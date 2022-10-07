21:26 07.10.2022 (обновлено: 23:17 07.10.2022)
Правительству поручили создать российского оператора проекта "Сахалин-1"
Путин поручил правительству создать российского оператора проекта "Сахалин-1"
© РИА Новости / РИА Новости / Перейти в медиабанкНаземная буровая установка "Ястреб" на эксплуатационном объекте морского месторождения Чайво
Наземная буровая установка "Ястреб" на эксплуатационном объекте морского месторождения Чайво. Архивное фото
МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. Владимир Путин поручил правительству создать отечественного оператора проекта "Сахалин-1", которому переходят права и обязанности компании Exxon Neftegaz Limited, соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
"Правительство Российской Федерации создает российское общество с ограниченной ответственностью, которому на основании настоящего указа переходят все предусмотренные соглашением права и обязанности объединения юридических лиц — инвесторов, осуществляющего свою деятельность на основе договора и совместной деятельности и не имеющего статуса юридического лица, <...> в том числе права и обязанности оператора (компания "Эксон Нефтегаз Лимитед")", — говорится в документе.
Согласно указу, причиной для создания российского юридического лица стали риск возникновения чрезвычайной ситуации природного и техногенного характера, а также угроза жизни и безопасности людей, национальным интересам и экономической безопасности России. Это произошло из-за нарушения иностранными юридическими и физическими лицами обязательств в рамках соглашения по проекту.
В документе также уточняется, что имущество, созданное или приобретенное консорциумом в рамках соглашения о разделе продукции, подлежит незамедлительной передаче в собственность России. В то же время его передадут в безвозмездное пользование новому обществу на срок, определенный договором.
Функции оператора "Сахалина-1" сейчас выполняет дочерняя компания ExxonMobil, владеющая долей в 30 процентов. В марте она заявила о намерении выйти из проекта, а в апреле — о введении режима форс-мажора, в результате чего работа на нем была почти остановлена.
Проект реализуется на условиях соглашения о разделе продукции. Помимо Exxon Neftegas Ltd., долями по 20 процентов владеют "Роснефть" и индийская ONGC, еще 30 процентов — у японской Sodeco. Ранее губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко сообщил, что проект приостановил добычу газа с 16 сентября. Кроме того, на "Сахалине-1" прекратили добычу нефти.