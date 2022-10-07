В ЕС раскрыли способ разморозить активы российских инвесторов
РБК: ЕС разрешил размораживать активы российских инвесторов для завершения контрактов
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. Еврокомиссия позволила компетентным органам стран Евросоюза размораживать активы российских инвесторов. Об этом сообщает РБК со ссылкой на официальный журнал ЕС.
Как указано в решениях Евросоюза о восьмом пакете санкций против России, такие органы, как министерства финансов и другие регуляторы, могут предоставлять "средства и экономические ресурсы" российскому Национальному расчетному депозитарию, но на условиях, "которые компетентные органы сочтут целесообразными". Отдельно подчеркивается, что разморозку можно одобрить строго для завершения операций, контрактов и других соглашений, заключенных до 3 июня этого года.
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"Государство-член Евросоюза должно информировать другие государства-члены и комиссию о любом разрешении, предоставленном в соответствии с настоящим пунктом в течение двух недель с момента получения разрешения", — добавили в Еврокомиссии.
Ранее Евросоюз согласовал восьмой пакет антироссийских санкций, предусмотрены секторальные и персональные ограничения. Он предполагает расширение персональных санкций, запрет на транспортировку нефти третьим странам по морю по цене выше еще не назначенного лимита с декабря и нефтепродуктов с февраля 2023 года.
Также ЕС ввел ограничения на ввоз готовой продукции из стали, техники, транспортных средств, химикатов и материалов для производства ювелирных изделий не из золота, запретил экспорт в Россию электронных компонентов, пригодных для создания оружия, и технических изделий, используемых в авиации. Кроме того, запрещены оказание консалтинговых, юридических и IT-услуг российским компаниям, а также предоставление криптовалютных онлайн-кошельков для российских физических и юридических лиц.