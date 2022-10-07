https://ria.ru/20221007/sobaki-1822234466.html

Путин подписал закон, вводящий понятие "собака-проводник"

Путин подписал закон, вводящий понятие "собака-проводник" - РИА Новости, 07.10.2022

Путин подписал закон, вводящий понятие "собака-проводник"

Президент России Владимир Путин подписал закон, вводящий понятие "собака-проводник", а также исключающий требования к их выгулу, соответствующий документ... РИА Новости, 07.10.2022

2022-10-07T14:33

2022-10-07T14:33

2022-10-07T14:33

общество

владимир путин

россия

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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, вводящий понятие "собака-проводник", а также исключающий требования к их выгулу, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.В соответствии с документом, собака-проводник - это "собака с комплектом снаряжения, имеющая документ (паспорт), подтверждающий прохождение ею специального обучения, которая предоставляется инвалиду по зрению в целях обеспечения технического сопровождения".Кроме того, закон уточняет, что на собак-проводников, которые сопровождают незрячих людей, не распространяются требования к выгулу домашних животных. Они могут свободно пересекать проезжую часть, передвигаться в социальных учреждениях. Их хозяева не обязаны убирать за ними.

https://ria.ru/20221007/zhivotnye-1822225290.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, владимир путин, россия