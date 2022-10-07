https://ria.ru/20221007/putin-1822230547.html

Путин подписал закон об урегулировании споров по тарифам для ТКО

Путин подписал закон об урегулировании споров по тарифам для ТКО - РИА Новости, 07.10.2022

Путин подписал закон об урегулировании споров по тарифам для ТКО

Президент России Владимир Путин подписал закон, который вводит процедуру досудебного урегулирования споров по тарифам в сфере обращения с твердыми коммунальными РИА Новости, 07.10.2022

2022-10-07T14:25

2022-10-07T14:25

2022-10-07T14:25

владимир путин

россия

федеральная антимонопольная служба (фас россии)

общество

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МОСКВА, 7 окт – РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, который вводит процедуру досудебного урегулирования споров по тарифам в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО). Документ опубликован на официальном портале правовой информации.Согласно закону, порядок досудебного рассмотрения споров утвердит правительство РФ. Также кабмин определит орган исполнительной власти, уполномоченный рассматривать жалобы на нарушения в этой сфере.Согласно законам "Об электроэнергетике", "О теплоснабжении", "О водоснабжении и водоотведении" и "О естественных монополиях", споры и разногласия в сфере госрегулирования тарифов в этих областях рассматривает ФАС.Закон призван ускорить урегулирование споров и разногласий по тарифам на ТКО, а также снизить затраты участников.

https://radiosputnik.ria.ru/20220802/tko-1806618974.html

https://ria.ru/20220317/tko-1778706613.html

россия

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

владимир путин, россия, федеральная антимонопольная служба (фас россии), общество