https://ria.ru/20221007/rassledovanie-1822366887.html
СК расследует последствия обстрелов Херсона и ДНР
СК расследует последствия обстрелов Херсона и ДНР - РИА Новости, 07.10.2022
СК расследует последствия обстрелов Херсона и ДНР
Следственный комитет России будет расследовать новые обстрелы со стороны Украины Херсонской области, а также ДНР, сообщает ведомство. РИА Новости, 07.10.2022
2022-10-07T20:19
2022-10-07T20:19
2022-10-07T20:19
специальная военная операция на украине
херсон
украина
россия
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Следственный комитет России будет расследовать новые обстрелы со стороны Украины Херсонской области, а также ДНР, сообщает ведомство.По имеющимся данным ведомства, школьница из Херсона получила ранения в результате преступных действий украинских националистов. Добавляется, что двое мужчин погибли при обстреле Горловки и Ясиноватой."Также следователи фиксируют последствия обстрела вооруженными формированиями Украины поселка Теткино Глушковского района Курской области. Во время этого обстрела скончался пожилой мужчина. По пути в укрытие у него произошел сердечный приступ. Помимо этого, повреждены жилые дома и объекты инфраструктуры", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.Кроме того, следователи зафиксируют и будут расследовать обстрелы села Щетиновка и поселка Дальний в Белгородской области, в результате чего пострадал мирный житель."Следствие установит причастных к этим преступлениям лиц и даст их действиям уголовно-правовую оценку", - добавляется в сообщении.
https://ria.ru/20221007/zaes-1822364200.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
херсон, украина, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Специальная военная операция на Украине, Херсон, Украина, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
СК расследует последствия обстрелов Херсона и ДНР
СК России расследует последствия обстрелов Херсона и ДНР, где пострадали мирные жители