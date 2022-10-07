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Президент Южной Осетии поздравил Путина с юбилеем

Президент Южной Осетии поздравил Путина с юбилеем - РИА Новости, 07.10.2022

Президент Южной Осетии поздравил Путина с юбилеем

Президент Южной Осетии Алан Гаглоев поздравил российского лидера Владимира Путина с юбилеем, сообщает пресс-служба главы республики. РИА Новости, 07.10.2022

2022-10-07T17:26

2022-10-07T17:26

2022-10-07T17:26

алан гаглоев

южная осетия

россия

владимир путин

в мире

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ЦХИНВАЛ, 7 окт - РИА Новости. Президент Южной Осетии Алан Гаглоев поздравил российского лидера Владимира Путина с юбилеем, сообщает пресс-служба главы республики.Гаглоев отмечает, что с деятельностью Путина на посту президента РФ связаны глубокие позитивные перемены, произошедшие в Российской Федерации."Пользуясь приятным поводом, хотел бы вновь поблагодарить вас за решительные действия по принуждению агрессора к миру в 2008 году, за всестороннюю и масштабную поддержку нашей республики в социально-экономическом развитии. Позвольте выразить уверенность, что сложившиеся отношения сотрудничества и интеграции между Республикой Южная Осетия и Российской Федерацией продолжат свое активное и поступательное развитие", - подчеркивается в тексте.Президент Южной Осетии пожелал Путину крепкого здоровья и новых свершений на благо государства и народа России. "Пусть на российской земле всегда торжествуют обеспеченный могуществом страны мир, благополучие и процветание", - говорится в поздравлении.

южная осетия

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимиру Путину — 70 лет: яркие моменты жизни президента Президент России Владимир Путин отмечает сегодня, 7 октября, юбилей. В этом году российский лидер большую часть дня посвятит рабочим мероприятиям. В частности, он проведет несколько международных телефонных разговоров и примет участие в неформальной встрече глав государств — участников СНГ. Владимир Путин впервые был избран Президентом России более 20 лет назад. Самые яркие моменты его политической и неофициальной жизни в нашем видео. 2022-10-07T17:26 true PT1M07S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

алан гаглоев, южная осетия, россия, владимир путин, в мире