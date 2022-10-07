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Орбан призвал изменить "ошибочную" санкционную политику - РИА Новости, 07.10.2022
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Орбан призвал изменить "ошибочную" санкционную политику
Орбан призвал изменить "ошибочную" санкционную политику - РИА Новости, 07.10.2022
Орбан призвал изменить "ошибочную" санкционную политику
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан призвал страны ЕС пересмотреть ошибочную политику, поскольку Европа "медленно истекает кровью" из-за антироссийских... РИА Новости, 07.10.2022
2022-10-07T00:23
2022-10-07T03:53
европа
санкции в отношении россии
в мире
петер сийярто
виктор орбан
владимир путин
россия
венгрия
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ПРАГА, 7 окт - РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан призвал страны ЕС пересмотреть ошибочную политику, поскольку Европа "медленно истекает кровью" из-за антироссийских санкций.В видеообращении, сделанном в ходе неформального саммита ЕС, Орбан отметил, что на встрече обсуждаются тяжелые вопросы: будет ли в ближайшие месяцы у европейских стран газ и электричество. "Венгрия ранее отвоевала себе освобождение от нефтяного эмбарго и санкций, и в последние дни нам также удалось добиться того, чтобы новые санкции не распространялись ни на ядерную энергию Венгрии, ни на поставки газа в Венгрию, однако санкции до небес подняли цены на энергоносители, это также затрагивает Венгрию, цены почти невозможно оплатить", - сообщил премьер.Первое заседание лидеров Европейского политического сообщества проходит в четверг в Праге с участием глав государств Евросоюза и не входящих в союз европейских стран. На саммит приглашены лидеры 27 государств-членов ЕС, стран Западных Балкан, Норвегии, Швейцарии, Исландии, Лихтенштейна, Великобритании, Украины, Молдавии, Грузии, Турции, Армении и Азербайджана. Главными темами встречи станут ситуация на Украине, энергетический кризис и экономика.Венгерский премьер постоянно критикует ЕС за антироссийскую политику. Он отмечал, что против России действуют тысячи санкций, но они не пошатнули Москву, тогда как Европа потеряла уже четыре правительства и находится в глубоком экономическом и политическом кризисе. Кроме того, считает Орбан, страны Евросоюза упустили шанс на посредничество в конфликте на Украине, поскольку не смогли обеспечить выполнение Минских соглашений.После начала российской спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву: заморожены российские активы на сотни миллиардов долларов, Евросоюз принял уже семь пакетов ограничительных мер, включая эмбарго на уголь и нефть.В Кремле эти меры назвали экономической войной. Как отмечал Владимир Путин, политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, но санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. Население европейских стран уже столкнулось со значительным подорожанием продуктов, топлива и электроэнергии, а власти вынуждены вводить меры экономии из-за энергокризиса.
https://ria.ru/20220928/sanktsii-1820133857.html
https://radiosputnik.ria.ru/20220930/orban-1820525398.html
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европа, санкции в отношении россии, в мире, петер сийярто, виктор орбан, владимир путин, россия, венгрия, мид венгрии
Европа, Санкции в отношении России, В мире, Петер Сийярто, Виктор Орбан, Владимир Путин, Россия, Венгрия, МИД Венгрии
00:23 07.10.2022 (обновлено: 03:53 07.10.2022)
 
Орбан призвал изменить "ошибочную" санкционную политику

Премьер Венгрии Орбан: Европа "истекает кровью" из-за санкций против России

© AP Photo / Geert Vanden WijngaertПремьер-министр Венгрии Виктор Орбан
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 07.10.2022
© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан . Архивное фото
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ПРАГА, 7 окт - РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан призвал страны ЕС пересмотреть ошибочную политику, поскольку Европа "медленно истекает кровью" из-за антироссийских санкций.

"Санкции не оправдали возложенных на них надежд... Европа медленно истекает кровью, а Россия тем временем неплохо зарабатывает. Понятно, что ошибочную санкционную политику Брюсселя надо менять!" - написал он в соцсетях.

В видеообращении, сделанном в ходе неформального саммита ЕС, Орбан отметил, что на встрече обсуждаются тяжелые вопросы: будет ли в ближайшие месяцы у европейских стран газ и электричество. "Венгрия ранее отвоевала себе освобождение от нефтяного эмбарго и санкций, и в последние дни нам также удалось добиться того, чтобы новые санкции не распространялись ни на ядерную энергию Венгрии, ни на поставки газа в Венгрию, однако санкции до небес подняли цены на энергоносители, это также затрагивает Венгрию, цены почти невозможно оплатить", - сообщил премьер.
Первое заседание лидеров Европейского политического сообщества проходит в четверг в Праге с участием глав государств Евросоюза и не входящих в союз европейских стран. На саммит приглашены лидеры 27 государств-членов ЕС, стран Западных Балкан, Норвегии, Швейцарии, Исландии, Лихтенштейна, Великобритании, Украины, Молдавии, Грузии, Турции, Армении и Азербайджана. Главными темами встречи станут ситуация на Украине, энергетический кризис и экономика.
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Венгерский премьер постоянно критикует ЕС за антироссийскую политику. Он отмечал, что против России действуют тысячи санкций, но они не пошатнули Москву, тогда как Европа потеряла уже четыре правительства и находится в глубоком экономическом и политическом кризисе. Кроме того, считает Орбан, страны Евросоюза упустили шанс на посредничество в конфликте на Украине, поскольку не смогли обеспечить выполнение Минских соглашений.
После начала российской спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву: заморожены российские активы на сотни миллиардов долларов, Евросоюз принял уже семь пакетов ограничительных мер, включая эмбарго на уголь и нефть.
В Кремле эти меры назвали экономической войной. Как отмечал Владимир Путин, политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, но санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. Население европейских стран уже столкнулось со значительным подорожанием продуктов, топлива и электроэнергии, а власти вынуждены вводить меры экономии из-за энергокризиса.
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ЕвропаСанкции в отношении РоссииВ миреПетер СийяртоВиктор ОрбанВладимир ПутинРоссияВенгрияМИД Венгрии
 
 
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