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Лидеры стран СНГ поздравили Путина с 70-летием - РИА Новости, 07.10.2022
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Лидеры стран СНГ поздравили Путина с 70-летием
Лидеры стран СНГ поздравили Путина с 70-летием - РИА Новости, 07.10.2022
Лидеры стран СНГ поздравили Путина с 70-летием
Действующие лидеры Туркмении, Армении, Киргизии, а также бывший президент Молдавии поздравили президента России Владимира Путина с 70-летним юбилеем. РИА Новости, 07.10.2022
2022-10-07T16:23
2022-10-07T16:28
владимир путин
сердар бердымухамедов
садыр жапаров
россия
молдавия
армения
киргизия
в мире
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АШХАБАД/ЕРЕВАН/БИШКЕК/КИШИНЕВ, 7 окт - РИА Новости. Действующие лидеры Туркмении, Армении, Киргизии, а также бывший президент Молдавии поздравили президента России Владимира Путина с 70-летним юбилеем.Президент Туркмении Сердар Бердымухамедов пожелал Путину здоровья и счастья, а российскому народу – прогресса и процветания, сообщила русскоязычная газета правительства "Нейтральный Туркменистан"."В такой знаменательный день вашей жизни отрадно отметить, что в укреплении и развитии двусторонних отношений между Туркменистаном и Российской Федерацией большое значение имеет уделяемое вами глубокое внимание. Сотрудничество между нашими странами носит долгосрочный перспективный характер. И мы готовы во благо наших народов приложить все усилия к его дальнейшему расширению", – говорится в послании Бердымухамедова.Премьер-министр Армении Никол Пашинян в поздравительном послании Путину выразил надежду на продолжение конструктивного диалога и совместной активной работы."Рассчитываю на продолжение конструктивного диалога и активной совместной работы по обогащению палитры союзнического партнерства наших стран и реализации стратегических договоренностей во благо наших народов и государств", - говорится в послании, размещенном на сайте кабмина Армении."Весь ваш богатейший опыт государственного и политического деятеля направлен на укрепление российской государственности, экономическое развитие страны и повышение благосостояния народа России… Искренне желаю вам, уважаемый Владимир Владимирович, крепкого здоровья, благополучия и всего самого наилучшего", - отметил Пашинян․Президент Киргизии Садыр Жапаров поздравил Путина по телефону, в ходе разговора главы государств также обсудили "актуальные вопросы кыргызско-российского двустороннего и многостороннего сотрудничества, взаимодействие стран в рамках интеграционных объединений", сообщили РИА Новости в пресс-службе киргизского лидера."Садыр Жапаров тепло поздравил Владимира Путина с 70-летним юбилеем и пожелал ему крепкого здоровья, благополучия и дальнейших успехов в ответственной государственной деятельности", - заявил представитель пресс-службы."В ходе разговора была отмечена готовность сторон к выводу двусторонних отношений в духе вечного союзничества и стратегического партнерства на качественно новый уровень. Лидеры стран обусловились поддерживать контакты на постоянной основе", - подчеркнули в пресс-службе.Бывший президент Молдавии Игорь Додон в поздравлении Путину выразил уверенность, что обе страны вернутся к отношениям стратегических партнеров."Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин празднует сегодня юбилей… Молдавский народ ценит дружбу с Россией, чтит наши общие традиции и ценности. Убежден, что, несмотря на существующие внутренние и внешние препятствия, Молдова и Россия всегда будут стремиться к разностороннему сотрудничеству и стратегическому партнерству", - написал Додон в своем Telegram-канале.Додон назвал президента России выдающимся государственным деятелем, который заслужил доверие и высокий международный авторитет, в том числе у жителей Молдавии.
https://ria.ru/20221007/putin-1822268502.html
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владимир путин, сердар бердымухамедов , садыр жапаров, россия, молдавия, армения, киргизия, в мире
Владимир Путин, Сердар Бердымухамедов , Садыр Жапаров, Россия, Молдавия, Армения, Киргизия, В мире
16:23 07.10.2022 (обновлено: 16:28 07.10.2022)
 
Лидеры стран СНГ поздравили Путина с 70-летием

Действующие и бывшие лидеры стран СНГ поздравили президента России Путина с 70-летием

© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин во время неформальной встречи руководителей стран - участниц СНГ
Президент РФ Владимир Путин во время неформальной встречи руководителей стран - участниц СНГ - РИА Новости, 1920, 07.10.2022
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин во время неформальной встречи руководителей стран - участниц СНГ
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АШХАБАД/ЕРЕВАН/БИШКЕК/КИШИНЕВ, 7 окт - РИА Новости. Действующие лидеры Туркмении, Армении, Киргизии, а также бывший президент Молдавии поздравили президента России Владимира Путина с 70-летним юбилеем.
Президент Туркмении Сердар Бердымухамедов пожелал Путину здоровья и счастья, а российскому народу – прогресса и процветания, сообщила русскоязычная газета правительства "Нейтральный Туркменистан".
Мэр Москвы Сергей Собянин - РИА Новости, 1920, 07.10.2022
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Собянин поздравил Путина с днем рождения
"В такой знаменательный день вашей жизни отрадно отметить, что в укреплении и развитии двусторонних отношений между Туркменистаном и Российской Федерацией большое значение имеет уделяемое вами глубокое внимание. Сотрудничество между нашими странами носит долгосрочный перспективный характер. И мы готовы во благо наших народов приложить все усилия к его дальнейшему расширению", – говорится в послании Бердымухамедова.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян в поздравительном послании Путину выразил надежду на продолжение конструктивного диалога и совместной активной работы.
"Рассчитываю на продолжение конструктивного диалога и активной совместной работы по обогащению палитры союзнического партнерства наших стран и реализации стратегических договоренностей во благо наших народов и государств", - говорится в послании, размещенном на сайте кабмина Армении.
"Весь ваш богатейший опыт государственного и политического деятеля направлен на укрепление российской государственности, экономическое развитие страны и повышение благосостояния народа России… Искренне желаю вам, уважаемый Владимир Владимирович, крепкого здоровья, благополучия и всего самого наилучшего", - отметил Пашинян․
Президент Киргизии Садыр Жапаров поздравил Путина по телефону, в ходе разговора главы государств также обсудили "актуальные вопросы кыргызско-российского двустороннего и многостороннего сотрудничества, взаимодействие стран в рамках интеграционных объединений", сообщили РИА Новости в пресс-службе киргизского лидера.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным - РИА Новости, 1920, 07.10.2022
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Лукашенко поздравил Путина с днем рождения
"Садыр Жапаров тепло поздравил Владимира Путина с 70-летним юбилеем и пожелал ему крепкого здоровья, благополучия и дальнейших успехов в ответственной государственной деятельности", - заявил представитель пресс-службы.
"В ходе разговора была отмечена готовность сторон к выводу двусторонних отношений в духе вечного союзничества и стратегического партнерства на качественно новый уровень. Лидеры стран обусловились поддерживать контакты на постоянной основе", - подчеркнули в пресс-службе.
Бывший президент Молдавии Игорь Додон в поздравлении Путину выразил уверенность, что обе страны вернутся к отношениям стратегических партнеров.
"Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин празднует сегодня юбилей… Молдавский народ ценит дружбу с Россией, чтит наши общие традиции и ценности. Убежден, что, несмотря на существующие внутренние и внешние препятствия, Молдова и Россия всегда будут стремиться к разностороннему сотрудничеству и стратегическому партнерству", - написал Додон в своем Telegram-канале.
Додон назвал президента России выдающимся государственным деятелем, который заслужил доверие и высокий международный авторитет, в том числе у жителей Молдавии.
Президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 07.10.2022
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Владимир ПутинСердар БердымухамедовСадыр ЖапаровРоссияМолдавияАрменияКиргизияВ мире
 
 
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