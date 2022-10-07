https://ria.ru/20221007/sakhalin-1822382487.html

Доли в операторе "Сахалина-1" перейдут самому предприятию и "Роснефти"

Доли в операторе "Сахалина-1" перейдут самому предприятию и "Роснефти" - РИА Новости, 07.10.2022

Доли в операторе "Сахалина-1" перейдут самому предприятию и "Роснефти"

Доли в уставном капитале нового оператора проекта "Сахалин-1" должны перейти самому предприятию и двум "дочкам" "Роснефти" - "Сахалинморнефтегаз-Шельф" и... РИА Новости, 07.10.2022

2022-10-07T22:09

2022-10-07T22:09

2022-10-07T22:46

экономика

россия

владимир путин

роснефть

сахалин-1

exxon mobil

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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Доли в уставном капитале нового оператора проекта "Сахалин-1" должны перейти самому предприятию и двум "дочкам" "Роснефти" - "Сахалинморнефтегаз-Шельф" и "РН-Астра", следует из указа президента РФ Владимира Путина, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации.Президент своим указом в пятницу распорядился, чтобы правительство создало нового оператора проекта "Сахалин-1", которому перейдут права и обязанности Exxon Neftegaz Limited."Доли в уставном капитале общества принадлежат: АО "Сахалинморнефтегаз-Шельф" пропорционально доле его участия по соглашению (11,5%), АО "РН-Астра" пропорционально доле его участия по соглашению (8,5%), обществу пропорционально совокупной доле участия иностранных сторон консорциума по соглашению (80%)", - говорится в документе.Доля в новом операторе "Сахалин-1", которая не будет передана иностранным участникам, подлежит оценке и продаже российскому лицу, следует из указа президента."Доля в уставном капитале общества, передача которой… не была осуществлена иностранной стороне консорциума, подлежит оценке Правительством РФ и продаже в установленном Правительством РФ порядке российскому юридическому лицу, соответствующему критериям, определенным этим порядком", - говорится в указе.Нынешний оператор проекта "Сахалин-1" Exxon Neftegaz Limited ("дочка" ExxonMobil) владеет его долей в 30%. В марте компания заявила о намерении выйти из проекта, а в апреле - о введении режима форс-мажора, в результате чего работа проекта была почти остановлена. На данный момент добыча газа и нефти полностью остановлена. Также акционерами "Сахалина-1" являются "Роснефть" (20%), японская Sodeco (30%) и индийская ONGC (20%).

https://ria.ru/20220830/sakhalin1-1813230461.html

https://ria.ru/20220808/sakhalin-1807921918.html

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экономика, россия, владимир путин, роснефть, сахалин-1, exxon mobil