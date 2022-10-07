https://ria.ru/20221007/severstal-1822242271.html

"Северсталь" опровергла планы Мордашова перевести активы в трасты за рубеж

"Северсталь" опровергла планы Мордашова перевести активы в трасты за рубеж - РИА Новости, 07.10.2022

"Северсталь" опровергла планы Мордашова перевести активы в трасты за рубеж

Основной бенефициар "Северстали" Алексей Мордашов не планирует и никогда не планировал переводить свои доли в сталелитейной компании и других компаниях... РИА Новости, 07.10.2022

2022-10-07T14:54

2022-10-07T14:54

2022-10-07T14:54

экономика

алексей мордашов

россия

северсталь (металлургическая компания)

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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Основной бенефициар "Северстали" Алексей Мордашов не планирует и никогда не планировал переводить свои доли в сталелитейной компании и других компаниях "Севергрупп" в зарубежные трасты, подобная информация не соответствует действительности, следует из сообщения "Северстали"."Информация о том, что Алексей Мордашов якобы рассматривает возможность перевода доли в компании "Северсталь" и других компаний "Севергрупп" в зарубежные трасты, а прибыль от нее будто бы будет направляться в пользу ООН, абсолютно не соответствует действительности. Таких планов никогда не было и нет", - говорится в сообщении.В "Северстали" также добавили, что руководство компании прилагает все усилия для продолжения работы и сохранения коллектива несмотря на санкционное давление, компания продолжает выполнять свои социальные и экологические обязательства "в полном объеме"."Северсталь" - одна из крупнейших в мире вертикально интегрированных сталелитейных и горнодобывающих компаний с основными активами в России и небольшим количеством предприятий за рубежом. Основной бенефициар - Алексей Мордашов (76,85% акций). Чистая прибыль "Северстали" по МСФО в прошлом году составила 4,075 миллиарда долларов, показатель EBITDA - 5,978 миллиарда долларов.

https://ria.ru/20220825/mordashov-1812074942.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

экономика, алексей мордашов, россия, северсталь (металлургическая компания)