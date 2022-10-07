https://ria.ru/20221007/sanktsii-1822113487.html
Эксперт: очередные санкции ЕС не вызовут паники среди российского бизнеса
Эксперт: очередные санкции ЕС не вызовут паники среди российского бизнеса - РИА Новости, 07.10.2022
Эксперт: очередные санкции ЕС не вызовут паники среди российского бизнеса
Восьмой пакет санкций ЕС не вызовет большой паники среди российского бизнеса, который активно адаптируется к новым реалиям и ищет новых партнеров и... РИА Новости, 07.10.2022
2022-10-07T00:42
2022-10-07T00:42
2022-10-07T00:57
экономика
россия
цены на нефть
евросоюз
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 7 окт – РИА Новости. Восьмой пакет санкций ЕС не вызовет большой паники среди российского бизнеса, который активно адаптируется к новым реалиям и ищет новых партнеров и альтернативные рынки сбыта, заявил РИА Новости программный директор Российского совета по международным делам (РСМД) Иван Тимофеев.Евросоюз согласовал восьмой пакет антироссийских санкций, которые предусматривают секторальные и персональные ограничения."С другой стороны, восьмой пакет ничего для экономики России кардинально не меняет. Это уже рутина по сравнению с тем, что Запад вводил весной и летом. К тому же за семь месяцев наш бизнес не только перестраивался, но и психологически стал менее чувствительным по отношению к ним",- добавил эксперт.По его словам, российские бизнесмены давно не строят никаких иллюзий и реалистично смотрят на то, что происходит."Они уже давно готовы к худшему и исходят из высокой вероятности негативных сценариев. Но при этом, не сидят, сложа руки. Деловые люди активно адаптируются к новым реалиям, ищут по всему миру новых партнеров, альтернативные рынки сбыта",- заметил Тимофеев.Восьмой пакет, подчеркнул он, также продемонстрировал, что Запад стал более осторожным в принятии антироссийских санкций. "Они явно опасаются ответной реакции Москвы, скажем так, встречного эффекта. В противном случае объем санкций был более значительным",- заключил программный директор РСМД.
https://radiosputnik.ria.ru/20221006/sanktsii-1822081247.html
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РИА Новости
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экономика, россия, цены на нефть, евросоюз, санкции в отношении россии
Экономика, Россия, Цены на нефть, Евросоюз, Санкции в отношении России
00:42 07.10.2022 (обновлено: 00:57 07.10.2022)
Эксперт: очередные санкции ЕС не вызовут паники среди российского бизнеса
Эксперт Тимофеев: восьмой пакет санкций ЕС не вызовет паники среди российского бизнеса
МОСКВА, 7 окт – РИА Новости. Восьмой пакет санкций ЕС не вызовет большой паники среди российского бизнеса, который активно адаптируется к новым реалиям и ищет новых партнеров и альтернативные рынки сбыта, заявил РИА Новости программный директор Российского совета по международным делам (РСМД) Иван Тимофеев.
Евросоюз согласовал восьмой пакет антироссийских санкций, которые предусматривают секторальные и персональные ограничения.
"То, что происходит - это, конечно, плохо. Мы не можем игнорировать очередные санкции, ведь они наносят ущерб нашим компаниям, добивают, по сути, остатки торговых связей Москвы и Брюсселя",- сказал он.
"С другой стороны, восьмой пакет ничего для экономики России
кардинально не меняет. Это уже рутина по сравнению с тем, что Запад вводил весной и летом. К тому же за семь месяцев наш бизнес не только перестраивался, но и психологически стал менее чувствительным по отношению к ним",- добавил эксперт.
По его словам, российские бизнесмены давно не строят никаких иллюзий и реалистично смотрят на то, что происходит.
"Они уже давно готовы к худшему и исходят из высокой вероятности негативных сценариев. Но при этом, не сидят, сложа руки. Деловые люди активно адаптируются к новым реалиям, ищут по всему миру новых партнеров, альтернативные рынки сбыта",- заметил Тимофеев.
Восьмой пакет, подчеркнул он, также продемонстрировал, что Запад стал более осторожным в принятии антироссийских санкций. "Они явно опасаются ответной реакции Москвы, скажем так, встречного эффекта. В противном случае объем санкций был более значительным",- заключил программный директор РСМД.