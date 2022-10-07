https://ria.ru/20221007/raketa-1822125279.html

Премьер Японии объяснил, почему не сбили выпущенную КНДР ракету

Премьер Японии объяснил, почему не сбили выпущенную КНДР ракету - РИА Новости, 07.10.2022

Премьер Японии объяснил, почему не сбили выпущенную КНДР ракету

Силы самообороны Японии не стали сбивать выпущенную ракету, так как не было опасности ее падения на территорию страны, об этом на слушаниях в верхней палате... РИА Новости, 07.10.2022

2022-10-07T06:58

2022-10-07T06:58

2022-10-07T11:03

в мире

фумио кисида

япония

аомори (префектура)

хоккайдо

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ТОКИО, 7 окт — РИА Новости. Силы самообороны Японии не стали сбивать выпущенную ракету, так как не было опасности ее падения на территорию страны, об этом на слушаниях в верхней палате заявил премьер-министр Японии Фумио Кисида.Во вторник Северная Корея провела пуск баллистической ракеты, которая перелетала через северную префектуру Аомори и упала за пределами территориальных вод. В северных префектурах Японии Аомори и Хоккайдо была объявлена тревога в связи с пуском. Последний раз ракета КНДР перелетала через территорию Японии пять лет назад. Ракета пролетала рекордное для северокорейских ракет расстояние 4600 километров, высота составила 1000 километров.Северная Корея провела четыре ракетных пуска на прошлой неделе. Все ракеты, предположительно, были баллистическими, высота полета составляла около 50 километров, дальность от 300 до 400 километров. Часть из них летела по нестандартной траектории. Всего с начала года КНДР провела 23 ракетных пуска.

https://ria.ru/20221006/yaponiya-1821864468.html

япония

аомори (префектура)

хоккайдо

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в мире, фумио кисида, япония, аомори (префектура), хоккайдо