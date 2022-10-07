https://ria.ru/20221007/sochi-1821926552.html
В Сочи каштаны зацвели второй раз за год
В Сочи каштаны зацвели второй раз за год - РИА Новости, 07.10.2022
В Сочи каштаны зацвели второй раз за год
Массовое повторное цветение конских каштанов наблюдается в Сочи впервые за последнее десятилетие, сообщила ведущий научный сотрудник ФГБУ "Сочинский... РИА Новости, 07.10.2022
2022-10-07T00:15
2022-10-07T00:15
2022-10-07T00:15
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СОЧИ, 7 окт — РИА Новости. Массовое повторное цветение конских каштанов наблюдается в Сочи впервые за последнее десятилетие, сообщила ведущий научный сотрудник ФГБУ "Сочинский национальный парк" Галина Солтани.Обычно их цветение приходится на конец марта и начало апреля."Осеннее цветение последние годы регулярно, но такое массовое наблюдается впервые за последнее десятилетие. Перепады температуры и смена влажностного режима — обильные осадки после засушливого августа — спровоцировали цветение", — рассказала РИА Новости Солтани.В августе 2022 года ГУ МЧС России по Краснодарскому краю неоднократно информировало население о сильной жаре в Сочи. После в ведомстве предупреждали о залповых ливнях в сентябре.Ранее также сообщалось, что холодная сочинская зима в 2022 году спровоцировала позднее цветение сакуры — 31 марта. Такое явление, по словам Солтани, на курорте наблюдалось впервые за 20 лет.
https://ria.ru/20221006/sochi-1821616296.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, новости - туризм, сочи, россия, краснодарский край, растения, цветы, погода
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, Сочи, Россия, Краснодарский край, Растения, Цветы, Погода
В Сочи каштаны зацвели второй раз за год
В Сочи впервые за десять лет ученые зафиксировали массовое повторное цветение каштанов
СОЧИ, 7 окт — РИА Новости. Массовое повторное цветение конских каштанов наблюдается в Сочи впервые за последнее десятилетие, сообщила ведущий научный сотрудник ФГБУ "Сочинский национальный парк" Галина Солтани.
Обычно их цветение приходится на конец марта и начало апреля.
"Осеннее цветение последние годы регулярно, но такое массовое наблюдается впервые за последнее десятилетие. Перепады температуры и смена влажностного режима — обильные осадки после засушливого августа — спровоцировали цветение", — рассказала РИА Новости Солтани.
В августе 2022 года ГУ МЧС России
по Краснодарскому краю
неоднократно информировало население о сильной жаре в Сочи. После в ведомстве предупреждали о залповых ливнях в сентябре.
Ранее также сообщалось, что холодная сочинская зима в 2022 году спровоцировала позднее цветение сакуры — 31 марта. Такое явление, по словам Солтани, на курорте наблюдалось впервые за 20 лет.