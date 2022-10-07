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Калужский губернатор опроверг фейки о поврежденных самолетах на аэродроме - РИА Новости, 07.10.2022
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Калужский губернатор опроверг фейки о поврежденных самолетах на аэродроме
Калужский губернатор опроверг фейки о поврежденных самолетах на аэродроме - РИА Новости, 07.10.2022
Калужский губернатор опроверг фейки о поврежденных самолетах на аэродроме
Сообщения о том, что при падении беспилотника на аэродроме в Калужской области якобы были повреждены самолеты, недостоверны, заявил в пятницу губернатор региона РИА Новости, 07.10.2022
2022-10-07T19:44
2022-10-07T19:44
происшествия
калужская область
владислав шапша
калуга
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ЯРОСЛАВЛЬ, 7 окт – РИА Новости. Сообщения о том, что при падении беспилотника на аэродроме в Калужской области якобы были повреждены самолеты, недостоверны, заявил в пятницу губернатор региона Владислав Шапша.Ранее в пятницу Шапша сообщил, что на аэродроме под Калугой произошел взрыв, упал беспилотник, пострадавших нет. По его данным, инфраструктура аэродрома не была повреждена. На месте работала следственно-оперативная группа для установления причин.Позднее в своем Telegram-канале губернатор уточнил, что после инцидента на место выехал его заместитель, чтобы прояснить обстановку."Подтвердилось, что пострадавших нет. Инфраструктура аэродрома и техника не повреждены. Сообщения о поврежденных самолетах - чистой воды фейк", - отметил Шапша.
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происшествия, калужская область, владислав шапша, калуга
Происшествия, Калужская область, Владислав Шапша, Калуга
19:44 07.10.2022
 
Калужский губернатор опроверг фейки о поврежденных самолетах на аэродроме

Калужский глава Шапша опроверг фейковые сообщения о поврежденных самолетах на аэродроме

© РИА Новости / Владимир АстапковичГубернатор Калужской области Владислав Шапша
Губернатор Калужской области Владислав Шапша - РИА Новости, 1920, 07.10.2022
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Губернатор Калужской области Владислав Шапша. Архивное фото
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ЯРОСЛАВЛЬ, 7 окт – РИА Новости. Сообщения о том, что при падении беспилотника на аэродроме в Калужской области якобы были повреждены самолеты, недостоверны, заявил в пятницу губернатор региона Владислав Шапша.
Ранее в пятницу Шапша сообщил, что на аэродроме под Калугой произошел взрыв, упал беспилотник, пострадавших нет. По его данным, инфраструктура аэродрома не была повреждена. На месте работала следственно-оперативная группа для установления причин.
Позднее в своем Telegram-канале губернатор уточнил, что после инцидента на место выехал его заместитель, чтобы прояснить обстановку.
"Подтвердилось, что пострадавших нет. Инфраструктура аэродрома и техника не повреждены. Сообщения о поврежденных самолетах - чистой воды фейк", - отметил Шапша.
Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев
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ПроисшествияКалужская областьВладислав ШапшаКалуга
 
 
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