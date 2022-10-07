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Путин призвал выработать меры по разрешению конфликтов внутри СНГ - РИА Новости, 07.10.2022
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Путин призвал выработать меры по разрешению конфликтов внутри СНГ
Путин призвал выработать меры по разрешению конфликтов внутри СНГ - РИА Новости, 07.10.2022
Путин призвал выработать меры по разрешению конфликтов внутри СНГ
На Украине происходят трагические события, конфликты есть и между другими странами СНГ, это требует выработки мер по их разрешению, заявил президент РФ Владимир РИА Новости, 07.10.2022
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владимир путин
снг
россия
украина
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СТРЕЛЬНА, 7 окт - РИА Новости. На Украине происходят трагические события, конфликты есть и между другими странами СНГ, это требует выработки мер по их разрешению, заявил президент РФ Владимир Путин."В нашем кругу затронем, конечно, и вопросы, связанные с проблемами обеспечения безопасности на пространстве Содружества. Ведь помимо Украины, где происходят действительно трагические события, и между другими близкими государствами постсоветского пространства возникают подчас конфликты, и это, безусловно, требует выработки мер по их разрешению", - сказал Путин на неформальном саммите лидеров стран СНГ.
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"Требует выработки мер по их разрешению" – Путин о конфликтах между странами СНГ
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владимир путин, снг, россия, украина
Владимир Путин, СНГ, Россия, Украина
15:11 07.10.2022 (обновлено: 16:36 07.10.2022)
 
Путин призвал выработать меры по разрешению конфликтов внутри СНГ

Президент Путин назвал происходящие на Украине события трагическими

Читать ria.ru в
СТРЕЛЬНА, 7 окт - РИА Новости. На Украине происходят трагические события, конфликты есть и между другими странами СНГ, это требует выработки мер по их разрешению, заявил президент РФ Владимир Путин.
"В нашем кругу затронем, конечно, и вопросы, связанные с проблемами обеспечения безопасности на пространстве Содружества. Ведь помимо Украины, где происходят действительно трагические события, и между другими близкими государствами постсоветского пространства возникают подчас конфликты, и это, безусловно, требует выработки мер по их разрешению", - сказал Путин на неформальном саммите лидеров стран СНГ.
Флаги государств СНГ - РИА Новости, 1920, 07.10.2022
Вчера, 15:08
В Петербурге начался неформальный саммит лидеров стран СНГ
 
Владимир ПутинСНГРоссияУкраина
 
 
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