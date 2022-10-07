https://ria.ru/20221007/putin-1822268502.html

Собянин поздравил Путина с днем рождения

Собянин поздравил Путина с днем рождения - РИА Новости, 07.10.2022

Собянин поздравил Путина с днем рождения

Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил президента России Владимира Путина с днем рождения. РИА Новости, 07.10.2022

2022-10-07T16:00

2022-10-07T16:00

2022-10-07T16:00

общество

сергей собянин

владимир путин

россия

москва

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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил президента России Владимира Путина с днем рождения."Уважаемый Владимир Владимирович, сердечно поздравляю вас с днем рождения! Сегодня под вашим руководством Россия сражается за свое будущее, за право оставаться сильной и суверенной державой. Мы обязательно победим, и залогом этого являются ваши мудрость и решимость в достижении поставленных целей", - написал мэр в своем Telegram-канале.Также Собянин выразил глубокую благодарность президенту за постоянное внимание к вопросам развития Москвы и пожелал Путину крепкого здоровья, благополучия и новых успехов в трудах на благо России.

https://radiosputnik.ria.ru/20221007/bayden-1822264562.html

россия

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

общество, сергей собянин, владимир путин, россия, москва