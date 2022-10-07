https://ria.ru/20221007/serbiya-1822321607.html

Сербия рассматривает возможность подключения к нефтепроводу "Дружба"

Сербия рассматривает возможность подключения к нефтепроводу "Дружба" - РИА Новости, 07.10.2022

Сербия рассматривает возможность подключения к нефтепроводу "Дружба"

Власти Сербии в свете нового пакета санкций ЕС против РФ, которые препятствуют доставке нефти из РФ через Хорватию, рассматривают возможность подключения к... РИА Новости, 07.10.2022

2022-10-07T17:44

2022-10-07T17:44

2022-10-07T17:57

экономика

александр вулин

ана брнабич

александр вучич

хорватия

россия

сербия

евросоюз

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БЕЛГРАД, 7 окт – РИА Новости. Власти Сербии в свете нового пакета санкций ЕС против РФ, которые препятствуют доставке нефти из РФ через Хорватию, рассматривают возможность подключения к нефтепроводу "Дружба" на территории Венгрии, заявило сербское министерство горного дела и энергетики.ЕС в четверг ввел в действие восьмой пакет антироссийских санкций, который включает как новые экономические ограничения, так и расширенные списки персональных санкций. В числе экономических санкций значится введение законодательной основы для определения потолка цен в отношении морских перевозок российской нефти в третьи страны. Планируется, что лимит цен будет введен 5 декабря для нефти и 5 февраля 2023 года - для нефтепродуктов.Пакет мер активно поддержала Хорватия, где на острове Крк в Адриатическом море расположен порт Омишаль с терминалом для приема танкеров с нефтью и нефтепродуктами. Оттуда нефть отправляется по трубе в Сербию на переработку на заводе Нефтяной индустрии Сербии (НИС), которая на 56,15% принадлежит компаниям группы "Газпром". Глава МВД Сербии Александр Вулин заявил в четверг, что ЕС восьмым пакетом санкций против РФ вводит первый пакет санкций против Сербии, которая зависит от поставок российской нефти через Хорватию."План в том, чтобы обеспечить диверсификацию снабжения сырой нефтью подключением к нефтепроводу "Дружба". Есть две опции подключения к нему. Первая – прокладка трубопровода до Сегеда, до Алдьё. Протяженность этого нефтепровода, который бы частично обеспечил объемы нефтеперерабатывающего завода в Панчево, была бы около 128 километров, из которых 104 километра на территории Сербии, объем инвестиции около 83 миллионов евро, 64 из них – на нашей территории", - указало сербское минэнерго."Второй вариант подключения к "Дружбе" около Будапешта – строительство нефтепровода от Нови-Сада до Сазхаломбатта протяженностью 400 километров, оценочная стоимость – около 240 миллионов евро. Подключение к нефтепроводу "Дружба" означает и возможность того, что рынок Сербии и далее сможет получать российскую нефть", - говорится в сообщении.Отмечается, что оба варианта в настоящее время анализируются и правительству Сербии предстоит принять решение о строительстве нового нефтепровода, объемы которого "согласуют с объемом переработки НПЗ в Панчево".Премьер Сербии Ана Брнабич сообщила в пятницу, что запрет на поставки нефти из России танкерами и прокачку через Хорватию увеличит затраты Сербии на покупку сырья на 20% и принесет сотни миллионов евро потерь бюджету страны.Госкомпания-оператор нефтепровода JANAF в Хорватии сообщила 22 апреля, что продолжит поставки сырья НИС после изъятия из пакета санкций ЕС. В январе НИС подписала новый годовой договор с JANAF на поставку 3,2 миллиона тонн сырой нефти.Президент Сербии Александр Вучич 21 августа напомнил гражданам, что с 1 ноября Сербия из-за санкций не сможет получать нефть из России, которую доставляют в страну танкерами по Адриатическому морю, а затем по нефтепроводу через Хорватию. Вучич в конце июня говорил, что Сербия из-за санкций Запада на поставки нефти танкерами из России должна найти альтернативу российской нефти.

https://radiosputnik.ria.ru/20221007/sanktsii-1822246307.html

https://ria.ru/20221006/neft-1822060636.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, александр вулин, ана брнабич, александр вучич, хорватия, россия, сербия, евросоюз, газпром, нефтепровод "дружба"