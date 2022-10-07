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В Нижнем Новгороде отменили новогодние салюты и гуляния - РИА Новости, 07.10.2022
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В Нижнем Новгороде отменили новогодние салюты и гуляния
В Нижнем Новгороде отменили новогодние салюты и гуляния - РИА Новости, 07.10.2022
В Нижнем Новгороде отменили новогодние салюты и гуляния
Мэр Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев сообщил в своем официальном Telegram-канале об отмене в городе новогодних салютов и гуляний, средства от которых будут... РИА Новости, 07.10.2022
2022-10-07T17:14
2022-10-07T17:16
нижний новгород
общество
новый год
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КАЗАНЬ, 7 окт – РИА Новости. Мэр Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев сообщил в своем официальном Telegram-канале об отмене в городе новогодних салютов и гуляний, средства от которых будут направлены в том числе на обеспечение льгот семьям мобилизованных."Будут елки для детей, какие-то праздничные мероприятия в школах, в детских садах - мы все это сохраним. Но таких массовых гуляний, фейерверков, концертов мы на новогодние, рождественские праздники не планируем", - сказал Шалабаев в опубликованном видеоролике.По словам мэра Нижнего Новгорода, изначально такие планы были, но сейчас они изменились."У нас есть другие задачи. Средства, которые планировалось направить на эти мероприятия, будут направлены в том числе на обеспечение льгот семьям мобилизованных. Это плата за детские сады, за питание в школах, за "продленку", за дополнительное образование", - пояснил градоначальник.Ранее новогодние праздничные мероприятия были отменены в Калуге, чтобы сэкономить средства и направить их для поддержки мобилизованных. Губернатор Кубани поручил отказаться от фейерверков и не приглашать дорогостоящих артистов на праздничный концерт в Краснодаре в честь 85-летия края. Аналогичные меры были приняты еще в нескольких регионах, в том числе в Калининградской области, Воронеже.
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нижний новгород, общество, новый год
Нижний Новгород, Общество, Новый год
17:14 07.10.2022 (обновлено: 17:16 07.10.2022)
 
В Нижнем Новгороде отменили новогодние салюты и гуляния

Мэр Нижнего Новгорода Шалабаев сообщил об отмене новогодних салютов и гуляний

© РИА Новости / Владимир Вяткин / Перейти в медиабанкВид на Нижегородский кремль
Вид на Нижегородский кремль - РИА Новости, 1920, 07.10.2022
© РИА Новости / Владимир Вяткин
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Вид на Нижегородский кремль. Архивное фото
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КАЗАНЬ, 7 окт – РИА Новости. Мэр Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев сообщил в своем официальном Telegram-канале об отмене в городе новогодних салютов и гуляний, средства от которых будут направлены в том числе на обеспечение льгот семьям мобилизованных.
"Будут елки для детей, какие-то праздничные мероприятия в школах, в детских садах - мы все это сохраним. Но таких массовых гуляний, фейерверков, концертов мы на новогодние, рождественские праздники не планируем", - сказал Шалабаев в опубликованном видеоролике.
По словам мэра Нижнего Новгорода, изначально такие планы были, но сейчас они изменились.
"У нас есть другие задачи. Средства, которые планировалось направить на эти мероприятия, будут направлены в том числе на обеспечение льгот семьям мобилизованных. Это плата за детские сады, за питание в школах, за "продленку", за дополнительное образование", - пояснил градоначальник.
Ранее новогодние праздничные мероприятия были отменены в Калуге, чтобы сэкономить средства и направить их для поддержки мобилизованных. Губернатор Кубани поручил отказаться от фейерверков и не приглашать дорогостоящих артистов на праздничный концерт в Краснодаре в честь 85-летия края. Аналогичные меры были приняты еще в нескольких регионах, в том числе в Калининградской области, Воронеже.
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