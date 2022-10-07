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Путин подписал закон, расширяющий перечень видов волонтерства - РИА Новости, 07.10.2022
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Путин подписал закон, расширяющий перечень видов волонтерства
Путин подписал закон, расширяющий перечень видов волонтерства - РИА Новости, 07.10.2022
Путин подписал закон, расширяющий перечень видов волонтерства
Президент России Владимир Путин подписал закон, расширяющий перечень видов волонтёрской деятельности, документ опубликован на официальном интернет-портале... РИА Новости, 07.10.2022
2022-10-07T14:29
2022-10-07T14:29
общество
владимир путин
россия
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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, расширяющий перечень видов волонтёрской деятельности, документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.Теперь в перечень входит содействие организациям в оказании медпомощи, а также оказание помощи органам внутренних дел и другим правоохранительным органам в охране общественного порядка.Для возмещения вреда жизни и здоровью волонтеров, причинённых, в частности, при участии в тушении пожаров и ликвидации чрезвычайных ситуаций и их последствий, а также в мероприятии по поиску пропавших без вести предусматривается компенсация волонтёрам из федерального бюджета.
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общество, владимир путин, россия
Общество, Владимир Путин, Россия
14:29 07.10.2022
 
Путин подписал закон, расширяющий перечень видов волонтерства

Президент Путин подписал закон, расширяющий перечень видов волонтерской деятельности

© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 07.10.2022
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, расширяющий перечень видов волонтёрской деятельности, документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Теперь в перечень входит содействие организациям в оказании медпомощи, а также оказание помощи органам внутренних дел и другим правоохранительным органам в охране общественного порядка.
Для возмещения вреда жизни и здоровью волонтеров, причинённых, в частности, при участии в тушении пожаров и ликвидации чрезвычайных ситуаций и их последствий, а также в мероприятии по поиску пропавших без вести предусматривается компенсация волонтёрам из федерального бюджета.
Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко - РИА Новости, 1920, 07.10.2022
Вчера, 13:25
Добровольцы могут привлекаться к волонтерской работе, заявил Чернышенко
 
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