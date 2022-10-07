https://ria.ru/20221007/rastorguev-1822213118.html

Расторгуев прокомментировал попадание в санкционный список Евросоюза

Расторгуев прокомментировал попадание в санкционный список Евросоюза - РИА Новости, 07.10.2022

Расторгуев прокомментировал попадание в санкционный список Евросоюза

Народный артист РФ, лидер группы "Любэ" Николай Расторгуев заявил, что внесение в санкционный список ЕС - это признание его заслуг перед отечеством, и добавил,... РИА Новости, 07.10.2022

2022-10-07T13:30

2022-10-07T13:30

2022-10-07T13:45

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николай расторгуев

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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Народный артист РФ, лидер группы "Любэ" Николай Расторгуев заявил, что внесение в санкционный список ЕС - это признание его заслуг перед отечеством, и добавил, что многие "достойные люди" уже поздравили его с санкциями.Ранее в четверг ЕС ввел в действие восьмой пакет антироссийских санкций. В расширенные списки индивидуальных санкций были включены, в частности, Расторгуев, рок-исполнительница Юлия Чичерина, певец Олег Газманов."Да, я тоже слышал об этом. Для меня это была такая честь, как признание того, что я сделал для страны, это замечательное ощущение. Меня уже многие поздравили, достойные люди. Это очень здорово", - сказал артист в эфире Первого канала.Раторгуев добавил, что санкции никак не повлияют на его повседневную жизнь. "Я туда (в ЕС) не собирался и не был там несколько лет. У меня так много работы здесь, что я об этом даже не думаю. Жизнь продолжается, все нормально", - сказал он.

https://ria.ru/20221006/medvedev-1822064187.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

новости культуры, евросоюз, россия, николай расторгуев