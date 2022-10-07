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Премьер Белоруссии заявил об исчерпании санкционного потенциала Запада - РИА Новости, 07.10.2022
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Премьер Белоруссии заявил об исчерпании санкционного потенциала Запада
Премьер Белоруссии заявил об исчерпании санкционного потенциала Запада - РИА Новости, 07.10.2022
Премьер Белоруссии заявил об исчерпании санкционного потенциала Запада
Премьер Белоруссии Роман Головченко заявил, что санкции против Минска и Москвы не приводят к задуманному западными странами результату, серьезный санкционный... РИА Новости, 07.10.2022
2022-10-07T13:30
2022-10-07T13:39
белоруссия
роман головченко
экономика
санкции в отношении россии
санкции ес в отношении белоруссии
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МИНСК, 7 окт – РИА Новости. Премьер Белоруссии Роман Головченко заявил, что санкции против Минска и Москвы не приводят к задуманному западными странами результату, серьезный санкционный потенциал Запада в принципе исчерпан."Очевидно, давление будет нарастать. Но Запад обескуражен, что меры ни в отношении России, ни в отношении Беларуси не приводят к тому результату, который был задуман. И серьезный санкционный потенциал Запада в принципе исчерпан", - приводит в пятницу слова Головченко агентство Белта.Вместе с тем он признал, что "внутренние сложности тоже есть". "Среди них - инфляция, небольшое снижение уровня реальных доходов населения, все еще относительно высокие ставки по кредитам и так далее. Но это также плата за независимость", - отметил премьер-министр.По его словам, санкционный удар белорусская экономика выдержала и перешла в мобилизационный режим. Головченко констатировал, что цель оппонентов не достигнута, но при этом впереди еще много непростой работы.
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белоруссия, роман головченко, экономика, санкции в отношении россии, санкции ес в отношении белоруссии
Белоруссия, Роман Головченко, Экономика, Санкции в отношении России, Санкции ЕС в отношении Белоруссии
13:30 07.10.2022 (обновлено: 13:39 07.10.2022)
 
Премьер Белоруссии заявил об исчерпании санкционного потенциала Запада

Премьер Головченко: санкции против Минска и Москвы не дают задуманного результата

© Sputnik / Сергей Ильин / Перейти в медиабанкПремьер-министр Белоруссии Роман Головченко
Премьер-министр Белоруссии Роман Головченко - РИА Новости, 1920, 07.10.2022
© Sputnik / Сергей Ильин
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Премьер-министр Белоруссии Роман Головченко. Архивное фото
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МИНСК, 7 окт – РИА Новости. Премьер Белоруссии Роман Головченко заявил, что санкции против Минска и Москвы не приводят к задуманному западными странами результату, серьезный санкционный потенциал Запада в принципе исчерпан.
"Очевидно, давление будет нарастать. Но Запад обескуражен, что меры ни в отношении России, ни в отношении Беларуси не приводят к тому результату, который был задуман. И серьезный санкционный потенциал Запада в принципе исчерпан", - приводит в пятницу слова Головченко агентство Белта.
Вместе с тем он признал, что "внутренние сложности тоже есть". "Среди них - инфляция, небольшое снижение уровня реальных доходов населения, все еще относительно высокие ставки по кредитам и так далее. Но это также плата за независимость", - отметил премьер-министр.
По его словам, санкционный удар белорусская экономика выдержала и перешла в мобилизационный режим. Головченко констатировал, что цель оппонентов не достигнута, но при этом впереди еще много непростой работы.
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