https://ria.ru/20221007/putin-1822166377.html

Путину доверяют 81 процент россиян, показал опрос ВЦИОМ

Путину доверяют 81 процент россиян, показал опрос ВЦИОМ - РИА Новости, 07.10.2022

Путину доверяют 81 процент россиян, показал опрос ВЦИОМ

Президенту России Владимиру Путину доверят 81,1% россиян, его деятельность одобряют 76,9%, следует из результатов опроса Всероссийского центра изучения... РИА Новости, 07.10.2022

2022-10-07T11:22

2022-10-07T11:22

2022-10-07T11:22

владимир путин

михаил мишустин

россия

вциом

единая россия

лдпр

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/05/1821738663_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_45a8fc9833a68c0bfba7c10f39fcfcf7.jpg

МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Президенту России Владимиру Путину доверят 81,1% россиян, его деятельность одобряют 76,9%, следует из результатов опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).В доверии к Путину признались 81,1% опрошенных. Председателю правительства РФ Михаилу Мишустину доверяют 63,7% опрошенных.Одобряют деятельность Путина 76,9% респондентов, деятельность Мишустина - 51,8%, деятельность правительства РФ - 51,9%.Также респонденты рассказали, за какую партия они проголосовали бы на выборах, если бы они состоялись в ближайшее воскресенье. За "Единую Россию" готовы отдать голос 41,6% опрошенных, за КПРФ - 10%. Тройку лидеров замыкает ЛДПР, за эту партию готовы проголосовать 8,6% участников опроса. Еще 9,5% отдали бы голос за непарламентские партии, а 10,1% не стали бы участвовать в выборах.Всероссийский телефонный опрос "ВЦИОМ-Спутник" проходил с 26 сентября по 2 октября 2022 года среди 1600 россиян в возрасте от 18 лет. Данные взвешены по социально-демографическим параметрам. Предельная погрешность с вероятностью 95% не превышает 1%.

https://ria.ru/20221007/trevoga-1822153182.html

https://ria.ru/20220927/rossiya-1819766346.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

владимир путин, михаил мишустин, россия, вциом, единая россия, лдпр, общество