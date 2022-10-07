https://ria.ru/20221007/pvo-1822240249.html
Российская ПВО сбила украинский вертолет Ми-8 и четыре дрона за сутки
Российская ПВО сбила украинский вертолет Ми-8 и четыре дрона за сутки - РИА Новости, 07.10.2022
Российская ПВО сбила украинский вертолет Ми-8 и четыре дрона за сутки
Российские комплексы противовоздушной обороны за минувшие сутки сбили украинский военный вертолет Ми-8 и четыре беспилотника, сообщили в пятницу в пресс-службе... РИА Новости, 07.10.2022
2022-10-07T14:47
2022-10-07T14:47
2022-10-07T14:47
специальная военная операция на украине
министерство обороны рф (минобороны рф)
ми-8 амтш
россия
украина
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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Российские комплексы противовоздушной обороны за минувшие сутки сбили украинский военный вертолет Ми-8 и четыре беспилотника, сообщили в пятницу в пресс-службе Минобороны РФ."Средствами противовоздушной обороны в районе населенного пункта Дзержинск Донецкой Народной Республики сбит вертолет Ми-8 воздушных сил Украины. Уничтожено четыре беспилотных летательных аппарата в районах населенных пунктов Мальцевка Харьковской области, Ивановка Донецкой Народной Республики, Приютное, Энергодар Запорожской области", - говорится в сообщении.Кроме того, российской ПВО в Херсонской области за сутки сбиты 21 снаряд реактивных систем залпового огня HIMARS и "Ольха", а также четыре противорадарные ракеты HARM.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
министерство обороны рф (минобороны рф), ми-8 амтш, россия, украина
Специальная военная операция на Украине, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Ми-8 АМТШ, Россия, Украина
Российская ПВО сбила украинский вертолет Ми-8 и четыре дрона за сутки
Минобороны: российская ПВО сбила украинский вертолет Ми-8 и четыре дрона за сутки