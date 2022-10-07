https://ria.ru/20221007/rubl-1822113228.html
Назван момент, когда рубль снова начнет слабеть
Назван момент, когда рубль снова начнет слабеть - РИА Новости, 07.10.2022
Назван момент, когда рубль снова начнет слабеть
Начало октября ознаменовалось укреплением основных мировых валют к рублю. Это произошло благодаря уходу двух факторов, повлиявших на курс в последней декаде... РИА Новости, 07.10.2022
2022-10-07T02:17
2022-10-07T02:17
2022-10-07T02:17
экономика
богдан зварич
сша
европа
банки.ру
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МОСКВА, 7 окт – РИА Новости. Начало октября ознаменовалось укреплением основных мировых валют к рублю. Это произошло благодаря уходу двух факторов, повлиявших на курс в последней декаде сентября. При этом есть основания ожидать нового ослабления российской валюты, рассказал агентству “Прайм” главный аналитик Банки.ру Богдан Зварич.Он напомнил о повышенном спросе на рублевую ликвидность со стороны экспортеров в преддверии пика налоговых выплат в конце сентября. Это нарастило объем долларов и евро на рынке. “Плюс к этому, инвесторы опасались возможных санкций со стороны США и Европы, которые могли бы привести к возникновению сложностей с торговлей евро и долларом на бирже и ограничить возможности по конвертации этих валют в рубли или валюты дружественных стран”, - отметил собеседник агентства.В начале месяца эти риски отошли в сторону, что позволило паре доллар/рубль вновь уйти выше 60 рублей. Давление на российскую валюту может продолжаться до конца следующей недели, если же опасения по спаду притока валюты со стороны экспортеров сохранятся, в течение ближайших полутора недель мы можем увидеть доллар в диапазоне 60 – 65 рублей, полагает аналитик.
https://ria.ru/20221006/kurs-1822068184.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, богдан зварич, сша, европа, банки.ру
Экономика, Богдан Зварич, США, Европа, Банки.ру
Назван момент, когда рубль снова начнет слабеть
Аналитик Зварич спрогнозировал рост доллара до 65 рублей на фоне спада притока валюты