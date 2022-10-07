https://ria.ru/20221007/sng-1822249558.html

Путин призвал выработать меры по разрешению конфликтов внутри СНГ

Путин призвал выработать меры по разрешению конфликтов внутри СНГ - РИА Новости, 07.10.2022

Путин призвал выработать меры по разрешению конфликтов внутри СНГ

На Украине происходят трагические события, конфликты есть и между другими странами СНГ, это требует выработки мер по их разрешению, заявил президент РФ Владимир РИА Новости, 07.10.2022

2022-10-07T15:11

2022-10-07T15:11

2022-10-07T16:36

владимир путин

снг

россия

украина

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СТРЕЛЬНА, 7 окт - РИА Новости. На Украине происходят трагические события, конфликты есть и между другими странами СНГ, это требует выработки мер по их разрешению, заявил президент РФ Владимир Путин."В нашем кругу затронем, конечно, и вопросы, связанные с проблемами обеспечения безопасности на пространстве Содружества. Ведь помимо Украины, где происходят действительно трагические события, и между другими близкими государствами постсоветского пространства возникают подчас конфликты, и это, безусловно, требует выработки мер по их разрешению", - сказал Путин на неформальном саммите лидеров стран СНГ.

https://ria.ru/20221007/sammit-1822247837.html

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украина

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"Требует выработки мер по их разрешению" – Путин о конфликтах между странами СНГ "Требует выработки мер по их разрешению" – Путин о конфликтах между странами СНГ 2022-10-07T15:11 true PT0M29S

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Влада Копылова

владимир путин, снг, россия, украина