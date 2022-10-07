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Владимиру Путину – 70 лет: яркие моменты жизни президента - РИА Новости, 07.10.2022
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Владимиру Путину – 70 лет: яркие моменты жизни президента
Владимиру Путину – 70 лет: яркие моменты жизни президента - РИА Новости, 07.10.2022
Владимиру Путину – 70 лет: яркие моменты жизни президента
Президент России Владимир Путин отмечает сегодня, 7 октября, юбилей.В этом году российский лидер большую часть дня посвятит рабочим мероприятиям. В частности, он проведет несколько международных телефонных разговоров и примет участие в неформальной встрече глав государств – участников СНГ.
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видео
владимир путин
россия
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Владимир Путин впервые был избран Президентом России более 20 лет назад. Самые яркие моменты его политической и неофициальной жизни в нашем видео.
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Владимиру Путину — 70 лет: яркие моменты жизни президента
Президент России Владимир Путин отмечает сегодня, 7 октября, юбилей. В этом году российский лидер большую часть дня посвятит рабочим мероприятиям. В частности, он проведет несколько международных телефонных разговоров и примет участие в неформальной встрече глав государств — участников СНГ. Владимир Путин впервые был избран Президентом России более 20 лет назад. Самые яркие моменты его политической и неофициальной жизни в нашем видео.
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видео, владимир путин, россия, видео
Видео, Владимир Путин, Россия
Владимиру Путину – 70 лет: яркие моменты жизни президента
Президент России Владимир Путин отмечает сегодня, 7 октября, юбилей.В этом году российский лидер большую часть дня посвятит рабочим мероприятиям. В частности, он проведет несколько международных телефонных разговоров и примет участие в неформальной встрече глав государств – участников СНГ.
2022-10-07T11:35
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11:35 07.10.2022
 

Владимиру Путину – 70 лет: яркие моменты жизни президента

Читать ria.ru в
Президент России Владимир Путин отмечает сегодня, 7 октября, юбилей.В этом году российский лидер большую часть дня посвятит рабочим мероприятиям. В частности, он проведет несколько международных телефонных разговоров и примет участие в неформальной встрече глав государств – участников СНГ.
Владимир Путин впервые был избран Президентом России более 20 лет назад. Самые яркие моменты его политической и неофициальной жизни в нашем видео.
 
ВидеоВладимир ПутинРоссия
 
 
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