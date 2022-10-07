https://ria.ru/20221007/salyut-1822308206.html

В Нижнем Новгороде отменили новогодние салюты и гуляния

В Нижнем Новгороде отменили новогодние салюты и гуляния - РИА Новости, 07.10.2022

В Нижнем Новгороде отменили новогодние салюты и гуляния

Мэр Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев сообщил в своем официальном Telegram-канале об отмене в городе новогодних салютов и гуляний, средства от которых будут... РИА Новости, 07.10.2022

2022-10-07T17:14

2022-10-07T17:14

2022-10-07T17:16

нижний новгород

общество

новый год

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/156047/77/1560477771_0:322:3069:2048_1920x0_80_0_0_332ad39951a135ce1d6188351ba1e92f.jpg

КАЗАНЬ, 7 окт – РИА Новости. Мэр Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев сообщил в своем официальном Telegram-канале об отмене в городе новогодних салютов и гуляний, средства от которых будут направлены в том числе на обеспечение льгот семьям мобилизованных."Будут елки для детей, какие-то праздничные мероприятия в школах, в детских садах - мы все это сохраним. Но таких массовых гуляний, фейерверков, концертов мы на новогодние, рождественские праздники не планируем", - сказал Шалабаев в опубликованном видеоролике.По словам мэра Нижнего Новгорода, изначально такие планы были, но сейчас они изменились."У нас есть другие задачи. Средства, которые планировалось направить на эти мероприятия, будут направлены в том числе на обеспечение льгот семьям мобилизованных. Это плата за детские сады, за питание в школах, за "продленку", за дополнительное образование", - пояснил градоначальник.Ранее новогодние праздничные мероприятия были отменены в Калуге, чтобы сэкономить средства и направить их для поддержки мобилизованных. Губернатор Кубани поручил отказаться от фейерверков и не приглашать дорогостоящих артистов на праздничный концерт в Краснодаре в честь 85-летия края. Аналогичные меры были приняты еще в нескольких регионах, в том числе в Калининградской области, Воронеже.

https://ria.ru/20221007/meropriyatiya-1822288938.html

нижний новгород

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

нижний новгород, общество, новый год