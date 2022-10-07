https://ria.ru/20221007/putin-1822226719.html
Путин подписал закон об ориентировочной стоимости постройки судна
Путин подписал закон об ориентировочной стоимости постройки судна - РИА Новости, 07.10.2022
Путин подписал закон об ориентировочной стоимости постройки судна
Президент России Владимир Путин подписал закон, регулирующий вопросы определения ориентировочной стоимости строительства судна при его проектировании в рамках... РИА Новости, 07.10.2022
2022-10-07T14:13
2022-10-07T14:13
2022-10-07T14:13
экономика
владимир путин
россия
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
министерство финансов рф (минфин россии)
федеральная антимонопольная служба (фас россии)
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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, регулирующий вопросы определения ориентировочной стоимости строительства судна при его проектировании в рамках инвестпроектов, финансируемых с привлечением бюджетных средств. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.Закон направлен на определение максимально достоверной стоимости строительства судна, позволяющей обеспечить обоснованность и эффективность затрат на реализацию инвестпроектов, частично или полностью финансируемых из федерального, региональных и местных бюджетов.Документ наделяет правительство РФ полномочиями утверждать порядок проверки достоверности (экспертизы) обоснований ориентировочной стоимости строительства судна и цен его проектирования, строительства, ремонта и утилизации. Также, согласно документу, кабмин будет устанавливать плату за проведение такой проверки; порядок отбора, приостановки и лишения полномочий проверяющих организаций и требования к ним; а также правила разработки и утверждения нормативов трудоемкости проектирования, строительства, ремонта и утилизации судов.В свою очередь Минпромторг России будет устанавливать порядок определения ориентировочной стоимости строительства судна, который министерство сначала должно будет согласовать с Минфином и Федеральной антимонопольной службой (ФАС). Минпромторг также, согласно документу, будет утверждать нормативы и порядок определения трудоемкости проектирования, строительства, ремонта и утилизации судов и используемые для этого методические документы. Закон вступает в силу через 180 дней после его официального опубликования.Сейчас инвестиционные проекты, которые планируется частично или полностью финансировать за счет федерального, региональных или местных бюджетов, подлежат проверке на предмет эффективности использования бюджетных средств в случаях и порядке, которые установлены нормативными правовыми актами на соответствующем уровне.К таким инвестпроектам относятся проекты строительства морских судов, судов внутреннего и смешанного (река-море) плавания и других плавучих сооружений, подлежащих регистрации. Однако вопросы определения ориентировочной стоимости строительства судна при его проектировании законодательством не регулируются.
https://ria.ru/20220818/sudostroenie-1810565190.html
https://ria.ru/20220905/sudostroenie-1814588357.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, владимир путин, россия, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), министерство финансов рф (минфин россии), федеральная антимонопольная служба (фас россии)
Экономика, Владимир Путин, Россия, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России), Министерство финансов РФ (Минфин России), Федеральная антимонопольная служба (ФАС России)
Путин подписал закон об ориентировочной стоимости постройки судна
Путин подписал закон об ориентировочной стоимости постройки судна при его проектировании
МОСКВА, 7 окт - РИА Новости.
Президент России Владимир Путин подписал закон, регулирующий вопросы определения ориентировочной стоимости строительства судна при его проектировании в рамках инвестпроектов, финансируемых с привлечением бюджетных средств. Документ опубликован
на официальном портале правовой информации.
Закон направлен на определение максимально достоверной стоимости строительства судна, позволяющей обеспечить обоснованность и эффективность затрат на реализацию инвестпроектов, частично или полностью финансируемых из федерального, региональных и местных бюджетов.
Документ наделяет правительство РФ полномочиями утверждать порядок проверки достоверности (экспертизы) обоснований ориентировочной стоимости строительства судна и цен его проектирования, строительства, ремонта и утилизации. Также, согласно документу, кабмин будет устанавливать плату за проведение такой проверки; порядок отбора, приостановки и лишения полномочий проверяющих организаций и требования к ним; а также правила разработки и утверждения нормативов трудоемкости проектирования, строительства, ремонта и утилизации судов.
В свою очередь Минпромторг
России будет устанавливать порядок определения ориентировочной стоимости строительства судна, который министерство сначала должно будет согласовать с Минфином и
Федеральной антимонопольной службой (ФАС
). Минпромторг также, согласно документу, будет утверждать нормативы и порядок определения трудоемкости проектирования, строительства, ремонта и утилизации судов и используемые для этого методические документы. Закон вступает в силу через 180 дней после его официального опубликования.
Сейчас инвестиционные проекты, которые планируется частично или полностью финансировать за счет федерального, региональных или местных бюджетов, подлежат проверке на предмет эффективности использования бюджетных средств в случаях и порядке, которые установлены нормативными правовыми актами на соответствующем уровне.
К таким инвестпроектам относятся проекты строительства морских судов, судов внутреннего и смешанного (река-море) плавания и других плавучих сооружений, подлежащих регистрации. Однако вопросы определения ориентировочной стоимости строительства судна при его проектировании законодательством не регулируются.