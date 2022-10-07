https://ria.ru/20221007/sledstvie-1822119444.html

Следователи проверяют информацию об избиении школьницы в Чите

Следователи проверяют информацию об избиении школьницы в Чите - РИА Новости, 07.10.2022

Следователи проверяют информацию об избиении школьницы в Чите

Следователи начали доследственную проверку в Чите после появления информации об избиении четвероклассницы девочкой-подростком, сообщили в пресс-службе СУ СКР по РИА Новости, 07.10.2022

2022-10-07T03:39

2022-10-07T03:39

2022-10-07T11:29

происшествия

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забайкальский край

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ЧИТА, 7 окт — РИА Новости. Следователи начали доследственную проверку в Чите после появления информации об избиении четвероклассницы девочкой-подростком, сообщили в пресс-службе СУ СКР по Забайкальскому краю.Ранее отец пострадавшей девочки сообщил изданию "Чита.Ру", что его дочь избила девочка-подросток. Родители написали заявление в полицию. По их словам, другие дети в данном районе также подвергались нападению этой девочки. Губернатор Забайкалья отреагировал на эту информацию, его возмутило бездействие взрослых, родителей, педагогов и инспекторов по делам несовершеннолетних."По данным СМИ, на учащуюся четвертого класса напала и избила более старшая девочка. Инцидент попал на записи камер видеонаблюдения. Следователи проведут процессуальные мероприятия, в ходе которых установят и опросят участников событий, о которых рассказывается в СМИ, а также их родителей. Следователи изымут и изучат записи камер наблюдения, при необходимости затребуют медицинские и иные документы", — говорится в сообщении.По результатам проверки следователи примут решение в соответствии с уголовно-процессуальным законодательством.Глава Забайкальского края Александр Осипов на своей странице в соцсети "ВКонтакте" возмутился информацией об избиении четвероклассницы девочкой-подростком за одним из магазинов в Чите."В интернете появилась информация о двух нападениях на школьниц за одним из магазинов Читы. На видео — девочка старшего возраста избивает четырехклассницу. В нынешней ситуации это совершенно нетерпимо. Самое недопустимое, что на видео с камер наблюдения магазина видно, что все происходит в присутствии большого количества людей. Как выясняется, это уже не первый случай, информация об этом уже появлялась в сети. И ничего не предпринимается", — написал Осипов.

https://radiosputnik.ria.ru/20220903/izhevsk-1814251294.html

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происшествия, чита, забайкальский край