https://ria.ru/20221007/rassledovanie-1822366887.html

СК расследует последствия обстрелов Херсона и ДНР

СК расследует последствия обстрелов Херсона и ДНР - РИА Новости, 07.10.2022

СК расследует последствия обстрелов Херсона и ДНР

Следственный комитет России будет расследовать новые обстрелы со стороны Украины Херсонской области, а также ДНР, сообщает ведомство. РИА Новости, 07.10.2022

2022-10-07T20:19

2022-10-07T20:19

2022-10-07T20:19

специальная военная операция на украине

херсон

украина

россия

следственный комитет россии (ск рф)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/19/1819345606_0:143:948:676_1920x0_80_0_0_357cf3e7a552e6b0e45055fa266e1a48.jpg

МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Следственный комитет России будет расследовать новые обстрелы со стороны Украины Херсонской области, а также ДНР, сообщает ведомство.По имеющимся данным ведомства, школьница из Херсона получила ранения в результате преступных действий украинских националистов. Добавляется, что двое мужчин погибли при обстреле Горловки и Ясиноватой."Также следователи фиксируют последствия обстрела вооруженными формированиями Украины поселка Теткино Глушковского района Курской области. Во время этого обстрела скончался пожилой мужчина. По пути в укрытие у него произошел сердечный приступ. Помимо этого, повреждены жилые дома и объекты инфраструктуры", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.Кроме того, следователи зафиксируют и будут расследовать обстрелы села Щетиновка и поселка Дальний в Белгородской области, в результате чего пострадал мирный житель."Следствие установит причастных к этим преступлениям лиц и даст их действиям уголовно-правовую оценку", - добавляется в сообщении.

https://ria.ru/20221007/zaes-1822364200.html

херсон

украина

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

херсон, украина, россия, следственный комитет россии (ск рф)