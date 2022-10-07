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В ЕС раскрыли способ разморозить активы российских инвесторов - РИА Новости, 07.10.2022
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В ЕС раскрыли способ разморозить активы российских инвесторов
В ЕС раскрыли способ разморозить активы российских инвесторов - РИА Новости, 07.10.2022
В ЕС раскрыли способ разморозить активы российских инвесторов
Еврокомиссия позволила компетентным органам стран Евросоюза размораживать активы российских инвесторов. Об этом сообщает РБК со ссылкой на официальный журнал... РИА Новости, 07.10.2022
2022-10-07T10:58
2022-10-07T10:58
в мире
экономика
россия
технологии
евросоюз
еврокомиссия
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МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. Еврокомиссия позволила компетентным органам стран Евросоюза размораживать активы российских инвесторов. Об этом сообщает РБК со ссылкой на официальный журнал ЕС.Как указано в решениях Евросоюза о восьмом пакете санкций против России, такие органы, как министерства финансов и другие регуляторы, могут предоставлять "средства и экономические ресурсы" российскому Национальному расчетному депозитарию, но на условиях, "которые компетентные органы сочтут целесообразными". Отдельно подчеркивается, что разморозку можно одобрить строго для завершения операций, контрактов и других соглашений, заключенных до 3 июня этого года."Государство-член Евросоюза должно информировать другие государства-члены и комиссию о любом разрешении, предоставленном в соответствии с настоящим пунктом в течение двух недель с момента получения разрешения", — добавили в Еврокомиссии.Ранее Евросоюз согласовал восьмой пакет антироссийских санкций, предусмотрены секторальные и персональные ограничения. Он предполагает расширение персональных санкций, запрет на транспортировку нефти третьим странам по морю по цене выше еще не назначенного лимита с декабря и нефтепродуктов с февраля 2023 года.Также ЕС ввел ограничения на ввоз готовой продукции из стали, техники, транспортных средств, химикатов и материалов для производства ювелирных изделий не из золота, запретил экспорт в Россию электронных компонентов, пригодных для создания оружия, и технических изделий, используемых в авиации. Кроме того, запрещены оказание консалтинговых, юридических и IT-услуг российским компаниям, а также предоставление криптовалютных онлайн-кошельков для российских физических и юридических лиц.
https://ria.ru/20221007/sanktsii-1822132830.html
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в мире, экономика, россия, технологии, евросоюз, еврокомиссия
В мире, Экономика, Россия, Технологии, Евросоюз, Еврокомиссия
10:58 07.10.2022
 
В ЕС раскрыли способ разморозить активы российских инвесторов

РБК: ЕС разрешил размораживать активы российских инвесторов для завершения контрактов

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 07.10.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
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МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. Еврокомиссия позволила компетентным органам стран Евросоюза размораживать активы российских инвесторов. Об этом сообщает РБК со ссылкой на официальный журнал ЕС.
Как указано в решениях Евросоюза о восьмом пакете санкций против России, такие органы, как министерства финансов и другие регуляторы, могут предоставлять "средства и экономические ресурсы" российскому Национальному расчетному депозитарию, но на условиях, "которые компетентные органы сочтут целесообразными". Отдельно подчеркивается, что разморозку можно одобрить строго для завершения операций, контрактов и других соглашений, заключенных до 3 июня этого года.
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"Государство-член Евросоюза должно информировать другие государства-члены и комиссию о любом разрешении, предоставленном в соответствии с настоящим пунктом в течение двух недель с момента получения разрешения", — добавили в Еврокомиссии.
Ранее Евросоюз согласовал восьмой пакет антироссийских санкций, предусмотрены секторальные и персональные ограничения. Он предполагает расширение персональных санкций, запрет на транспортировку нефти третьим странам по морю по цене выше еще не назначенного лимита с декабря и нефтепродуктов с февраля 2023 года.
Также ЕС ввел ограничения на ввоз готовой продукции из стали, техники, транспортных средств, химикатов и материалов для производства ювелирных изделий не из золота, запретил экспорт в Россию электронных компонентов, пригодных для создания оружия, и технических изделий, используемых в авиации. Кроме того, запрещены оказание консалтинговых, юридических и IT-услуг российским компаниям, а также предоставление криптовалютных онлайн-кошельков для российских физических и юридических лиц.
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