https://ria.ru/20221007/sanktsii-1822213480.html

Премьер Белоруссии заявил об исчерпании санкционного потенциала Запада

Премьер Белоруссии заявил об исчерпании санкционного потенциала Запада - РИА Новости, 07.10.2022

Премьер Белоруссии заявил об исчерпании санкционного потенциала Запада

Премьер Белоруссии Роман Головченко заявил, что санкции против Минска и Москвы не приводят к задуманному западными странами результату, серьезный санкционный... РИА Новости, 07.10.2022

2022-10-07T13:30

2022-10-07T13:30

2022-10-07T13:39

белоруссия

роман головченко

экономика

санкции в отношении россии

санкции ес в отношении белоруссии

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МИНСК, 7 окт – РИА Новости. Премьер Белоруссии Роман Головченко заявил, что санкции против Минска и Москвы не приводят к задуманному западными странами результату, серьезный санкционный потенциал Запада в принципе исчерпан."Очевидно, давление будет нарастать. Но Запад обескуражен, что меры ни в отношении России, ни в отношении Беларуси не приводят к тому результату, который был задуман. И серьезный санкционный потенциал Запада в принципе исчерпан", - приводит в пятницу слова Головченко агентство Белта.Вместе с тем он признал, что "внутренние сложности тоже есть". "Среди них - инфляция, небольшое снижение уровня реальных доходов населения, все еще относительно высокие ставки по кредитам и так далее. Но это также плата за независимость", - отметил премьер-министр.По его словам, санкционный удар белорусская экономика выдержала и перешла в мобилизационный режим. Головченко констатировал, что цель оппонентов не достигнута, но при этом впереди еще много непростой работы.

https://ria.ru/20221004/belorussiya-1821473047.html

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Кирилл Волков

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