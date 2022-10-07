https://ria.ru/20221007/sanktsii-1822132830.html

Япония ввела новые санкции против России

Япония ввела новые санкции против России - РИА Новости, 07.10.2022

Япония ввела новые санкции против России

Япония введет новые персональные санкции против лиц, "непосредственно связанных" с присоединением к России новых территорий, заявил на пресс-конференции в... РИА Новости, 07.10.2022

2022-10-07T08:35

2022-10-07T08:35

2022-10-07T09:37

япония

россия

санкции в отношении россии

в мире

владимир путин

есимаса хаяси

маргарита симоньян

украина

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ТОКИО, 7 окт - РИА Новости. Япония введет новые персональные санкции против лиц, "непосредственно связанных" с присоединением к России новых территорий, заявил на пресс-конференции в пятницу министр иностранных дел Ёсимаса Хаяси.Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября. В поддержку такого решения в ДНР высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР – 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. Президент РФ Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам референдумов, после чего подписал договоры с главами ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей о принятии регионов в состав России. В среду Путин подписал федеральные законы, ратифицирующие принятие этих регионов в состав РФ."По ситуации на Украине: наша страна заморозит активы лиц из восточных районов Украины, а также из России, непосредственно связанных с присоединением к России части территорий на Украине, что мы квалифицируем как аннексию. Такое решение принято на заседании кабинета министров", - сказал Хаяси.Япония внесла в новый санкционный список семьи премьера РФ Михаила Мишустина, спикера Совфеда РФ Валентины Матвиенко, зампреда Совбеза РФ Дмитрия Медведева, министра обороны РФ Сергея Шойгу, главы Чечни Рамзана Кадырова, в также персонально главного редактора медиагруппы "Россия сегодня" и RT Маргариту Симоньян и олимпийскую чемпионку Алину Кабаеву, сообщило министерство финансов на своем официальном сайте. Всего в списке 58 фамилий.В новый санкционный список Японии вошли концерн "Калашников" и "Ростех".В пятницу вступил в силу запрет на экспорт в Россию 89 наименований товаров и материалов, связанных с химическим оружием.Ранее Япония запретила к экспорту в Россию грузовые автомобили, самосвалы и бульдозеры. До этого был введен запрет на экспорт в Россию предметов роскоши, включая автомобили класса "люкс", дорогие алкогольные напитки, косметику, товары из кожи. Кроме того, запрещен экспорт в Россию высокотехнологичное оборудование для нефтепереработки, квантовые компьютеры и их компоненты, электронные микроскопы, атомно-силовые микроскопы, 3D-принтеры и расходные материалы к ним, оборудование для производства органических светодиодов, оборудование для производства микроэлектромеханических схем, оборудование для производства высоко эффективных солнечных батарей для водородного топлива и воспроизводимых видов энергии, вакуумных насосов, оборудование для охлаждения, предназначенное для крайне низких температур, материалы, осложняющие обнаружение электромагнитных волн и другое оборудование.Из России запрещено импортировать в Японию отдельные виды древесины, водку и другие товары.Санкции, принятые правительством Японии с начала событий на Украине, распространяются на 818 человек из России, ЛНР и ДНР, на 227 российских компаний и организаций, 11 банков.Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В РФ не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает

https://radiosputnik.ria.ru/20221006/sanktsii-1822081247.html

https://ria.ru/20221006/sanktsii-1822051302.html

https://radiosputnik.ria.ru/20221006/sanktsii-1822081700.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

япония, россия, санкции в отношении россии, в мире, владимир путин, есимаса хаяси, маргарита симоньян, украина