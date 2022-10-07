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СК расследует последствия обстрелов Херсона и ДНР - РИА Новости, 07.10.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221007/rassledovanie-1822366887.html
СК расследует последствия обстрелов Херсона и ДНР
СК расследует последствия обстрелов Херсона и ДНР - РИА Новости, 07.10.2022
СК расследует последствия обстрелов Херсона и ДНР
Следственный комитет России будет расследовать новые обстрелы со стороны Украины Херсонской области, а также ДНР, сообщает ведомство. РИА Новости, 07.10.2022
2022-10-07T20:19
2022-10-07T20:19
специальная военная операция на украине
херсон
украина
россия
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Следственный комитет России будет расследовать новые обстрелы со стороны Украины Херсонской области, а также ДНР, сообщает ведомство.По имеющимся данным ведомства, школьница из Херсона получила ранения в результате преступных действий украинских националистов. Добавляется, что двое мужчин погибли при обстреле Горловки и Ясиноватой."Также следователи фиксируют последствия обстрела вооруженными формированиями Украины поселка Теткино Глушковского района Курской области. Во время этого обстрела скончался пожилой мужчина. По пути в укрытие у него произошел сердечный приступ. Помимо этого, повреждены жилые дома и объекты инфраструктуры", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.Кроме того, следователи зафиксируют и будут расследовать обстрелы села Щетиновка и поселка Дальний в Белгородской области, в результате чего пострадал мирный житель."Следствие установит причастных к этим преступлениям лиц и даст их действиям уголовно-правовую оценку", - добавляется в сообщении.
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херсон, украина, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Специальная военная операция на Украине, Херсон, Украина, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
20:19 07.10.2022
 
СК расследует последствия обстрелов Херсона и ДНР

СК России расследует последствия обстрелов Херсона и ДНР, где пострадали мирные жители

© РИА Новости / Риа Новости Крым / Перейти в медиабанкФрагменты от разорвавшихся снарядов в Херсоне
Фрагменты от разорвавшихся снарядов в Херсоне - РИА Новости, 1920, 07.10.2022
© РИА Новости / Риа Новости Крым
Перейти в медиабанк
Фрагменты от разорвавшихся снарядов в Херсоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Следственный комитет России будет расследовать новые обстрелы со стороны Украины Херсонской области, а также ДНР, сообщает ведомство.
По имеющимся данным ведомства, школьница из Херсона получила ранения в результате преступных действий украинских националистов. Добавляется, что двое мужчин погибли при обстреле Горловки и Ясиноватой.
"Также следователи фиксируют последствия обстрела вооруженными формированиями Украины поселка Теткино Глушковского района Курской области. Во время этого обстрела скончался пожилой мужчина. По пути в укрытие у него произошел сердечный приступ. Помимо этого, повреждены жилые дома и объекты инфраструктуры", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.
Кроме того, следователи зафиксируют и будут расследовать обстрелы села Щетиновка и поселка Дальний в Белгородской области, в результате чего пострадал мирный житель.
"Следствие установит причастных к этим преступлениям лиц и даст их действиям уголовно-правовую оценку", - добавляется в сообщении.
Запорожская АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 07.10.2022
Вчера, 20:04
МАГАТЭ сообщило о повреждении на ЗАЭС линии электропередачи из-за обстрелов
 
Специальная военная операция на УкраинеХерсонУкраинаРоссияСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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