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Президент Южной Осетии поздравил Путина с юбилеем - РИА Новости, 07.10.2022
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Президент Южной Осетии поздравил Путина с юбилеем
Президент Южной Осетии поздравил Путина с юбилеем - РИА Новости, 07.10.2022
Президент Южной Осетии поздравил Путина с юбилеем
Президент Южной Осетии Алан Гаглоев поздравил российского лидера Владимира Путина с юбилеем, сообщает пресс-служба главы республики. РИА Новости, 07.10.2022
2022-10-07T17:26
2022-10-07T17:26
алан гаглоев
южная осетия
россия
владимир путин
в мире
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ЦХИНВАЛ, 7 окт - РИА Новости. Президент Южной Осетии Алан Гаглоев поздравил российского лидера Владимира Путина с юбилеем, сообщает пресс-служба главы республики.Гаглоев отмечает, что с деятельностью Путина на посту президента РФ связаны глубокие позитивные перемены, произошедшие в Российской Федерации."Пользуясь приятным поводом, хотел бы вновь поблагодарить вас за решительные действия по принуждению агрессора к миру в 2008 году, за всестороннюю и масштабную поддержку нашей республики в социально-экономическом развитии. Позвольте выразить уверенность, что сложившиеся отношения сотрудничества и интеграции между Республикой Южная Осетия и Российской Федерацией продолжат свое активное и поступательное развитие", - подчеркивается в тексте.Президент Южной Осетии пожелал Путину крепкого здоровья и новых свершений на благо государства и народа России. "Пусть на российской земле всегда торжествуют обеспеченный могуществом страны мир, благополучие и процветание", - говорится в поздравлении.
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Владимиру Путину — 70 лет: яркие моменты жизни президента
Президент России Владимир Путин отмечает сегодня, 7 октября, юбилей. В этом году российский лидер большую часть дня посвятит рабочим мероприятиям. В частности, он проведет несколько международных телефонных разговоров и примет участие в неформальной встрече глав государств — участников СНГ. Владимир Путин впервые был избран Президентом России более 20 лет назад. Самые яркие моменты его политической и неофициальной жизни в нашем видео.
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алан гаглоев, южная осетия, россия, владимир путин, в мире
Алан Гаглоев, Южная Осетия, Россия, Владимир Путин, В мире
17:26 07.10.2022
 
Президент Южной Осетии поздравил Путина с юбилеем

Президент Южной Осетии Гаглоев поздравил Путина с 70-летием

© Sputnik / Наталья Айриян / Перейти в медиабанкПрезидент Южной Осетии Алан Гаглоев
Президент Южной Осетии Алан Гаглоев - РИА Новости, 1920, 07.10.2022
© Sputnik / Наталья Айриян
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Президент Южной Осетии Алан Гаглоев. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЦХИНВАЛ, 7 окт - РИА Новости. Президент Южной Осетии Алан Гаглоев поздравил российского лидера Владимира Путина с юбилеем, сообщает пресс-служба главы республики.
"Многоуважаемый Владимир Владимирович! Прошу принять мои самые сердечные поздравления по случаю знаменательного юбилея – 70-летия со дня вашего рождения", - говорится в поздравлении.
Гаглоев отмечает, что с деятельностью Путина на посту президента РФ связаны глубокие позитивные перемены, произошедшие в Российской Федерации.
"Пользуясь приятным поводом, хотел бы вновь поблагодарить вас за решительные действия по принуждению агрессора к миру в 2008 году, за всестороннюю и масштабную поддержку нашей республики в социально-экономическом развитии. Позвольте выразить уверенность, что сложившиеся отношения сотрудничества и интеграции между Республикой Южная Осетия и Российской Федерацией продолжат свое активное и поступательное развитие", - подчеркивается в тексте.
Президент Южной Осетии пожелал Путину крепкого здоровья и новых свершений на благо государства и народа России. "Пусть на российской земле всегда торжествуют обеспеченный могуществом страны мир, благополучие и процветание", - говорится в поздравлении.
 
Алан ГаглоевЮжная ОсетияРоссияВладимир ПутинВ мире
 
 
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