https://ria.ru/20221007/sanktsii-1822211956.html

Кандидат в президенты Австрии призвал отменить антироссийские санкции

Кандидат в президенты Австрии призвал отменить антироссийские санкции - РИА Новости, 07.10.2022

Кандидат в президенты Австрии призвал отменить антироссийские санкции

Санкции против России должны быть отменены хотя бы потому, что они пока не привели к изменению ситуации на Украине, заявил РИА Новости кандидат в президенты... РИА Новости, 07.10.2022

2022-10-07T13:26

2022-10-07T13:26

2022-10-07T13:26

владимир путин

александер ван дер беллен

австрия

сша

евросоюз

россия

нато

австрийская партия свободы

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ВЕНА, 7 окт - РИА Новости. Санкции против России должны быть отменены хотя бы потому, что они пока не привели к изменению ситуации на Украине, заявил РИА Новости кандидат в президенты Австрии, лидер партии "Народ - Свобода - Основные права" (MFG) Михаэль Бруннер."ЕС должен отменить санкции (против России - ред.) хотя бы потому, что они пока не привели к прекращению боевых действий. Необходимо найти согласованное решение. Это может быть автономия восточных областей (Херсонской, Донецкой, Луганской и Запорожской)... по образцу Южного Тироля... В самой Украине должен быть проведен обязательный референдум по вопросу о строгом нейтралитете", - говорится в письменном ответе кандидата на вопросы РИА Новости.Президент России Владимир Путин ранее подписал федеральный закон, ратифицирующий договор о принятии ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей в состав России. Евросоюз в рамках восьмого пакета санкций против РФ распространил действие ограничений в отношении Донецкой и Луганской народных республик на Запорожскую и Херсонскую области, жители которых на референдумах высказались за вхождение регионов в состав России. В РФ не раз заявляли, что принятие новых регионов в состав РФ прошло в строгом соответствии с международным правом.По словам Бруннера, он видит "шанс для сотрудничества между Россией и ЕС просто потому, что Россия тоже является частью Европы, и ЕС ни при каких обстоятельствах не должен в одностороннем порядке уступать США и НАТО". Бруннер подчеркнул, что он осуждает происходящее на территории Украины. "Я также осуждаю расширение НАТО на восток или агрессивные войны США в последние десятилетия, например, в Афганистане или Ираке", - сказал политик.Он подчеркнул, что вопрос о нейтралитете Австрии "не подлежит обсуждению", это "обязанность и право", в рамках которых республика "не должна стать местом дислокации или перемещения иностранных войск".Выборы президента Австрии состоятся 9 октября, в этот раз в них примут участие семь кандидатов, в том числе действующий глава государства, 78-летний Александер Ван дер Беллен, адвокат Михаэль Бруннер (партия "Народ - Свобода - Основные права", MFG), юрист Тассило Валентин, музыкант Доминик Влазны, также известный под псевдонимом Марко Пого ("Партия пива"), предприниматель и блогер Геральд Грош, политик Вальтер Розенкранц (оппозиционная правая "Австрийская партия свободы", FPÖ), предприниматель Генрих Штаудингер.Президент избирается в Австрии раз в шесть лет всеобщим прямым голосованием. Победу одерживает кандидат, который в первом туре наберет абсолютное большинство голосов (минимум 50%). Если успеха не достигает ни один из кандидатов, проходит второй тур голосования, в котором встречаются два претендента, набравших наибольшее количество голосов в первом туре.Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В РФ не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад.

https://ria.ru/20221007/sanktsii-1822113487.html

https://ria.ru/20221006/medvedev-1822064187.html

https://ria.ru/20221006/sanktsii-1822051302.html

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владимир путин, александер ван дер беллен, австрия, сша, евросоюз, россия, нато, австрийская партия свободы