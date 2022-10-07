https://ria.ru/20221007/rubl-1822113228.html

Назван момент, когда рубль снова начнет слабеть

Назван момент, когда рубль снова начнет слабеть - РИА Новости, 07.10.2022

Назван момент, когда рубль снова начнет слабеть

Начало октября ознаменовалось укреплением основных мировых валют к рублю. Это произошло благодаря уходу двух факторов, повлиявших на курс в последней декаде... РИА Новости, 07.10.2022

2022-10-07T02:17

2022-10-07T02:17

2022-10-07T02:17

экономика

богдан зварич

сша

европа

банки.ру

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МОСКВА, 7 окт – РИА Новости. Начало октября ознаменовалось укреплением основных мировых валют к рублю. Это произошло благодаря уходу двух факторов, повлиявших на курс в последней декаде сентября. При этом есть основания ожидать нового ослабления российской валюты, рассказал агентству “Прайм” главный аналитик Банки.ру Богдан Зварич.Он напомнил о повышенном спросе на рублевую ликвидность со стороны экспортеров в преддверии пика налоговых выплат в конце сентября. Это нарастило объем долларов и евро на рынке. “Плюс к этому, инвесторы опасались возможных санкций со стороны США и Европы, которые могли бы привести к возникновению сложностей с торговлей евро и долларом на бирже и ограничить возможности по конвертации этих валют в рубли или валюты дружественных стран”, - отметил собеседник агентства.В начале месяца эти риски отошли в сторону, что позволило паре доллар/рубль вновь уйти выше 60 рублей. Давление на российскую валюту может продолжаться до конца следующей недели, если же опасения по спаду притока валюты со стороны экспортеров сохранятся, в течение ближайших полутора недель мы можем увидеть доллар в диапазоне 60 – 65 рублей, полагает аналитик.

https://ria.ru/20221006/kurs-1822068184.html

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Алексей Калабанов

Алексей Калабанов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алексей Калабанов

экономика, богдан зварич, сша, европа, банки.ру