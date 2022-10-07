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Село, где ВСУ расстреляли мирных жителей, контролируют иностранные наемники - РИА Новости, 07.10.2022
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Село, где ВСУ расстреляли мирных жителей, контролируют иностранные наемники
Село, где ВСУ расстреляли мирных жителей, контролируют иностранные наемники - РИА Новости, 07.10.2022
Село, где ВСУ расстреляли мирных жителей, контролируют иностранные наемники
Село Великая Александровка контролируют иностранные наемники, воюющие на стороне Украины, заявил замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов в... РИА Новости, 07.10.2022
2022-10-07T13:56
2022-10-07T15:35
в мире
украина
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МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. Село Великая Александровка контролируют иностранные наемники, воюющие на стороне Украины, заявил замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов в эфире телеканала "Россия 24".Ранее он сообщил, что в этом селе войска киевского режима расстреляли 16 человек."Со слов одного из жителей (этого села), который до сих пор не может прийти в себя, у него на глазах 16 человек были просто расстреляны. При всем том, что это обыкновенные жители. Село находится — я бы не хотел говорить, что под контролем ВСУ, — под контролем наемников практически всей НАТО, которая сейчас пришла на территорию Украины, не скрывая своих задач по убийству мирного населения. Уже натовское оружие, переодетые натовские войска присутствуют на территории Херсонской области", — сказал Стремоусов.По его словам, Великая Александровка находится в буферной зоне на севере Херсонской области и недавно оказалась под контролем ВСУ.Украинские силовики сегодня также нанесли удар из РСЗО HIMARS, одна из ракет попала в гражданский автобус, погибли пять человек.Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По его словам, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.Во время спецоперации российские военные взяли под контроль приазовскую часть Запорожской области и всю Херсонскую область, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом.Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав России прошли 23-27 сентября. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за эту инициативу высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР — 98,42%, в Херсонской области — 87,05%, в Запорожской области — 93,11%.Президент Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, после чего подписал соглашения с их главами о принятии регионов в состав России. Глава государства подписал федеральный закон, ратифицирующий эти договоры.
https://ria.ru/20221006/udar-1822036883.html
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в мире, украина
В мире, Украина
13:56 07.10.2022 (обновлено: 15:35 07.10.2022)
 
Село, где ВСУ расстреляли мирных жителей, контролируют иностранные наемники

Стремоусов: село, где украинские военные расстреляли 16 человек, контролируют наемники

© AP Photo / Kostiantyn LiberovУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 07.10.2022
© AP Photo / Kostiantyn Liberov
Украинские военные. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. Село Великая Александровка контролируют иностранные наемники, воюющие на стороне Украины, заявил замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов в эфире телеканала "Россия 24".
Ранее он сообщил, что в этом селе войска киевского режима расстреляли 16 человек.
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Украинские войска нанесли удар из HIMARS по жилому дому в Херсоне
"Со слов одного из жителей (этого села), который до сих пор не может прийти в себя, у него на глазах 16 человек были просто расстреляны. При всем том, что это обыкновенные жители. Село находится — я бы не хотел говорить, что под контролем ВСУ, — под контролем наемников практически всей НАТО, которая сейчас пришла на территорию Украины, не скрывая своих задач по убийству мирного населения. Уже натовское оружие, переодетые натовские войска присутствуют на территории Херсонской области", — сказал Стремоусов.
По его словам, Великая Александровка находится в буферной зоне на севере Херсонской области и недавно оказалась под контролем ВСУ.
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Украинские войска обстреляли Новую Каховку
Украинские силовики сегодня также нанесли удар из РСЗО HIMARS, одна из ракет попала в гражданский автобус, погибли пять человек.
Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По его словам, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
Во время спецоперации российские военные взяли под контроль приазовскую часть Запорожской области и всю Херсонскую область, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом.
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Вчера, 20:44
Киевский режим развязал войну против миллионов граждан, заявили в МИД
Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав России прошли 23-27 сентября. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за эту инициативу высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР — 98,42%, в Херсонской области — 87,05%, в Запорожской области — 93,11%.
Президент Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, после чего подписал соглашения с их главами о принятии регионов в состав России. Глава государства подписал федеральный закон, ратифицирующий эти договоры.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
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