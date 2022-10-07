https://ria.ru/20221007/sobaki-1822234466.html
Путин подписал закон, вводящий понятие "собака-проводник"
Путин подписал закон, вводящий понятие "собака-проводник" - РИА Новости, 07.10.2022
Путин подписал закон, вводящий понятие "собака-проводник"
Президент России Владимир Путин подписал закон, вводящий понятие "собака-проводник", а также исключающий требования к их выгулу, соответствующий документ... РИА Новости, 07.10.2022
2022-10-07T14:33
2022-10-07T14:33
2022-10-07T14:33
общество
владимир путин
россия
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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, вводящий понятие "собака-проводник", а также исключающий требования к их выгулу, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.В соответствии с документом, собака-проводник - это "собака с комплектом снаряжения, имеющая документ (паспорт), подтверждающий прохождение ею специального обучения, которая предоставляется инвалиду по зрению в целях обеспечения технического сопровождения".Кроме того, закон уточняет, что на собак-проводников, которые сопровождают незрячих людей, не распространяются требования к выгулу домашних животных. Они могут свободно пересекать проезжую часть, передвигаться в социальных учреждениях. Их хозяева не обязаны убирать за ними.
https://ria.ru/20221007/zhivotnye-1822225290.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, владимир путин, россия
Общество, Владимир Путин, Россия
Путин подписал закон, вводящий понятие "собака-проводник"
Путин подписал закон о понятии "собака-проводник", исключающий требования к их выгулу