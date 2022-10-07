https://ria.ru/20221007/sanktsii-1822113487.html

Эксперт: очередные санкции ЕС не вызовут паники среди российского бизнеса

Эксперт: очередные санкции ЕС не вызовут паники среди российского бизнеса - РИА Новости, 07.10.2022

Эксперт: очередные санкции ЕС не вызовут паники среди российского бизнеса

Восьмой пакет санкций ЕС не вызовет большой паники среди российского бизнеса, который активно адаптируется к новым реалиям и ищет новых партнеров и... РИА Новости, 07.10.2022

2022-10-07T00:42

2022-10-07T00:42

2022-10-07T00:57

экономика

россия

цены на нефть

евросоюз

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 7 окт – РИА Новости. Восьмой пакет санкций ЕС не вызовет большой паники среди российского бизнеса, который активно адаптируется к новым реалиям и ищет новых партнеров и альтернативные рынки сбыта, заявил РИА Новости программный директор Российского совета по международным делам (РСМД) Иван Тимофеев.Евросоюз согласовал восьмой пакет антироссийских санкций, которые предусматривают секторальные и персональные ограничения."С другой стороны, восьмой пакет ничего для экономики России кардинально не меняет. Это уже рутина по сравнению с тем, что Запад вводил весной и летом. К тому же за семь месяцев наш бизнес не только перестраивался, но и психологически стал менее чувствительным по отношению к ним",- добавил эксперт.По его словам, российские бизнесмены давно не строят никаких иллюзий и реалистично смотрят на то, что происходит."Они уже давно готовы к худшему и исходят из высокой вероятности негативных сценариев. Но при этом, не сидят, сложа руки. Деловые люди активно адаптируются к новым реалиям, ищут по всему миру новых партнеров, альтернативные рынки сбыта",- заметил Тимофеев.Восьмой пакет, подчеркнул он, также продемонстрировал, что Запад стал более осторожным в принятии антироссийских санкций. "Они явно опасаются ответной реакции Москвы, скажем так, встречного эффекта. В противном случае объем санкций был более значительным",- заключил программный директор РСМД.

https://radiosputnik.ria.ru/20221006/sanktsii-1822081247.html

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экономика, россия, цены на нефть, евросоюз, санкции в отношении россии