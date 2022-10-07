https://ria.ru/20221007/putin-1822231799.html

Путин подписал закон, расширяющий перечень видов волонтерства

Путин подписал закон, расширяющий перечень видов волонтерства - РИА Новости, 07.10.2022

Путин подписал закон, расширяющий перечень видов волонтерства

Президент России Владимир Путин подписал закон, расширяющий перечень видов волонтёрской деятельности, документ опубликован на официальном интернет-портале... РИА Новости, 07.10.2022

2022-10-07T14:29

2022-10-07T14:29

2022-10-07T14:29

общество

владимир путин

россия

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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, расширяющий перечень видов волонтёрской деятельности, документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.Теперь в перечень входит содействие организациям в оказании медпомощи, а также оказание помощи органам внутренних дел и другим правоохранительным органам в охране общественного порядка.Для возмещения вреда жизни и здоровью волонтеров, причинённых, в частности, при участии в тушении пожаров и ликвидации чрезвычайных ситуаций и их последствий, а также в мероприятии по поиску пропавших без вести предусматривается компенсация волонтёрам из федерального бюджета.

https://ria.ru/20221007/dobrovoltsy-1822211756.html

россия

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, владимир путин, россия