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Посол России в Италии высказался на тему терактов на газопроводах - РИА Новости, 07.10.2022
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Посол России в Италии высказался на тему терактов на газопроводах
Посол России в Италии высказался на тему терактов на газопроводах - РИА Новости, 07.10.2022
Посол России в Италии высказался на тему терактов на газопроводах
Посол России в Италии Сергей Разов объяснил "влиянием русофобской пропаганды" спекуляции на тему причастности России к терактам на газопроводах "Северный... РИА Новости, 07.10.2022
2022-10-07T01:21
2022-10-07T01:34
сергей разов
италия
россия
европа
газпром
северный поток
северный поток — 2
в мире
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РИМ, 7 окт - РИА Новости. Посол России в Италии Сергей Разов объяснил "влиянием русофобской пропаганды" спекуляции на тему причастности России к терактам на газопроводах "Северный поток".Говоря о планах европейских партнеров отказаться от российских поставок, Разов заявил, что не понимает, "в чем проблема с российским газом"."На протяжении 50 лет на стабильной основе поставляли газ в Европу и в Италию, никаких проблем. И мы были готовы дальше его поставлять. Но потом Италия и союзники решили избавиться от зависимости от российского газа. Это не наш выбор, это ваш", - сказал российский посол.Теракты произошли 26 сентября сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке" и "Северном потоке 2". Германия, Дания и Швеция не исключают целенаправленную диверсию. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что ЧП на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно."Газпром" 3 октября сообщил, что давление в поврежденных нитках газопроводов "Северный поток" и "Северный поток 2" стабилизировалось, утечки газа прекратились, а из еще одной нитки "Северного потока 2" газ откачивается для проверки ее целостности. В свою очередь шведская береговая охрана в тот день заявила, что "меньшая" утечка из "Северного потока 2" продолжается и даже немного увеличивается.Генеральная прокуратура РФ инициировала возбуждение дела об акте международного терроризма после повреждений газопроводов "Северный поток". Министр иностранных дел Дании Йеппе Кофод заявил о решительном настрое правительства отказать России в участии в расследовании произошедшей диверсии и установлении виновных. Как заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, только при привлечении России к расследованию терактов на "Северных потоках" его можно будет считать достоверным и объективным.
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сергей разов, италия, россия, европа, газпром, северный поток, северный поток — 2, в мире
Сергей Разов, Италия, Россия, Европа, Газпром, Северный поток, Северный поток — 2, В мире
01:21 07.10.2022 (обновлено: 01:34 07.10.2022)
 
Посол России в Италии высказался на тему терактов на газопроводах

Посол России Разов о терактах на "Северных потоках": у нас идиотов нет

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в медиабанкПосол России в Италии Сергей Разов
Посол России в Италии Сергей Разов - РИА Новости, 1920, 07.10.2022
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Посол России в Италии Сергей Разов. Архивное фото
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РИМ, 7 окт - РИА Новости. Посол России в Италии Сергей Разов объяснил "влиянием русофобской пропаганды" спекуляции на тему причастности России к терактам на газопроводах "Северный поток".
"Сейчас идут эти спекуляции, что русские сами взорвали свой газопровод. Я понимаю, что под влиянием русофобской пропаганды у людей могут сложиться разные мнения о россиянах, о руководителях России, но я вас уверяю, что у нас нет идиотов", - заявил он в четверг вечером, выступая на политической передаче на итальянском телеканале Rai1.
Говоря о планах европейских партнеров отказаться от российских поставок, Разов заявил, что не понимает, "в чем проблема с российским газом".
"На протяжении 50 лет на стабильной основе поставляли газ в Европу и в Италию, никаких проблем. И мы были готовы дальше его поставлять. Но потом Италия и союзники решили избавиться от зависимости от российского газа. Это не наш выбор, это ваш", - сказал российский посол.
Теракты произошли 26 сентября сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке" и "Северном потоке 2". Германия, Дания и Швеция не исключают целенаправленную диверсию. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что ЧП на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно.
"Газпром" 3 октября сообщил, что давление в поврежденных нитках газопроводов "Северный поток" и "Северный поток 2" стабилизировалось, утечки газа прекратились, а из еще одной нитки "Северного потока 2" газ откачивается для проверки ее целостности. В свою очередь шведская береговая охрана в тот день заявила, что "меньшая" утечка из "Северного потока 2" продолжается и даже немного увеличивается.
Генеральная прокуратура РФ инициировала возбуждение дела об акте международного терроризма после повреждений газопроводов "Северный поток". Министр иностранных дел Дании Йеппе Кофод заявил о решительном настрое правительства отказать России в участии в расследовании произошедшей диверсии и установлении виновных. Как заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, только при привлечении России к расследованию терактов на "Северных потоках" его можно будет считать достоверным и объективным.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга - РИА Новости, 1920, 05.10.2022
5 октября, 08:58Сказано в эфире
Захарова: обвинения Дании в адрес РФ по "Северным потокам" лицемерны
 
Сергей РазовИталияРоссияЕвропаГазпромСеверный потокСеверный поток — 2В мире
 
 
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