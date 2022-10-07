https://ria.ru/20221007/putin-1822230547.html
Путин подписал закон об урегулировании споров по тарифам для ТКО
Путин подписал закон об урегулировании споров по тарифам для ТКО - РИА Новости, 07.10.2022
Путин подписал закон об урегулировании споров по тарифам для ТКО
Президент России Владимир Путин подписал закон, который вводит процедуру досудебного урегулирования споров по тарифам в сфере обращения с твердыми коммунальными РИА Новости, 07.10.2022
2022-10-07T14:25
2022-10-07T14:25
2022-10-07T14:25
владимир путин
россия
федеральная антимонопольная служба (фас россии)
общество
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МОСКВА, 7 окт – РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, который вводит процедуру досудебного урегулирования споров по тарифам в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО). Документ опубликован на официальном портале правовой информации.Согласно закону, порядок досудебного рассмотрения споров утвердит правительство РФ. Также кабмин определит орган исполнительной власти, уполномоченный рассматривать жалобы на нарушения в этой сфере.Согласно законам "Об электроэнергетике", "О теплоснабжении", "О водоснабжении и водоотведении" и "О естественных монополиях", споры и разногласия в сфере госрегулирования тарифов в этих областях рассматривает ФАС.Закон призван ускорить урегулирование споров и разногласий по тарифам на ТКО, а также снизить затраты участников.
https://radiosputnik.ria.ru/20220802/tko-1806618974.html
https://ria.ru/20220317/tko-1778706613.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, россия, федеральная антимонопольная служба (фас россии), общество
Владимир Путин, Россия, Федеральная антимонопольная служба (ФАС России), Общество
Путин подписал закон об урегулировании споров по тарифам для ТКО
Президент Путин подписал закон о досудебном урегулировании споров по тарифам для ТКО