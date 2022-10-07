https://ria.ru/20221007/putin-1822268502.html
Собянин поздравил Путина с днем рождения
Собянин поздравил Путина с днем рождения - РИА Новости, 07.10.2022
Собянин поздравил Путина с днем рождения
Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил президента России Владимира Путина с днем рождения. РИА Новости, 07.10.2022
2022-10-07T16:00
2022-10-07T16:00
2022-10-07T16:00
общество
сергей собянин
владимир путин
россия
москва
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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил президента России Владимира Путина с днем рождения."Уважаемый Владимир Владимирович, сердечно поздравляю вас с днем рождения! Сегодня под вашим руководством Россия сражается за свое будущее, за право оставаться сильной и суверенной державой. Мы обязательно победим, и залогом этого являются ваши мудрость и решимость в достижении поставленных целей", - написал мэр в своем Telegram-канале.Также Собянин выразил глубокую благодарность президенту за постоянное внимание к вопросам развития Москвы и пожелал Путину крепкого здоровья, благополучия и новых успехов в трудах на благо России.
https://radiosputnik.ria.ru/20221007/bayden-1822264562.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, сергей собянин, владимир путин, россия, москва
Общество, Сергей Собянин, Владимир Путин, Россия, Москва
Собянин поздравил Путина с днем рождения
Мэр Москвы Собянин поздравил Путина с днем рождения