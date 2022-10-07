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В МИД обратили внимание на разницу в заявлениях Зеленского и пресс-службы - РИА Новости, 07.10.2022
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В МИД обратили внимание на разницу в заявлениях Зеленского и пресс-службы
В МИД обратили внимание на разницу в заявлениях Зеленского и пресс-службы - РИА Новости, 07.10.2022
В МИД обратили внимание на разницу в заявлениях Зеленского и пресс-службы
Разница в заявлениях Владимира Зеленского и его пресс-службы о сути высказываний о превентивном ударе по РФ согласована с Западом, заявила официальный... РИА Новости, 07.10.2022
2022-10-07T13:19
2022-10-07T13:19
в мире
владимир зеленский
мария захарова
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
украина
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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Разница в заявлениях Владимира Зеленского и его пресс-службы о сути высказываний о превентивном ударе по РФ согласована с Западом, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Абсолютно, конечно", - заявила она, отвечая на вопрос, согласованы ли с Западом настолько противоречивые заявления Зеленского и его пресс-службы."В этом и суть, то есть игра на различных информационных инструментах, которые выдают абсолютно различные сигналы в информационно-политическом пространстве. Эта же тактика применяется и в Евросоюзе", - отметила Захарова в эфире Первого канала.Ранее Зеленский, выступая в Институте Лоуи в Австралии по видеосвязи, заявил, что НАТО должна нанести "превентивные" удары по РФ, а не "ждать ядерных ударов России". Позднее пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров пояснил, что тот не призывал использовать ядерное оружие против РФ, а подразумевал превентивные санкции.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил РИА Новости, что подобные слова - не что иное, как призыв к началу мировой войны, ответственность за это должны нести США и Великобритания, которые фактически руководят действиями Киева. Он также подчеркнул, что на слова Зеленского должны обратить внимание все страны мира. Заявления Зеленского также вызвали недовольство ООН, где в ответ на них напомнили о неприемлемости даже дискуссии о ядерном конфликте.
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в мире, владимир зеленский, мария захарова, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), украина
В мире, Владимир Зеленский, Мария Захарова, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), Украина
13:19 07.10.2022
 
В МИД обратили внимание на разницу в заявлениях Зеленского и пресс-службы

Захарова: разница в заявлениях Зеленского и его пресс-службы согласована с Западом

© AP Photo / Ludovic MarinПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 07.10.2022
© AP Photo / Ludovic Marin
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Разница в заявлениях Владимира Зеленского и его пресс-службы о сути высказываний о превентивном ударе по РФ согласована с Западом, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Абсолютно, конечно", - заявила она, отвечая на вопрос, согласованы ли с Западом настолько противоречивые заявления Зеленского и его пресс-службы.
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"В этом и суть, то есть игра на различных информационных инструментах, которые выдают абсолютно различные сигналы в информационно-политическом пространстве. Эта же тактика применяется и в Евросоюзе", - отметила Захарова в эфире Первого канала.
Ранее Зеленский, выступая в Институте Лоуи в Австралии по видеосвязи, заявил, что НАТО должна нанести "превентивные" удары по РФ, а не "ждать ядерных ударов России". Позднее пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров пояснил, что тот не призывал использовать ядерное оружие против РФ, а подразумевал превентивные санкции.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил РИА Новости, что подобные слова - не что иное, как призыв к началу мировой войны, ответственность за это должны нести США и Великобритания, которые фактически руководят действиями Киева. Он также подчеркнул, что на слова Зеленского должны обратить внимание все страны мира. Заявления Зеленского также вызвали недовольство ООН, где в ответ на них напомнили о неприемлемости даже дискуссии о ядерном конфликте.
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В миреВладимир ЗеленскийМария ЗахароваМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Украина
 
 
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