочи каштаны зацвели второй раз за год - РИА Новости, 07.10.2022

В Сочи каштаны зацвели второй раз за год

Массовое повторное цветение конских каштанов наблюдается в Сочи впервые за последнее десятилетие, сообщила ведущий научный сотрудник ФГБУ "Сочинский... РИА Новости, 07.10.2022

2022-10-07T00:15

2022-10-07T00:15

2022-10-07T00:15

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СОЧИ, 7 окт — РИА Новости. Массовое повторное цветение конских каштанов наблюдается в Сочи впервые за последнее десятилетие, сообщила ведущий научный сотрудник ФГБУ "Сочинский национальный парк" Галина Солтани.Обычно их цветение приходится на конец марта и начало апреля."Осеннее цветение последние годы регулярно, но такое массовое наблюдается впервые за последнее десятилетие. Перепады температуры и смена влажностного режима — обильные осадки после засушливого августа — спровоцировали цветение", — рассказала РИА Новости Солтани.В августе 2022 года ГУ МЧС России по Краснодарскому краю неоднократно информировало население о сильной жаре в Сочи. После в ведомстве предупреждали о залповых ливнях в сентябре.Ранее также сообщалось, что холодная сочинская зима в 2022 году спровоцировала позднее цветение сакуры — 31 марта. Такое явление, по словам Солтани, на курорте наблюдалось впервые за 20 лет.

https://ria.ru/20221006/sochi-1821616296.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

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