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Назван момент, когда рубль снова начнет слабеть - РИА Новости, 07.10.2022
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Назван момент, когда рубль снова начнет слабеть
Назван момент, когда рубль снова начнет слабеть - РИА Новости, 07.10.2022
Назван момент, когда рубль снова начнет слабеть
Начало октября ознаменовалось укреплением основных мировых валют к рублю. Это произошло благодаря уходу двух факторов, повлиявших на курс в последней декаде... РИА Новости, 07.10.2022
2022-10-07T02:17
2022-10-07T02:17
экономика
богдан зварич
сша
европа
банки.ру
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МОСКВА, 7 окт – РИА Новости. Начало октября ознаменовалось укреплением основных мировых валют к рублю. Это произошло благодаря уходу двух факторов, повлиявших на курс в последней декаде сентября. При этом есть основания ожидать нового ослабления российской валюты, рассказал агентству “Прайм” главный аналитик Банки.ру Богдан Зварич.Он напомнил о повышенном спросе на рублевую ликвидность со стороны экспортеров в преддверии пика налоговых выплат в конце сентября. Это нарастило объем долларов и евро на рынке. “Плюс к этому, инвесторы опасались возможных санкций со стороны США и Европы, которые могли бы привести к возникновению сложностей с торговлей евро и долларом на бирже и ограничить возможности по конвертации этих валют в рубли или валюты дружественных стран”, - отметил собеседник агентства.В начале месяца эти риски отошли в сторону, что позволило паре доллар/рубль вновь уйти выше 60 рублей. Давление на российскую валюту может продолжаться до конца следующей недели, если же опасения по спаду притока валюты со стороны экспортеров сохранятся, в течение ближайших полутора недель мы можем увидеть доллар в диапазоне 60 – 65 рублей, полагает аналитик.
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экономика, богдан зварич, сша, европа, банки.ру
Экономика, Богдан Зварич, США, Европа, Банки.ру
02:17 07.10.2022
 
Назван момент, когда рубль снова начнет слабеть

Аналитик Зварич спрогнозировал рост доллара до 65 рублей на фоне спада притока валюты

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в медиабанкГрафик курса евро
График курса евро - РИА Новости, 1920, 07.10.2022
© РИА Новости / Александр Кряжев
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МОСКВА, 7 окт – РИА Новости. Начало октября ознаменовалось укреплением основных мировых валют к рублю. Это произошло благодаря уходу двух факторов, повлиявших на курс в последней декаде сентября. При этом есть основания ожидать нового ослабления российской валюты, рассказал агентству “Прайм” главный аналитик Банки.ру Богдан Зварич.
Он напомнил о повышенном спросе на рублевую ликвидность со стороны экспортеров в преддверии пика налоговых выплат в конце сентября. Это нарастило объем долларов и евро на рынке. “Плюс к этому, инвесторы опасались возможных санкций со стороны США и Европы, которые могли бы привести к возникновению сложностей с торговлей евро и долларом на бирже и ограничить возможности по конвертации этих валют в рубли или валюты дружественных стран”, - отметил собеседник агентства.
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В начале месяца эти риски отошли в сторону, что позволило паре доллар/рубль вновь уйти выше 60 рублей. Давление на российскую валюту может продолжаться до конца следующей недели, если же опасения по спаду притока валюты со стороны экспортеров сохранятся, в течение ближайших полутора недель мы можем увидеть доллар в диапазоне 60 – 65 рублей, полагает аналитик.
 
ЭкономикаБогдан ЗваричСШАЕвропаБанки.ру
 
 
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