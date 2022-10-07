https://ria.ru/20221007/rusofobiya-1822114984.html

Посол России в Италии высказался на тему терактов на газопроводах

Посол России в Италии высказался на тему терактов на газопроводах - РИА Новости, 07.10.2022

Посол России в Италии высказался на тему терактов на газопроводах

Посол России в Италии Сергей Разов объяснил "влиянием русофобской пропаганды" спекуляции на тему причастности России к терактам на газопроводах "Северный... РИА Новости, 07.10.2022

2022-10-07T01:21

2022-10-07T01:21

2022-10-07T01:34

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РИМ, 7 окт - РИА Новости. Посол России в Италии Сергей Разов объяснил "влиянием русофобской пропаганды" спекуляции на тему причастности России к терактам на газопроводах "Северный поток".Говоря о планах европейских партнеров отказаться от российских поставок, Разов заявил, что не понимает, "в чем проблема с российским газом"."На протяжении 50 лет на стабильной основе поставляли газ в Европу и в Италию, никаких проблем. И мы были готовы дальше его поставлять. Но потом Италия и союзники решили избавиться от зависимости от российского газа. Это не наш выбор, это ваш", - сказал российский посол.Теракты произошли 26 сентября сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке" и "Северном потоке 2". Германия, Дания и Швеция не исключают целенаправленную диверсию. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что ЧП на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно."Газпром" 3 октября сообщил, что давление в поврежденных нитках газопроводов "Северный поток" и "Северный поток 2" стабилизировалось, утечки газа прекратились, а из еще одной нитки "Северного потока 2" газ откачивается для проверки ее целостности. В свою очередь шведская береговая охрана в тот день заявила, что "меньшая" утечка из "Северного потока 2" продолжается и даже немного увеличивается.Генеральная прокуратура РФ инициировала возбуждение дела об акте международного терроризма после повреждений газопроводов "Северный поток". Министр иностранных дел Дании Йеппе Кофод заявил о решительном настрое правительства отказать России в участии в расследовании произошедшей диверсии и установлении виновных. Как заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, только при привлечении России к расследованию терактов на "Северных потоках" его можно будет считать достоверным и объективным.

https://radiosputnik.ria.ru/20221005/zakharova-1821606098.html

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сергей разов, италия, россия, европа, газпром, северный поток, северный поток — 2, в мире