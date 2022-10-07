https://ria.ru/20221007/rastorguev-1822213118.html
Расторгуев прокомментировал попадание в санкционный список Евросоюза
Расторгуев прокомментировал попадание в санкционный список Евросоюза - РИА Новости, 07.10.2022
Расторгуев прокомментировал попадание в санкционный список Евросоюза
Народный артист РФ, лидер группы "Любэ" Николай Расторгуев заявил, что внесение в санкционный список ЕС - это признание его заслуг перед отечеством, и добавил,... РИА Новости, 07.10.2022
2022-10-07T13:30
2022-10-07T13:30
2022-10-07T13:45
новости культуры
евросоюз
россия
николай расторгуев
шоубиз
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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Народный артист РФ, лидер группы "Любэ" Николай Расторгуев заявил, что внесение в санкционный список ЕС - это признание его заслуг перед отечеством, и добавил, что многие "достойные люди" уже поздравили его с санкциями.Ранее в четверг ЕС ввел в действие восьмой пакет антироссийских санкций. В расширенные списки индивидуальных санкций были включены, в частности, Расторгуев, рок-исполнительница Юлия Чичерина, певец Олег Газманов."Да, я тоже слышал об этом. Для меня это была такая честь, как признание того, что я сделал для страны, это замечательное ощущение. Меня уже многие поздравили, достойные люди. Это очень здорово", - сказал артист в эфире Первого канала.Раторгуев добавил, что санкции никак не повлияют на его повседневную жизнь. "Я туда (в ЕС) не собирался и не был там несколько лет. У меня так много работы здесь, что я об этом даже не думаю. Жизнь продолжается, все нормально", - сказал он.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, евросоюз, россия, николай расторгуев
Новости культуры, Евросоюз, Россия, Николай Расторгуев, Шоубиз
13:30 07.10.2022 (обновлено: 13:45 07.10.2022)
Расторгуев прокомментировал попадание в санкционный список Евросоюза
Певец Николай Расторгуев назвал санкции ЕС признанием того, что он сделал для России
МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Народный артист РФ, лидер группы "Любэ" Николай Расторгуев заявил, что внесение в санкционный список ЕС - это признание его заслуг перед отечеством, и добавил, что многие "достойные люди" уже поздравили его с санкциями.
Ранее в четверг ЕС ввел в действие восьмой пакет антироссийских санкций. В расширенные списки индивидуальных санкций были включены, в частности, Расторгуев, рок-исполнительница Юлия Чичерина
, певец Олег Газманов
.
"Да, я тоже слышал об этом. Для меня это была такая честь, как признание того, что я сделал для страны, это замечательное ощущение. Меня уже многие поздравили, достойные люди. Это очень здорово", - сказал артист в эфире Первого канала.
Раторгуев добавил, что санкции никак не повлияют на его повседневную жизнь. "Я туда (в ЕС) не собирался и не был там несколько лет. У меня так много работы здесь, что я об этом даже не думаю. Жизнь продолжается, все нормально", - сказал он.