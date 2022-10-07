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Россия изучит возможность собственного расследования по "Северным потокам" - РИА Новости, 07.10.2022
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Россия изучит возможность собственного расследования по "Северным потокам"
Россия изучит возможность собственного расследования по "Северным потокам" - РИА Новости, 07.10.2022
Россия изучит возможность собственного расследования по "Северным потокам"
Российская сторона изучит возможность проведения самостоятельного расследования диверсий на газопроводах "Северный поток — 1" и "Северный поток — 2", заявили в... РИА Новости, 07.10.2022
2022-10-07T17:14
2022-10-07T17:26
россия
северный поток
авария на "северных потоках"
в мире
копенгаген
дания
северный поток — 2
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ЦЮРИХ, 7 окт - РИА Новости. Российская сторона изучит возможность проведения самостоятельного расследования диверсий на газопроводах "Северный поток — 1" и "Северный поток — 2", заявили в посольстве РФ в Копенгагене.Как сообщили в дипмиссии, нежелание датских властей привлекать представителей российской стороны к проводимому Данией расследованию "подрывает достоверность его будущих результатов"."Ограничение круга его участников государствами, которые или уже члены НАТО, или на пути в этот альянс, превращает расследование в политически ангажированное. В этих условиях российская сторона изучит возможность проведения самостоятельного всестороннего расследования на месте происшествия", - говорится в заявлении.Теракты произошли 26 сентября сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке" и "Северном потоке — 2". Германия, Дания и Швеция не исключают целенаправленную диверсию. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что ЧП на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно."Газпром" 3 октября сообщил, что давление в поврежденных нитках газопроводов "Северный поток" и "Северный поток — 2" стабилизировалось, утечки газа прекратились, а из еще одной нитки "Северного потока — 2" газ откачивается для проверки ее целостности. В свою очередь шведская береговая охрана в тот день заявила, что "меньшая" утечка из "Северного потока — 2" продолжается и даже немного увеличивается.Генеральная прокуратура РФ инициировала возбуждение дела об акте международного терроризма после повреждений газопроводов "Северный поток". Министр иностранных дел Дании Йеппе Кофод заявил о решительном настрое правительства отказать России в участии в расследовании произошедшей диверсии и установлении виновных.
https://ria.ru/20221006/gazoprovody-1822081580.html
https://ria.ru/20221005/gaz-1821807216.html
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россия, северный поток, авария на "северных потоках", в мире, копенгаген, дания, северный поток — 2
Россия, Северный поток, Авария на "Северных потоках", В мире, Копенгаген, Дания, Северный поток — 2
17:14 07.10.2022 (обновлено: 17:26 07.10.2022)
 
Россия изучит возможность собственного расследования по "Северным потокам"

Посольство России в Дании допустило проведение своего расследования по "Северным потокам"

© Вооруженные силы ДанииМесто утечки на газопроводе "Северный поток"
Место утечки на газопроводе Северный поток
© Вооруженные силы Дании
Место утечки на газопроводе "Северный поток". Архивное фото
Читать ria.ru в
ЦЮРИХ, 7 окт - РИА Новости. Российская сторона изучит возможность проведения самостоятельного расследования диверсий на газопроводах "Северный поток — 1" и "Северный поток — 2", заявили в посольстве РФ в Копенгагене.
Как сообщили в дипмиссии, нежелание датских властей привлекать представителей российской стороны к проводимому Данией расследованию "подрывает достоверность его будущих результатов".
Место утечки на газопроводе Северный поток - РИА Новости, 1920, 06.10.2022
6 октября, 20:32
МИД назвал подрыв "Северных потоков" экстремизмом и терактом
"Ограничение круга его участников государствами, которые или уже члены НАТО, или на пути в этот альянс, превращает расследование в политически ангажированное. В этих условиях российская сторона изучит возможность проведения самостоятельного всестороннего расследования на месте происшествия", - говорится в заявлении.
Теракты произошли 26 сентября сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке" и "Северном потоке — 2". Германия, Дания и Швеция не исключают целенаправленную диверсию. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что ЧП на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно.
"Газпром" 3 октября сообщил, что давление в поврежденных нитках газопроводов "Северный поток" и "Северный поток — 2" стабилизировалось, утечки газа прекратились, а из еще одной нитки "Северного потока — 2" газ откачивается для проверки ее целостности. В свою очередь шведская береговая охрана в тот день заявила, что "меньшая" утечка из "Северного потока — 2" продолжается и даже немного увеличивается.
Генеральная прокуратура РФ инициировала возбуждение дела об акте международного терроризма после повреждений газопроводов "Северный поток". Министр иностранных дел Дании Йеппе Кофод заявил о решительном настрое правительства отказать России в участии в расследовании произошедшей диверсии и установлении виновных.
Газопровод Северный поток — 2 - РИА Новости, 1920, 05.10.2022
5 октября, 19:07
Россия может обеспечить поставки по одной из ниток "Северного потока — 2"
 
РоссияСеверный потокАвария на "Северных потоках"В миреКопенгагенДанияСеверный поток — 2
 
 
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