https://ria.ru/20221007/putin-1822315165.html
Президент Южной Осетии поздравил Путина с юбилеем
Президент Южной Осетии поздравил Путина с юбилеем - РИА Новости, 07.10.2022
Президент Южной Осетии поздравил Путина с юбилеем
Президент Южной Осетии Алан Гаглоев поздравил российского лидера Владимира Путина с юбилеем, сообщает пресс-служба главы республики. РИА Новости, 07.10.2022
2022-10-07T17:26
2022-10-07T17:26
2022-10-07T17:26
алан гаглоев
южная осетия
россия
владимир путин
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/08/1787504672_0:0:3123:1757_1920x0_80_0_0_41d79ba21056916ae4b5b2177b242b8f.jpg
ЦХИНВАЛ, 7 окт - РИА Новости. Президент Южной Осетии Алан Гаглоев поздравил российского лидера Владимира Путина с юбилеем, сообщает пресс-служба главы республики.Гаглоев отмечает, что с деятельностью Путина на посту президента РФ связаны глубокие позитивные перемены, произошедшие в Российской Федерации."Пользуясь приятным поводом, хотел бы вновь поблагодарить вас за решительные действия по принуждению агрессора к миру в 2008 году, за всестороннюю и масштабную поддержку нашей республики в социально-экономическом развитии. Позвольте выразить уверенность, что сложившиеся отношения сотрудничества и интеграции между Республикой Южная Осетия и Российской Федерацией продолжат свое активное и поступательное развитие", - подчеркивается в тексте.Президент Южной Осетии пожелал Путину крепкого здоровья и новых свершений на благо государства и народа России. "Пусть на российской земле всегда торжествуют обеспеченный могуществом страны мир, благополучие и процветание", - говорится в поздравлении.
южная осетия
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/08/1787504672_185:0:2914:2047_1920x0_80_0_0_b265b30b7cb7133784269f1d6669484e.jpg
Владимиру Путину — 70 лет: яркие моменты жизни президента
Президент России Владимир Путин отмечает сегодня, 7 октября, юбилей.
В этом году российский лидер большую часть дня посвятит рабочим мероприятиям. В частности, он проведет несколько международных телефонных разговоров и примет участие в неформальной встрече глав государств — участников СНГ.
Владимир Путин впервые был избран Президентом России более 20 лет назад. Самые яркие моменты его политической и неофициальной жизни в нашем видео.
2022-10-07T17:26
true
PT1M07S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
алан гаглоев, южная осетия, россия, владимир путин, в мире
Алан Гаглоев, Южная Осетия, Россия, Владимир Путин, В мире
Президент Южной Осетии поздравил Путина с юбилеем
Президент Южной Осетии Гаглоев поздравил Путина с 70-летием