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Путин подписал закон об урегулировании споров по тарифам для ТКО - РИА Новости, 07.10.2022
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Путин подписал закон об урегулировании споров по тарифам для ТКО
Путин подписал закон об урегулировании споров по тарифам для ТКО - РИА Новости, 07.10.2022
Путин подписал закон об урегулировании споров по тарифам для ТКО
Президент России Владимир Путин подписал закон, который вводит процедуру досудебного урегулирования споров по тарифам в сфере обращения с твердыми коммунальными РИА Новости, 07.10.2022
2022-10-07T14:25
2022-10-07T14:25
владимир путин
россия
федеральная антимонопольная служба (фас россии)
общество
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МОСКВА, 7 окт – РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, который вводит процедуру досудебного урегулирования споров по тарифам в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО). Документ опубликован на официальном портале правовой информации.Согласно закону, порядок досудебного рассмотрения споров утвердит правительство РФ. Также кабмин определит орган исполнительной власти, уполномоченный рассматривать жалобы на нарушения в этой сфере.Согласно законам "Об электроэнергетике", "О теплоснабжении", "О водоснабжении и водоотведении" и "О естественных монополиях", споры и разногласия в сфере госрегулирования тарифов в этих областях рассматривает ФАС.Закон призван ускорить урегулирование споров и разногласий по тарифам на ТКО, а также снизить затраты участников.
https://radiosputnik.ria.ru/20220802/tko-1806618974.html
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владимир путин, россия, федеральная антимонопольная служба (фас россии), общество
Владимир Путин, Россия, Федеральная антимонопольная служба (ФАС России), Общество
14:25 07.10.2022
 
Путин подписал закон об урегулировании споров по тарифам для ТКО

Президент Путин подписал закон о досудебном урегулировании споров по тарифам для ТКО

© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в медиабанкПереработка пластика в Санкт-Петербурге
Переработка пластика в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 07.10.2022
© РИА Новости / Александр Гальперин
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Переработка пластика в Санкт-Петербурге. Архивное фото
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МОСКВА, 7 окт – РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, который вводит процедуру досудебного урегулирования споров по тарифам в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО). Документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Согласно закону, порядок досудебного рассмотрения споров утвердит правительство РФ. Также кабмин определит орган исполнительной власти, уполномоченный рассматривать жалобы на нарушения в этой сфере.
Мусоровоз в Москве - РИА Новости, 1920, 02.08.2022
2 августа, 12:17В России
В России предложили новый метод определения норматива накопления ТКО
Согласно законам "Об электроэнергетике", "О теплоснабжении", "О водоснабжении и водоотведении" и "О естественных монополиях", споры и разногласия в сфере госрегулирования тарифов в этих областях рассматривает ФАС.
Закон призван ускорить урегулирование споров и разногласий по тарифам на ТКО, а также снизить затраты участников.
Вывоз мусора в Москве - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
17 марта, 17:26Москва Сегодня: мегаполис для жизни
Переход к единому оператору по обращению с ТКО был незаметным для москвичей
 
Владимир ПутинРоссияФедеральная антимонопольная служба (ФАС России)Общество
 
 
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