https://ria.ru/20221007/sakhalin-1822378318.html

Правительству поручили создать российского оператора проекта "Сахалин-1"

Правительству поручили создать российского оператора проекта "Сахалин-1" - РИА Новости, 07.10.2022

Правительству поручили создать российского оператора проекта "Сахалин-1"

Владимир Путин поручил правительству создать отечественного оператора проекта "Сахалин-1", которому переходят права и обязанности компании Exxon Neftegaz... РИА Новости, 07.10.2022

2022-10-07T21:26

2022-10-07T21:26

2022-10-07T23:17

экономика

россия

роснефть

exxon mobil

сахалинская область

валерий лимаренко

сахалин-1

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МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. Владимир Путин поручил правительству создать отечественного оператора проекта "Сахалин-1", которому переходят права и обязанности компании Exxon Neftegaz Limited, соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.Согласно указу, причиной для создания российского юридического лица стали риск возникновения чрезвычайной ситуации природного и техногенного характера, а также угроза жизни и безопасности людей, национальным интересам и экономической безопасности России. Это произошло из-за нарушения иностранными юридическими и физическими лицами обязательств в рамках соглашения по проекту.В документе также уточняется, что имущество, созданное или приобретенное консорциумом в рамках соглашения о разделе продукции, подлежит незамедлительной передаче в собственность России. В то же время его передадут в безвозмездное пользование новому обществу на срок, определенный договором.Функции оператора "Сахалина-1" сейчас выполняет дочерняя компания ExxonMobil, владеющая долей в 30 процентов. В марте она заявила о намерении выйти из проекта, а в апреле — о введении режима форс-мажора, в результате чего работа на нем была почти остановлена. Проект реализуется на условиях соглашения о разделе продукции. Помимо Exxon Neftegas Ltd., долями по 20 процентов владеют "Роснефть" и индийская ONGC, еще 30 процентов — у японской Sodeco. Ранее губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко сообщил, что проект приостановил добычу газа с 16 сентября. Кроме того, на "Сахалине-1" прекратили добычу нефти.

https://ria.ru/20220929/minenergo-1820225923.html

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экономика, россия, роснефть, exxon mobil, сахалинская область, валерий лимаренко, сахалин-1