https://ria.ru/20221007/rezolyutsiya-1822380618.html

Россия отвергла принятую СПЧ ООН резолюцию по правам человека, заявил МИД

Россия отвергла принятую СПЧ ООН резолюцию по правам человека, заявил МИД - РИА Новости, 07.10.2022

Россия отвергла принятую СПЧ ООН резолюцию по правам человека, заявил МИД

Россия решительно отвергает принятую Советом ООН по правам человека резолюцию, будет игнорировать учрежденный спецмеханизм СПЧ и отказывается от сотрудничества... РИА Новости, 07.10.2022

2022-10-07T21:47

2022-10-07T21:47

2022-10-07T21:49

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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Россия решительно отвергает принятую Советом ООН по правам человека резолюцию, будет игнорировать учрежденный спецмеханизм СПЧ и отказывается от сотрудничества с ним, заявили в МИД РФ.В пятницу 51-я сессия Совета ООН по правам человека по инициативе 26 стран ЕС одобрила проект резолюции "Ситуация в области прав человека в Российской Федерации"."Россия, решительно отвергая принятую сегодня резолюцию и содержащиеся в ней лживые обвинения, будет игнорировать учрежденный спецмеханизм СПЧ и отказывается от сотрудничества с ним", - говорится в комментарии на сайте МИД РФ.В заявлении ведомства подчеркивается, что резолюция построена на известных инсинуациях о "преследовании" в России представителей гражданского общества, "активистов и правозащитников", секс-меньшинств. Перечисленные в проекте "озабоченности" не отражают реальное положение дел и не могут служить основанием для создания поста спецдокладчика СПЧ по России, что и является конечным продуктом антироссийского документа, отметили в МИД.В нем подчеркивается показательность того, что из 47 государств Совета подготовленный ЕС документ отказались поддержать 30 стран - почти две трети от состава этого органа."Вместе с тем мы продолжим отстаивать свои приоритеты в СПЧ, главным из которых было и остается укрепление конструктивного равноправного международного диалога по вопросам поощрения и защиты прав человека. Убеждены, что основная задача Совета ООН по правам человека состоит в обеспечении приверженности общечеловеческим ценностям, а не сиюминутным интересам узкого круга западных политических элит", - также говорится в сообщении ведомства.

https://ria.ru/20221006/posol-1822080715.html

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россия, евросоюз, оон, совет по правам человека оон (спч оон), министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), в мире