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Путину доверяют 81 процент россиян, показал опрос ВЦИОМ - РИА Новости, 07.10.2022
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Путину доверяют 81 процент россиян, показал опрос ВЦИОМ
Путину доверяют 81 процент россиян, показал опрос ВЦИОМ - РИА Новости, 07.10.2022
Путину доверяют 81 процент россиян, показал опрос ВЦИОМ
Президенту России Владимиру Путину доверят 81,1% россиян, его деятельность одобряют 76,9%, следует из результатов опроса Всероссийского центра изучения... РИА Новости, 07.10.2022
2022-10-07T11:22
2022-10-07T11:22
владимир путин
михаил мишустин
россия
вциом
единая россия
лдпр
общество
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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Президенту России Владимиру Путину доверят 81,1% россиян, его деятельность одобряют 76,9%, следует из результатов опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).В доверии к Путину признались 81,1% опрошенных. Председателю правительства РФ Михаилу Мишустину доверяют 63,7% опрошенных.Одобряют деятельность Путина 76,9% респондентов, деятельность Мишустина - 51,8%, деятельность правительства РФ - 51,9%.Также респонденты рассказали, за какую партия они проголосовали бы на выборах, если бы они состоялись в ближайшее воскресенье. За "Единую Россию" готовы отдать голос 41,6% опрошенных, за КПРФ - 10%. Тройку лидеров замыкает ЛДПР, за эту партию готовы проголосовать 8,6% участников опроса. Еще 9,5% отдали бы голос за непарламентские партии, а 10,1% не стали бы участвовать в выборах.Всероссийский телефонный опрос "ВЦИОМ-Спутник" проходил с 26 сентября по 2 октября 2022 года среди 1600 россиян в возрасте от 18 лет. Данные взвешены по социально-демографическим параметрам. Предельная погрешность с вероятностью 95% не превышает 1%.
https://ria.ru/20221007/trevoga-1822153182.html
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владимир путин, михаил мишустин, россия, вциом, единая россия, лдпр, общество
Владимир Путин, Михаил Мишустин, Россия, ВЦИОМ, Единая Россия, ЛДПР, Общество
11:22 07.10.2022
 
Путину доверяют 81 процент россиян, показал опрос ВЦИОМ

Опрос ВЦИОМ показал, что президенту Путину доверяют 81,1 процента россиян

© РИА Новости / POOL / Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 07.10.2022
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Президенту России Владимиру Путину доверят 81,1% россиян, его деятельность одобряют 76,9%, следует из результатов опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
В доверии к Путину признались 81,1% опрошенных. Председателю правительства РФ Михаилу Мишустину доверяют 63,7% опрошенных.
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Одобряют деятельность Путина 76,9% респондентов, деятельность Мишустина - 51,8%, деятельность правительства РФ - 51,9%.
Также респонденты рассказали, за какую партия они проголосовали бы на выборах, если бы они состоялись в ближайшее воскресенье. За "Единую Россию" готовы отдать голос 41,6% опрошенных, за КПРФ - 10%. Тройку лидеров замыкает ЛДПР, за эту партию готовы проголосовать 8,6% участников опроса. Еще 9,5% отдали бы голос за непарламентские партии, а 10,1% не стали бы участвовать в выборах.
Всероссийский телефонный опрос "ВЦИОМ-Спутник" проходил с 26 сентября по 2 октября 2022 года среди 1600 россиян в возрасте от 18 лет. Данные взвешены по социально-демографическим параметрам. Предельная погрешность с вероятностью 95% не превышает 1%.
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