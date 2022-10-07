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Собянин поздравил Путина с днем рождения - РИА Новости, 07.10.2022
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Собянин поздравил Путина с днем рождения
Собянин поздравил Путина с днем рождения - РИА Новости, 07.10.2022
Собянин поздравил Путина с днем рождения
Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил президента России Владимира Путина с днем рождения. РИА Новости, 07.10.2022
2022-10-07T16:00
2022-10-07T16:00
общество
сергей собянин
владимир путин
россия
москва
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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил президента России Владимира Путина с днем рождения."Уважаемый Владимир Владимирович, сердечно поздравляю вас с днем рождения! Сегодня под вашим руководством Россия сражается за свое будущее, за право оставаться сильной и суверенной державой. Мы обязательно победим, и залогом этого являются ваши мудрость и решимость в достижении поставленных целей", - написал мэр в своем Telegram-канале.Также Собянин выразил глубокую благодарность президенту за постоянное внимание к вопросам развития Москвы и пожелал Путину крепкого здоровья, благополучия и новых успехов в трудах на благо России.
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общество, сергей собянин, владимир путин, россия, москва
Общество, Сергей Собянин, Владимир Путин, Россия, Москва
16:00 07.10.2022
 
Собянин поздравил Путина с днем рождения

Мэр Москвы Собянин поздравил Путина с днем рождения

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в медиабанкМэр Москвы Сергей Собянин
Мэр Москвы Сергей Собянин - РИА Новости, 1920, 07.10.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Мэр Москвы Сергей Собянин. Архивное фото
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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил президента России Владимира Путина с днем рождения.
"Уважаемый Владимир Владимирович, сердечно поздравляю вас с днем рождения! Сегодня под вашим руководством Россия сражается за свое будущее, за право оставаться сильной и суверенной державой. Мы обязательно победим, и залогом этого являются ваши мудрость и решимость в достижении поставленных целей", - написал мэр в своем Telegram-канале.
Также Собянин выразил глубокую благодарность президенту за постоянное внимание к вопросам развития Москвы и пожелал Путину крепкого здоровья, благополучия и новых успехов в трудах на благо России.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 07.10.2022
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