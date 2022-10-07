Рейтинг@Mail.ru
В Сочи каштаны зацвели второй раз за год - РИА Новости, 07.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Коллаж самолет Туризм - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
https://ria.ru/20221007/sochi-1821926552.html
В Сочи каштаны зацвели второй раз за год
В Сочи каштаны зацвели второй раз за год - РИА Новости, 07.10.2022
В Сочи каштаны зацвели второй раз за год
Массовое повторное цветение конских каштанов наблюдается в Сочи впервые за последнее десятилетие, сообщила ведущий научный сотрудник ФГБУ "Сочинский... РИА Новости, 07.10.2022
2022-10-07T00:15
2022-10-07T00:15
туризм
туризм
новости - туризм
сочи
россия
краснодарский край
растения
цветы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/15/1751180407_0:140:3072:1868_1920x0_80_0_0_75f958d3d769e66153f01fccd228523b.jpg
СОЧИ, 7 окт — РИА Новости. Массовое повторное цветение конских каштанов наблюдается в Сочи впервые за последнее десятилетие, сообщила ведущий научный сотрудник ФГБУ "Сочинский национальный парк" Галина Солтани.Обычно их цветение приходится на конец марта и начало апреля."Осеннее цветение последние годы регулярно, но такое массовое наблюдается впервые за последнее десятилетие. Перепады температуры и смена влажностного режима — обильные осадки после засушливого августа — спровоцировали цветение", — рассказала РИА Новости Солтани.В августе 2022 года ГУ МЧС России по Краснодарскому краю неоднократно информировало население о сильной жаре в Сочи. После в ведомстве предупреждали о залповых ливнях в сентябре.Ранее также сообщалось, что холодная сочинская зима в 2022 году спровоцировала позднее цветение сакуры — 31 марта. Такое явление, по словам Солтани, на курорте наблюдалось впервые за 20 лет.
https://ria.ru/20221006/sochi-1821616296.html
сочи
россия
краснодарский край
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Мария Селиванова
Мария Селиванова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/15/1751180407_108:0:2839:2048_1920x0_80_0_0_5a5a7c442884ded786df4bfd6dc41125.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
туризм, новости - туризм, сочи, россия, краснодарский край, растения, цветы, погода
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, Сочи, Россия, Краснодарский край, Растения, Цветы, Погода
00:15 07.10.2022
 
В Сочи каштаны зацвели второй раз за год

В Сочи впервые за десять лет ученые зафиксировали массовое повторное цветение каштанов

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в медиабанкКонский каштан гибридный
Конский каштан гибридный - РИА Новости, 1920, 07.10.2022
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
СОЧИ, 7 окт — РИА Новости. Массовое повторное цветение конских каштанов наблюдается в Сочи впервые за последнее десятилетие, сообщила ведущий научный сотрудник ФГБУ "Сочинский национальный парк" Галина Солтани.
Обычно их цветение приходится на конец марта и начало апреля.
"Осеннее цветение последние годы регулярно, но такое массовое наблюдается впервые за последнее десятилетие. Перепады температуры и смена влажностного режима — обильные осадки после засушливого августа — спровоцировали цветение", — рассказала РИА Новости Солтани.
В августе 2022 года ГУ МЧС России по Краснодарскому краю неоднократно информировало население о сильной жаре в Сочи. После в ведомстве предупреждали о залповых ливнях в сентябре.
Ранее также сообщалось, что холодная сочинская зима в 2022 году спровоцировала позднее цветение сакуры — 31 марта. Такое явление, по словам Солтани, на курорте наблюдалось впервые за 20 лет.
Женщина с собачкой на пляже Ривьера, Сочи - РИА Новости, 1920, 06.10.2022
Вчера, 10:15Туризм
Власти Сочи рассказали, чем туристы смогут заниматься на зимних пляжах
 
ТуризмТуризмНовости - ТуризмСочиРоссияКраснодарский крайРастенияЦветыПогода
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала