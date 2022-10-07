"Северсталь" опровергла планы Мордашова перевести активы в трасты за рубеж
"Северсталь" заявила, что у Мордашова не было планов перевести активы в трасты за рубеж
Алексей Мордашов. Архивное фото
МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Основной бенефициар "Северстали" Алексей Мордашов не планирует и никогда не планировал переводить свои доли в сталелитейной компании и других компаниях "Севергрупп" в зарубежные трасты, подобная информация не соответствует действительности, следует из сообщения "Северстали".
"Информация о том, что Алексей Мордашов якобы рассматривает возможность перевода доли в компании "Северсталь" и других компаний "Севергрупп" в зарубежные трасты, а прибыль от нее будто бы будет направляться в пользу ООН, абсолютно не соответствует действительности. Таких планов никогда не было и нет", - говорится в сообщении.
В "Северстали" также добавили, что руководство компании прилагает все усилия для продолжения работы и сохранения коллектива несмотря на санкционное давление, компания продолжает выполнять свои социальные и экологические обязательства "в полном объеме".
"Северсталь" - одна из крупнейших в мире вертикально интегрированных сталелитейных и горнодобывающих компаний с основными активами в России и небольшим количеством предприятий за рубежом. Основной бенефициар - Алексей Мордашов (76,85% акций). Чистая прибыль "Северстали" по МСФО в прошлом году составила 4,075 миллиарда долларов, показатель EBITDA - 5,978 миллиарда долларов.
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