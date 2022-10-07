https://ria.ru/20221007/rossiya-1822349550.html

Песков назвал разногласия в руководстве России частью рабочего процесса

Песков назвал разногласия в руководстве России частью рабочего процесса - РИА Новости, 07.10.2022

Песков назвал разногласия в руководстве России частью рабочего процесса

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил газете Washington Post, что среди российского руководства бывают разногласия по некоторым важным... РИА Новости, 07.10.2022

2022-10-07T19:04

2022-10-07T19:04

2022-10-07T19:52

владимир путин

россия

политика

дмитрий песков

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ВАШИНГТОН, 7 окт - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил газете Washington Post, что среди российского руководства бывают разногласия по некоторым важным вопросам, но это часть обычного рабочего процесса.Американская газета Washington Post опубликовала статью, в которой со ссылкой на разведку США утверждается, что якобы один из членов "близкого окружения" президента России Владимира Путина в течение последних недель напрямую выражал российскому лидеру несогласие по поводу ведения специальной военной операции на Украине. Песков заявил газете, что сообщения разведки абсолютно не соответствуют действительности."Бывают разногласия по поводу таких моментов. Некоторые думают, что нам следует действовать по-другому. Но это все часть обычного рабочего процесса", - заявил Песков газете. На вопрос о разногласиях в "близком окружении" Путина Песков отметил, что имеются "рабочие споры" по поводу экономики, ведения военной операции, системы образования. Однако он вновь подчеркнул, что это часть нормального рабочего процесса и не признак какого-либо "раскола".

https://ria.ru/20221007/ssha-1822049092.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

владимир путин, россия, политика, дмитрий песков