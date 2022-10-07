https://ria.ru/20221007/samolety-1822360474.html

Калужский губернатор опроверг фейки о поврежденных самолетах на аэродроме

Калужский губернатор опроверг фейки о поврежденных самолетах на аэродроме - РИА Новости, 07.10.2022

Калужский губернатор опроверг фейки о поврежденных самолетах на аэродроме

Сообщения о том, что при падении беспилотника на аэродроме в Калужской области якобы были повреждены самолеты, недостоверны, заявил в пятницу губернатор региона РИА Новости, 07.10.2022

2022-10-07T19:44

2022-10-07T19:44

2022-10-07T19:44

происшествия

калужская область

владислав шапша

калуга

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ЯРОСЛАВЛЬ, 7 окт – РИА Новости. Сообщения о том, что при падении беспилотника на аэродроме в Калужской области якобы были повреждены самолеты, недостоверны, заявил в пятницу губернатор региона Владислав Шапша.Ранее в пятницу Шапша сообщил, что на аэродроме под Калугой произошел взрыв, упал беспилотник, пострадавших нет. По его данным, инфраструктура аэродрома не была повреждена. На месте работала следственно-оперативная группа для установления причин.Позднее в своем Telegram-канале губернатор уточнил, что после инцидента на место выехал его заместитель, чтобы прояснить обстановку."Подтвердилось, что пострадавших нет. Инфраструктура аэродрома и техника не повреждены. Сообщения о поврежденных самолетах - чистой воды фейк", - отметил Шапша.

https://ria.ru/20221005/krym-1821611546.html

калужская область

калуга

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происшествия, калужская область, владислав шапша, калуга