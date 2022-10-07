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Лукашенко подарит Путину трактор - РИА Новости, 07.10.2022
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Лукашенко подарит Путину трактор
Лукашенко подарит Путину трактор - РИА Новости, 07.10.2022
Лукашенко подарит Путину трактор
Президент Белоруссии Александр Лукашенко приготовил в подарок на юбилей российскому лидеру Владимиру Путину трактор BELARUS. РИА Новости, 07.10.2022
2022-10-07T15:01
2022-10-07T16:02
александр лукашенко
владимир путин
белоруссия
россия
общество
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МИНСК, 7 окт — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко приготовил в подарок на юбилей российскому лидеру Владимиру Путину трактор BELARUS.Он также добавил, что предложит президенту России насадку-сеялку. "Будем сеять хлеб. Может еще что-то — она универсальная. Вырастим и — (президенту Польши Анджею. — Прим. ред.) Дуде, (премьеру Польши Матеушу. — Прим. ред.) Моравецкому, Европе. Чтобы там не голодали, чтобы не воровали на Украине хлеб, а везли бедным странам", — пошутил Лукашенко.Близкий к пресс-службе белорусского лидера Telegram-канал "Пул Первого" также опубликовал фотографию сертификата трактора BELARUS, подаренного Путину.В поздравлении российского лидера с 70-летием Лукашенко выразил уверенность, что Москва и Минск достойно ответят на глобальные вызовы и выйдут на новый уровень стратегического партнерства.Глава Белоруссии подчеркнул, что очень дорожит открытыми и доверительными отношениями с президентом России.Белорусский лидер пожелал Путину "отменного здоровья, созидательных свершений на благо российского государства и долгих лет жизни в окружении любящей семьи и надежных друзей".
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александр лукашенко, владимир путин, белоруссия, россия, общество
Александр Лукашенко, Владимир Путин, Белоруссия, Россия, Общество
15:01 07.10.2022 (обновлено: 16:02 07.10.2022)
 
Лукашенко подарит Путину трактор

Президент Белоруссии Лукашенко подарил российскому коллеге Путину трактор на юбилей

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 07.10.2022
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
Читать ria.ru в
МИНСК, 7 окт — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко приготовил в подарок на юбилей российскому лидеру Владимиру Путину трактор BELARUS.

"Трактор! Такой, на каком я работаю. BELARUS — самый лучший, ручной сборки", — заявил глава государства, отвечая на вопрос о подарке коллеге.

Он также добавил, что предложит президенту России насадку-сеялку.
"Будем сеять хлеб. Может еще что-то — она универсальная. Вырастим и — (президенту Польши Анджею. — Прим. ред.) Дуде, (премьеру Польши Матеушу. — Прим. ред.) Моравецкому, Европе. Чтобы там не голодали, чтобы не воровали на Украине хлеб, а везли бедным странам", — пошутил Лукашенко.
Близкий к пресс-службе белорусского лидера Telegram-канал "Пул Первого" также опубликовал фотографию сертификата трактора BELARUS, подаренного Путину.
В поздравлении российского лидера с 70-летием Лукашенко выразил уверенность, что Москва и Минск достойно ответят на глобальные вызовы и выйдут на новый уровень стратегического партнерства.
Глава Белоруссии подчеркнул, что очень дорожит открытыми и доверительными отношениями с президентом России.
"Примите самые сердечные поздравления с юбилеем. Будучи истинным лидером великой державы, вы принимаете выверенные и непростые решения в целях обеспечения независимого развития Российской Федерации, защиты традиций и ценностей российского народа", — отметил Лукашенко.
Белорусский лидер пожелал Путину "отменного здоровья, созидательных свершений на благо российского государства и долгих лет жизни в окружении любящей семьи и надежных друзей".
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