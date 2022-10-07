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Расторгуев прокомментировал попадание в санкционный список Евросоюза - РИА Новости, 07.10.2022
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Шоубиз
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Расторгуев прокомментировал попадание в санкционный список Евросоюза
Расторгуев прокомментировал попадание в санкционный список Евросоюза - РИА Новости, 07.10.2022
Расторгуев прокомментировал попадание в санкционный список Евросоюза
Народный артист РФ, лидер группы "Любэ" Николай Расторгуев заявил, что внесение в санкционный список ЕС - это признание его заслуг перед отечеством, и добавил,... РИА Новости, 07.10.2022
2022-10-07T13:30
2022-10-07T13:45
новости культуры
евросоюз
россия
николай расторгуев
шоубиз
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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Народный артист РФ, лидер группы "Любэ" Николай Расторгуев заявил, что внесение в санкционный список ЕС - это признание его заслуг перед отечеством, и добавил, что многие "достойные люди" уже поздравили его с санкциями.Ранее в четверг ЕС ввел в действие восьмой пакет антироссийских санкций. В расширенные списки индивидуальных санкций были включены, в частности, Расторгуев, рок-исполнительница Юлия Чичерина, певец Олег Газманов."Да, я тоже слышал об этом. Для меня это была такая честь, как признание того, что я сделал для страны, это замечательное ощущение. Меня уже многие поздравили, достойные люди. Это очень здорово", - сказал артист в эфире Первого канала.Раторгуев добавил, что санкции никак не повлияют на его повседневную жизнь. "Я туда (в ЕС) не собирался и не был там несколько лет. У меня так много работы здесь, что я об этом даже не думаю. Жизнь продолжается, все нормально", - сказал он.
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новости культуры, евросоюз, россия, николай расторгуев
Новости культуры, Евросоюз, Россия, Николай Расторгуев, Шоубиз
13:30 07.10.2022 (обновлено: 13:45 07.10.2022)
 
Расторгуев прокомментировал попадание в санкционный список Евросоюза

Певец Николай Расторгуев назвал санкции ЕС признанием того, что он сделал для России

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в медиабанкПевец Николай Расторгуев выступает на митинге-концерте в поддержку присоединения к России ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей
Певец Николай Расторгуев выступает на митинге-концерте в поддержку присоединения к России ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей - РИА Новости, 1920, 07.10.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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Певец Николай Расторгуев выступает на митинге-концерте в поддержку присоединения к России ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Архивное фото
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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Народный артист РФ, лидер группы "Любэ" Николай Расторгуев заявил, что внесение в санкционный список ЕС - это признание его заслуг перед отечеством, и добавил, что многие "достойные люди" уже поздравили его с санкциями.
Ранее в четверг ЕС ввел в действие восьмой пакет антироссийских санкций. В расширенные списки индивидуальных санкций были включены, в частности, Расторгуев, рок-исполнительница Юлия Чичерина, певец Олег Газманов.
"Да, я тоже слышал об этом. Для меня это была такая честь, как признание того, что я сделал для страны, это замечательное ощущение. Меня уже многие поздравили, достойные люди. Это очень здорово", - сказал артист в эфире Первого канала.
Раторгуев добавил, что санкции никак не повлияют на его повседневную жизнь. "Я туда (в ЕС) не собирался и не был там несколько лет. У меня так много работы здесь, что я об этом даже не думаю. Жизнь продолжается, все нормально", - сказал он.
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 06.10.2022
6 октября, 19:07
Медведев сравнил санкции Евросоюза с "кругами ада"
 
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