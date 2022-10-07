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Путин подписал закон, вводящий понятие "собака-проводник" - РИА Новости, 07.10.2022
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Путин подписал закон, вводящий понятие "собака-проводник"
Путин подписал закон, вводящий понятие "собака-проводник" - РИА Новости, 07.10.2022
Путин подписал закон, вводящий понятие "собака-проводник"
Президент России Владимир Путин подписал закон, вводящий понятие "собака-проводник", а также исключающий требования к их выгулу, соответствующий документ... РИА Новости, 07.10.2022
2022-10-07T14:33
2022-10-07T14:33
общество
владимир путин
россия
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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, вводящий понятие "собака-проводник", а также исключающий требования к их выгулу, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.В соответствии с документом, собака-проводник - это "собака с комплектом снаряжения, имеющая документ (паспорт), подтверждающий прохождение ею специального обучения, которая предоставляется инвалиду по зрению в целях обеспечения технического сопровождения".Кроме того, закон уточняет, что на собак-проводников, которые сопровождают незрячих людей, не распространяются требования к выгулу домашних животных. Они могут свободно пересекать проезжую часть, передвигаться в социальных учреждениях. Их хозяева не обязаны убирать за ними.
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Дарья Буймова
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общество, владимир путин, россия
Общество, Владимир Путин, Россия
14:33 07.10.2022
 
Путин подписал закон, вводящий понятие "собака-проводник"

Путин подписал закон о понятии "собака-проводник", исключающий требования к их выгулу

© РИА Новости / Светлана Шевченко / Перейти в медиабанкСобаки-проводники с инструкторами во время обучения
Собаки-проводники с инструкторами во время обучения - РИА Новости, 1920, 07.10.2022
© РИА Новости / Светлана Шевченко
Перейти в медиабанк
Собаки-проводники с инструкторами во время обучения. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, вводящий понятие "собака-проводник", а также исключающий требования к их выгулу, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
В соответствии с документом, собака-проводник - это "собака с комплектом снаряжения, имеющая документ (паспорт), подтверждающий прохождение ею специального обучения, которая предоставляется инвалиду по зрению в целях обеспечения технического сопровождения".
Кроме того, закон уточняет, что на собак-проводников, которые сопровождают незрячих людей, не распространяются требования к выгулу домашних животных. Они могут свободно пересекать проезжую часть, передвигаться в социальных учреждениях. Их хозяева не обязаны убирать за ними.
Девушки у витрины зоомагазина - РИА Новости, 1920, 07.10.2022
Вчера, 14:15
Путин подписал закон об ужесточении требований к местам продажи животных
 
ОбществоВладимир ПутинРоссия
 
 
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