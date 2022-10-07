Рейтинг@Mail.ru
Правительству поручили создать российского оператора проекта "Сахалин-1" - РИА Новости, 07.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221007/sakhalin-1822378318.html
Правительству поручили создать российского оператора проекта "Сахалин-1"
Правительству поручили создать российского оператора проекта "Сахалин-1" - РИА Новости, 07.10.2022
Правительству поручили создать российского оператора проекта "Сахалин-1"
Владимир Путин поручил правительству создать отечественного оператора проекта "Сахалин-1", которому переходят права и обязанности компании Exxon Neftegaz... РИА Новости, 07.10.2022
2022-10-07T21:26
2022-10-07T23:17
экономика
россия
роснефть
exxon mobil
сахалинская область
валерий лимаренко
сахалин-1
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/1c/1819975725_0:386:2047:1537_1920x0_80_0_0_e47a9db773fd7671b138c049e79c8691.jpg
МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. Владимир Путин поручил правительству создать отечественного оператора проекта "Сахалин-1", которому переходят права и обязанности компании Exxon Neftegaz Limited, соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.Согласно указу, причиной для создания российского юридического лица стали риск возникновения чрезвычайной ситуации природного и техногенного характера, а также угроза жизни и безопасности людей, национальным интересам и экономической безопасности России. Это произошло из-за нарушения иностранными юридическими и физическими лицами обязательств в рамках соглашения по проекту.В документе также уточняется, что имущество, созданное или приобретенное консорциумом в рамках соглашения о разделе продукции, подлежит незамедлительной передаче в собственность России. В то же время его передадут в безвозмездное пользование новому обществу на срок, определенный договором.Функции оператора "Сахалина-1" сейчас выполняет дочерняя компания ExxonMobil, владеющая долей в 30 процентов. В марте она заявила о намерении выйти из проекта, а в апреле — о введении режима форс-мажора, в результате чего работа на нем была почти остановлена. Проект реализуется на условиях соглашения о разделе продукции. Помимо Exxon Neftegas Ltd., долями по 20 процентов владеют "Роснефть" и индийская ONGC, еще 30 процентов — у японской Sodeco. Ранее губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко сообщил, что проект приостановил добычу газа с 16 сентября. Кроме того, на "Сахалине-1" прекратили добычу нефти.
https://ria.ru/20220929/minenergo-1820225923.html
россия
сахалинская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/1c/1819975725_0:349:2047:1884_1920x0_80_0_0_7f7a643141430823eff34f6d5fd18ce9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, роснефть, exxon mobil, сахалинская область, валерий лимаренко, сахалин-1
Экономика, Россия, Роснефть, Exxon Mobil, Сахалинская область, Валерий Лимаренко, Сахалин-1
21:26 07.10.2022 (обновлено: 23:17 07.10.2022)
 
Правительству поручили создать российского оператора проекта "Сахалин-1"

Путин поручил правительству создать российского оператора проекта "Сахалин-1"

© РИА Новости / РИА Новости / Перейти в медиабанкНаземная буровая установка "Ястреб" на эксплуатационном объекте морского месторождения Чайво
Наземная буровая установка Ястреб на эксплуатационном объекте морского месторождения Чайво - РИА Новости, 1920, 07.10.2022
© РИА Новости / РИА Новости
Перейти в медиабанк
Наземная буровая установка "Ястреб" на эксплуатационном объекте морского месторождения Чайво. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. Владимир Путин поручил правительству создать отечественного оператора проекта "Сахалин-1", которому переходят права и обязанности компании Exxon Neftegaz Limited, соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

"Правительство Российской Федерации создает российское общество с ограниченной ответственностью, которому на основании настоящего указа переходят все предусмотренные соглашением права и обязанности объединения юридических лиц — инвесторов, осуществляющего свою деятельность на основе договора и совместной деятельности и не имеющего статуса юридического лица, <...> в том числе права и обязанности оператора (компания "Эксон Нефтегаз Лимитед")", — говорится в документе.

Согласно указу, причиной для создания российского юридического лица стали риск возникновения чрезвычайной ситуации природного и техногенного характера, а также угроза жизни и безопасности людей, национальным интересам и экономической безопасности России. Это произошло из-за нарушения иностранными юридическими и физическими лицами обязательств в рамках соглашения по проекту.
В документе также уточняется, что имущество, созданное или приобретенное консорциумом в рамках соглашения о разделе продукции, подлежит незамедлительной передаче в собственность России. В то же время его передадут в безвозмездное пользование новому обществу на срок, определенный договором.
Функции оператора "Сахалина-1" сейчас выполняет дочерняя компания ExxonMobil, владеющая долей в 30 процентов. В марте она заявила о намерении выйти из проекта, а в апреле — о введении режима форс-мажора, в результате чего работа на нем была почти остановлена.
Проект реализуется на условиях соглашения о разделе продукции. Помимо Exxon Neftegas Ltd., долями по 20 процентов владеют "Роснефть" и индийская ONGC, еще 30 процентов — у японской Sodeco. Ранее губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко сообщил, что проект приостановил добычу газа с 16 сентября. Кроме того, на "Сахалине-1" прекратили добычу нефти.
Морская платформа Орлан в Охотском море - РИА Новости, 1920, 29.09.2022
29 сентября, 06:05
Минэнерго рассчитывает на возобновление добычи нефти и газа на "Сахалине-1"
 
ЭкономикаРоссияРоснефтьExxon MobilСахалинская областьВалерий ЛимаренкоСахалин-1
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала