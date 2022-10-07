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Россия отвергла принятую СПЧ ООН резолюцию по правам человека, заявил МИД
Россия отвергла принятую СПЧ ООН резолюцию по правам человека, заявил МИД - РИА Новости, 07.10.2022
Россия отвергла принятую СПЧ ООН резолюцию по правам человека, заявил МИД
Россия решительно отвергает принятую Советом ООН по правам человека резолюцию, будет игнорировать учрежденный спецмеханизм СПЧ и отказывается от сотрудничества... РИА Новости, 07.10.2022
2022-10-07T21:47
2022-10-07T21:47
2022-10-07T21:49
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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Россия решительно отвергает принятую Советом ООН по правам человека резолюцию, будет игнорировать учрежденный спецмеханизм СПЧ и отказывается от сотрудничества с ним, заявили в МИД РФ.В пятницу 51-я сессия Совета ООН по правам человека по инициативе 26 стран ЕС одобрила проект резолюции "Ситуация в области прав человека в Российской Федерации"."Россия, решительно отвергая принятую сегодня резолюцию и содержащиеся в ней лживые обвинения, будет игнорировать учрежденный спецмеханизм СПЧ и отказывается от сотрудничества с ним", - говорится в комментарии на сайте МИД РФ.В заявлении ведомства подчеркивается, что резолюция построена на известных инсинуациях о "преследовании" в России представителей гражданского общества, "активистов и правозащитников", секс-меньшинств. Перечисленные в проекте "озабоченности" не отражают реальное положение дел и не могут служить основанием для создания поста спецдокладчика СПЧ по России, что и является конечным продуктом антироссийского документа, отметили в МИД.В нем подчеркивается показательность того, что из 47 государств Совета подготовленный ЕС документ отказались поддержать 30 стран - почти две трети от состава этого органа."Вместе с тем мы продолжим отстаивать свои приоритеты в СПЧ, главным из которых было и остается укрепление конструктивного равноправного международного диалога по вопросам поощрения и защиты прав человека. Убеждены, что основная задача Совета ООН по правам человека состоит в обеспечении приверженности общечеловеческим ценностям, а не сиюминутным интересам узкого круга западных политических элит", - также говорится в сообщении ведомства.
https://ria.ru/20221006/posol-1822080715.html
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россия, евросоюз, оон, совет по правам человека оон (спч оон), министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), в мире
Россия, Евросоюз, ООН, Совет по правам человека ООН (СПЧ ООН), Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), В мире
21:47 07.10.2022 (обновлено: 21:49 07.10.2022)
Россия отвергла принятую СПЧ ООН резолюцию по правам человека, заявил МИД
МИД заявил, что Россия отвергла принятую СПЧ ООН резолюцию по правам человека
МОСКВА, 7 окт - РИА Новости.
Россия решительно отвергает принятую Советом ООН по правам человека резолюцию, будет игнорировать учрежденный спецмеханизм СПЧ и отказывается от сотрудничества с ним, заявили
в МИД РФ.
В пятницу 51-я сессия Совета ООН по правам человека по инициативе 26 стран ЕС
одобрила проект резолюции "Ситуация в области прав человека в Российской Федерации".
"Россия, решительно отвергая принятую сегодня резолюцию и содержащиеся в ней лживые обвинения, будет игнорировать учрежденный спецмеханизм СПЧ и отказывается от сотрудничества с ним", - говорится в комментарии на сайте МИД РФ.
В заявлении ведомства подчеркивается, что резолюция построена на известных инсинуациях о "преследовании" в России представителей гражданского общества, "активистов и правозащитников", секс-меньшинств. Перечисленные в проекте "озабоченности" не отражают реальное положение дел и не могут служить основанием для создания поста спецдокладчика СПЧ по России, что и является конечным продуктом антироссийского документа, отметили в МИД.
"Вместе с тем ничего общего с заботой о правах человека в целом и россиян в частности эта инициатива не имеет. Речь идет о попытке создания еще одного рычага для оказания давления на Россию на правозащитном направлении. Рассматриваем эту инициативу как очередную попытку наказать нашу страну за проведение независимой внешней и внутренней политики", - также говорится в заявлении.
В нем подчеркивается показательность того, что из 47 государств Совета подготовленный ЕС документ отказались поддержать 30 стран - почти две трети от состава этого органа.
"Вместе с тем мы продолжим отстаивать свои приоритеты в СПЧ, главным из которых было и остается укрепление конструктивного равноправного международного диалога по вопросам поощрения и защиты прав человека. Убеждены, что основная задача Совета ООН по правам человека состоит в обеспечении приверженности общечеловеческим ценностям, а не сиюминутным интересам узкого круга западных политических элит", - также говорится в сообщении ведомства.