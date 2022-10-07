https://ria.ru/20221007/putin-1822245351.html

Лукашенко подарит Путину трактор

Лукашенко подарит Путину трактор - РИА Новости, 07.10.2022

Лукашенко подарит Путину трактор

Президент Белоруссии Александр Лукашенко приготовил в подарок на юбилей российскому лидеру Владимиру Путину трактор BELARUS. РИА Новости, 07.10.2022

2022-10-07T15:01

2022-10-07T15:01

2022-10-07T16:02

александр лукашенко

владимир путин

белоруссия

россия

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/0a/1749494880_0:0:2874:1617_1920x0_80_0_0_705df369f653392920531a4c5d1f2a2c.jpg

МИНСК, 7 окт — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко приготовил в подарок на юбилей российскому лидеру Владимиру Путину трактор BELARUS.Он также добавил, что предложит президенту России насадку-сеялку. "Будем сеять хлеб. Может еще что-то — она универсальная. Вырастим и — (президенту Польши Анджею. — Прим. ред.) Дуде, (премьеру Польши Матеушу. — Прим. ред.) Моравецкому, Европе. Чтобы там не голодали, чтобы не воровали на Украине хлеб, а везли бедным странам", — пошутил Лукашенко.Близкий к пресс-службе белорусского лидера Telegram-канал "Пул Первого" также опубликовал фотографию сертификата трактора BELARUS, подаренного Путину.В поздравлении российского лидера с 70-летием Лукашенко выразил уверенность, что Москва и Минск достойно ответят на глобальные вызовы и выйдут на новый уровень стратегического партнерства.Глава Белоруссии подчеркнул, что очень дорожит открытыми и доверительными отношениями с президентом России.Белорусский лидер пожелал Путину "отменного здоровья, созидательных свершений на благо российского государства и долгих лет жизни в окружении любящей семьи и надежных друзей".

https://ria.ru/20220412/lukashenko-1783147314.html

белоруссия

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

александр лукашенко, владимир путин, белоруссия, россия, общество