https://ria.ru/20221007/putin-1822245351.html
Лукашенко подарит Путину трактор
Лукашенко подарит Путину трактор - РИА Новости, 07.10.2022
Лукашенко подарит Путину трактор
Президент Белоруссии Александр Лукашенко приготовил в подарок на юбилей российскому лидеру Владимиру Путину трактор BELARUS. РИА Новости, 07.10.2022
2022-10-07T15:01
2022-10-07T15:01
2022-10-07T16:02
александр лукашенко
владимир путин
белоруссия
россия
общество
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МИНСК, 7 окт — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко приготовил в подарок на юбилей российскому лидеру Владимиру Путину трактор BELARUS.Он также добавил, что предложит президенту России насадку-сеялку. "Будем сеять хлеб. Может еще что-то — она универсальная. Вырастим и — (президенту Польши Анджею. — Прим. ред.) Дуде, (премьеру Польши Матеушу. — Прим. ред.) Моравецкому, Европе. Чтобы там не голодали, чтобы не воровали на Украине хлеб, а везли бедным странам", — пошутил Лукашенко.Близкий к пресс-службе белорусского лидера Telegram-канал "Пул Первого" также опубликовал фотографию сертификата трактора BELARUS, подаренного Путину.В поздравлении российского лидера с 70-летием Лукашенко выразил уверенность, что Москва и Минск достойно ответят на глобальные вызовы и выйдут на новый уровень стратегического партнерства.Глава Белоруссии подчеркнул, что очень дорожит открытыми и доверительными отношениями с президентом России.Белорусский лидер пожелал Путину "отменного здоровья, созидательных свершений на благо российского государства и долгих лет жизни в окружении любящей семьи и надежных друзей".
https://ria.ru/20220412/lukashenko-1783147314.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
александр лукашенко, владимир путин, белоруссия, россия, общество
Александр Лукашенко, Владимир Путин, Белоруссия, Россия, Общество
15:01 07.10.2022 (обновлено: 16:02 07.10.2022)
Лукашенко подарит Путину трактор
Президент Белоруссии Лукашенко подарил российскому коллеге Путину трактор на юбилей
МИНСК, 7 окт — РИА Новости.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко приготовил
в подарок на юбилей российскому лидеру Владимиру Путину трактор BELARUS.
"Трактор! Такой, на каком я работаю. BELARUS — самый лучший, ручной сборки", — заявил глава государства, отвечая на вопрос о подарке коллеге.
Он также добавил, что предложит президенту России
насадку-сеялку.
"Будем сеять хлеб. Может еще что-то — она универсальная. Вырастим и — (президенту Польши
Анджею. — Прим. ред.) Дуде, (премьеру Польши Матеушу. — Прим. ред.) Моравецкому, Европе
. Чтобы там не голодали, чтобы не воровали на Украине
хлеб, а везли бедным странам", — пошутил Лукашенко.
Близкий к пресс-службе белорусского лидера Telegram-канал "Пул Первого" также опубликовал фотографию сертификата трактора BELARUS, подаренного Путину.
В поздравлении российского лидера с 70-летием Лукашенко выразил уверенность, что Москва и Минск достойно ответят на глобальные вызовы и выйдут на новый уровень стратегического партнерства.
Глава Белоруссии подчеркнул, что очень дорожит открытыми и доверительными отношениями с президентом России.
"Примите самые сердечные поздравления с юбилеем. Будучи истинным лидером великой державы, вы принимаете выверенные и непростые решения в целях обеспечения независимого развития Российской Федерации, защиты традиций и ценностей российского народа", — отметил Лукашенко.
Белорусский лидер пожелал Путину "отменного здоровья, созидательных свершений на благо российского государства и долгих лет жизни в окружении любящей семьи и надежных друзей".