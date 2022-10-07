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Жена Уилла Смита расскажет о сложном браке с актером в мемуарах - РИА Новости, 07.10.2022
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Культура
https://ria.ru/20221007/smith-1822342671.html
Жена Уилла Смита расскажет о сложном браке с актером в мемуарах
Жена Уилла Смита расскажет о сложном браке с актером в мемуарах - РИА Новости, 07.10.2022
Жена Уилла Смита расскажет о сложном браке с актером в мемуарах
Осенью 2023 года выйдут мемуары супруги Уилла Смита, сообщает People. В книге Джада говорит о своем взрослении в Балтиморе, в семье наркоманов. РИА Новости, 07.10.2022
2022-10-07T19:04
2022-10-07T19:04
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МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. Осенью 2023 года выйдут мемуары супруги Уилла Смита, сообщает People. В книге Джада говорит о своем взрослении в Балтиморе, в семье наркоманов.Несмотря на трудные периоды в жизни, она стала подающим надежды студентом театрального училища, а потом построила стремительную карьеру. Среди самых мрачных моментов была и торговля наркотиками.Также в автобиографии рассказывается о дружбе с рэпером Тупаком Шакуром и об отношениях со Смитом. Их брак в описании книги назван "сложным". Джада вышла замуж за Уилла в 1997 году. У них есть двое общих детей. В марте 2022 года супруги оказались в центре громкого скандала. На церемонии вручения премии "Оскар" Смит вышел на сцену и ударил по лицу ведущего Криса Рока за неуместную шутку о своей жене. Позже он извинился за свой поступок. Поведение Смита, как и первоначальное отсутствие реакции со стороны киноакадемии, провоцировало волну осуждения.Киноакадемия США на 10 лет запретила Смита участвовать в своих мероприятиях.
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новости культуры, книги, знаменитости, звезды, уилл смит
Культура, Новости культуры, Книги, Знаменитости, звезды, Уилл Смит
19:04 07.10.2022
 
Жена Уилла Смита расскажет о сложном браке с актером в мемуарах

Жена Уилла Смита Джада выпустит мемуары осенью 2023 года

© AP Photo / John LocherУилл Смит и Джада Пинкетт Смит перед церемонией вручения премии "Оскар"
Уилл Смит и Джада Пинкетт Смит перед церемонией вручения премии Оскар - РИА Новости, 1920, 07.10.2022
© AP Photo / John Locher
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. Осенью 2023 года выйдут мемуары супруги Уилла Смита, сообщает People. В книге Джада говорит о своем взрослении в Балтиморе, в семье наркоманов.
Несмотря на трудные периоды в жизни, она стала подающим надежды студентом театрального училища, а потом построила стремительную карьеру. Среди самых мрачных моментов была и торговля наркотиками.
Также в автобиографии рассказывается о дружбе с рэпером Тупаком Шакуром и об отношениях со Смитом. Их брак в описании книги назван "сложным".
Джада вышла замуж за Уилла в 1997 году. У них есть двое общих детей. В марте 2022 года супруги оказались в центре громкого скандала. На церемонии вручения премии "Оскар" Смит вышел на сцену и ударил по лицу ведущего Криса Рока за неуместную шутку о своей жене.
Позже он извинился за свой поступок. Поведение Смита, как и первоначальное отсутствие реакции со стороны киноакадемии, провоцировало волну осуждения.
Киноакадемия США на 10 лет запретила Смита участвовать в своих мероприятиях.
Памела Андерсон - РИА Новости, 1920, 06.10.2022
6 октября, 14:28Культура
"Личный и правдивый рассказ": Памела Андерсон написала мемуары
 
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