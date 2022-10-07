https://ria.ru/20221007/smith-1822342671.html

Жена Уилла Смита расскажет о сложном браке с актером в мемуарах

Жена Уилла Смита расскажет о сложном браке с актером в мемуарах - РИА Новости, 07.10.2022

Жена Уилла Смита расскажет о сложном браке с актером в мемуарах

Осенью 2023 года выйдут мемуары супруги Уилла Смита, сообщает People. В книге Джада говорит о своем взрослении в Балтиморе, в семье наркоманов. РИА Новости, 07.10.2022

2022-10-07T19:04

2022-10-07T19:04

2022-10-07T19:04

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МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. Осенью 2023 года выйдут мемуары супруги Уилла Смита, сообщает People. В книге Джада говорит о своем взрослении в Балтиморе, в семье наркоманов.Несмотря на трудные периоды в жизни, она стала подающим надежды студентом театрального училища, а потом построила стремительную карьеру. Среди самых мрачных моментов была и торговля наркотиками.Также в автобиографии рассказывается о дружбе с рэпером Тупаком Шакуром и об отношениях со Смитом. Их брак в описании книги назван "сложным". Джада вышла замуж за Уилла в 1997 году. У них есть двое общих детей. В марте 2022 года супруги оказались в центре громкого скандала. На церемонии вручения премии "Оскар" Смит вышел на сцену и ударил по лицу ведущего Криса Рока за неуместную шутку о своей жене. Позже он извинился за свой поступок. Поведение Смита, как и первоначальное отсутствие реакции со стороны киноакадемии, провоцировало волну осуждения.Киноакадемия США на 10 лет запретила Смита участвовать в своих мероприятиях.

https://ria.ru/20221006/anderson-1821970217.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, книги, знаменитости, звезды, уилл смит