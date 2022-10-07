Рейтинг@Mail.ru
Премьер Японии объяснил, почему не сбили выпущенную КНДР ракету - РИА Новости, 07.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221007/raketa-1822125279.html
Премьер Японии объяснил, почему не сбили выпущенную КНДР ракету
Премьер Японии объяснил, почему не сбили выпущенную КНДР ракету - РИА Новости, 07.10.2022
Премьер Японии объяснил, почему не сбили выпущенную КНДР ракету
Силы самообороны Японии не стали сбивать выпущенную ракету, так как не было опасности ее падения на территорию страны, об этом на слушаниях в верхней палате... РИА Новости, 07.10.2022
2022-10-07T06:58
2022-10-07T11:03
в мире
фумио кисида
япония
аомори (префектура)
хоккайдо
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/08/1782490075_0:225:3072:1953_1920x0_80_0_0_1857b9e1919ead65ef344ec4be7d2eba.jpg
ТОКИО, 7 окт — РИА Новости. Силы самообороны Японии не стали сбивать выпущенную ракету, так как не было опасности ее падения на территорию страны, об этом на слушаниях в верхней палате заявил премьер-министр Японии Фумио Кисида.Во вторник Северная Корея провела пуск баллистической ракеты, которая перелетала через северную префектуру Аомори и упала за пределами территориальных вод. В северных префектурах Японии Аомори и Хоккайдо была объявлена тревога в связи с пуском. Последний раз ракета КНДР перелетала через территорию Японии пять лет назад. Ракета пролетала рекордное для северокорейских ракет расстояние 4600 километров, высота составила 1000 километров.Северная Корея провела четыре ракетных пуска на прошлой неделе. Все ракеты, предположительно, были баллистическими, высота полета составляла около 50 километров, дальность от 300 до 400 километров. Часть из них летела по нестандартной траектории. Всего с начала года КНДР провела 23 ракетных пуска.
https://ria.ru/20221006/yaponiya-1821864468.html
япония
аомори (префектура)
хоккайдо
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/08/1782490075_51:0:2782:2048_1920x0_80_0_0_f3c882b4bc3dd334fbcfc8df099dfbc0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, фумио кисида, япония, аомори (префектура), хоккайдо
В мире, Фумио Кисида, Япония, Аомори (префектура), Хоккайдо
06:58 07.10.2022 (обновлено: 11:03 07.10.2022)
 
Премьер Японии объяснил, почему не сбили выпущенную КНДР ракету

Премьер Кисида: Япония не стала сбивать выпущенную КНДР ракету

© AP Photo / David MareuilПремьер-министр Японии Фумио Кисида
Премьер-министр Японии Фумио Кисида - РИА Новости, 1920, 07.10.2022
© AP Photo / David Mareuil
Премьер-министр Японии Фумио Кисида. Архивное фото
Читать ria.ru в
ТОКИО, 7 окт — РИА Новости. Силы самообороны Японии не стали сбивать выпущенную ракету, так как не было опасности ее падения на территорию страны, об этом на слушаниях в верхней палате заявил премьер-министр Японии Фумио Кисида.

"В результате анализа информации о траектории ракеты, собранной различными радарами сил самообороны, было сделано заключение, что нет опасности ее падения на территорию нашей страны, поэтому не было принято мер к ее уничтожению", — сказал премьер.

Во вторник Северная Корея провела пуск баллистической ракеты, которая перелетала через северную префектуру Аомори и упала за пределами территориальных вод. В северных префектурах Японии Аомори и Хоккайдо была объявлена тревога в связи с пуском. Последний раз ракета КНДР перелетала через территорию Японии пять лет назад. Ракета пролетала рекордное для северокорейских ракет расстояние 4600 километров, высота составила 1000 километров.
Северная Корея провела четыре ракетных пуска на прошлой неделе. Все ракеты, предположительно, были баллистическими, высота полета составляла около 50 километров, дальность от 300 до 400 километров. Часть из них летела по нестандартной траектории. Всего с начала года КНДР провела 23 ракетных пуска.
Трансляция выпуска новостей о запуске ракет КНДР - РИА Новости, 1920, 06.10.2022
6 октября, 06:18
Верхняя палата парламента Японии осудила ракетные пуски КНДР
 
В миреФумио КисидаЯпонияАомори (префектура)Хоккайдо
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала