https://ria.ru/20221007/raznitsa-1822210064.html

В МИД обратили внимание на разницу в заявлениях Зеленского и пресс-службы

В МИД обратили внимание на разницу в заявлениях Зеленского и пресс-службы - РИА Новости, 07.10.2022

В МИД обратили внимание на разницу в заявлениях Зеленского и пресс-службы

Разница в заявлениях Владимира Зеленского и его пресс-службы о сути высказываний о превентивном ударе по РФ согласована с Западом, заявила официальный... РИА Новости, 07.10.2022

2022-10-07T13:19

2022-10-07T13:19

2022-10-07T13:19

в мире

владимир зеленский

мария захарова

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

украина

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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Разница в заявлениях Владимира Зеленского и его пресс-службы о сути высказываний о превентивном ударе по РФ согласована с Западом, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Абсолютно, конечно", - заявила она, отвечая на вопрос, согласованы ли с Западом настолько противоречивые заявления Зеленского и его пресс-службы."В этом и суть, то есть игра на различных информационных инструментах, которые выдают абсолютно различные сигналы в информационно-политическом пространстве. Эта же тактика применяется и в Евросоюзе", - отметила Захарова в эфире Первого канала.Ранее Зеленский, выступая в Институте Лоуи в Австралии по видеосвязи, заявил, что НАТО должна нанести "превентивные" удары по РФ, а не "ждать ядерных ударов России". Позднее пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров пояснил, что тот не призывал использовать ядерное оружие против РФ, а подразумевал превентивные санкции.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил РИА Новости, что подобные слова - не что иное, как призыв к началу мировой войны, ответственность за это должны нести США и Великобритания, которые фактически руководят действиями Киева. Он также подчеркнул, что на слова Зеленского должны обратить внимание все страны мира. Заявления Зеленского также вызвали недовольство ООН, где в ответ на них напомнили о неприемлемости даже дискуссии о ядерном конфликте.

https://ria.ru/20221007/mask-1822198083.html

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украина

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, владимир зеленский, мария захарова, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), украина