https://ria.ru/20221007/shantazh-1822193510.html

Захарова обвинила Киев в ядерном шантаже

Захарова обвинила Киев в ядерном шантаже - РИА Новости, 07.10.2022

Захарова обвинила Киев в ядерном шантаже

Киев практикует ядерный шантаж, обстреливая Запорожскую атомную электростанцию, заявила представитель МИД России Мария Захарова. РИА Новости, 07.10.2022

2022-10-07T12:41

2022-10-07T12:41

2022-10-07T13:48

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

мария захарова

запорожская аэс

украина

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МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. Киев практикует ядерный шантаж, обстреливая Запорожскую атомную электростанцию, заявила представитель МИД России Мария Захарова.По словам Захаровой, украинские власти пытались сделать станцию "грязной ядерной бомбой"."Но ведь идеология была именно эта — сделать все возможное для создания угрозы ядерного объекта и просто использовать его как грязную ядерную бомбу", — утверждает представитель ведомства.Она также напомнила о словах украинского президента Владимира Зеленского, который заявил о необходимости нанести "превентивные удары" по России. Многие восприняли это заявление как призыв к НАТО использовать ядерное оружие, однако в офисе Зеленского позже пояснили, что речь шла о санкциях. Захарова же расценила такие слова от главы государства как "прямое признание" в наличии "преступных помыслов"."Если говорить о том, что вчера произошло, то это просто прямое признание киевского режима в абсолютной преступности своих помыслов, но это было сказано в прямом эфире, здесь уже не выкрутишься, здесь уже не спишешь, как это пытались сделать в отношении Борреля его коллеги по Евросоюзу на неправильный перевод, на ошибки переводчика, на технические сложности. Мы все это слышали в прямом эфире", — добавила она.Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе — на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по одному гигаватту. С марта она находится под охраной российских военных, а после принятия Запорожской области в состав России перешла под управление Росатома.Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию объекта.

https://ria.ru/20221007/ssha-1822049092.html

https://ria.ru/20221007/zaes-1822160131.html

украина

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2022

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), мария захарова, запорожская аэс, украина