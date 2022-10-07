https://ria.ru/20221007/putin-1822166377.html
Путину доверяют 81 процент россиян, показал опрос ВЦИОМ
Путину доверяют 81 процент россиян, показал опрос ВЦИОМ - РИА Новости, 07.10.2022
Путину доверяют 81 процент россиян, показал опрос ВЦИОМ
Президенту России Владимиру Путину доверят 81,1% россиян, его деятельность одобряют 76,9%, следует из результатов опроса Всероссийского центра изучения... РИА Новости, 07.10.2022
2022-10-07T11:22
2022-10-07T11:22
2022-10-07T11:22
владимир путин
михаил мишустин
россия
вциом
единая россия
лдпр
общество
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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Президенту России Владимиру Путину доверят 81,1% россиян, его деятельность одобряют 76,9%, следует из результатов опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).В доверии к Путину признались 81,1% опрошенных. Председателю правительства РФ Михаилу Мишустину доверяют 63,7% опрошенных.Одобряют деятельность Путина 76,9% респондентов, деятельность Мишустина - 51,8%, деятельность правительства РФ - 51,9%.Также респонденты рассказали, за какую партия они проголосовали бы на выборах, если бы они состоялись в ближайшее воскресенье. За "Единую Россию" готовы отдать голос 41,6% опрошенных, за КПРФ - 10%. Тройку лидеров замыкает ЛДПР, за эту партию готовы проголосовать 8,6% участников опроса. Еще 9,5% отдали бы голос за непарламентские партии, а 10,1% не стали бы участвовать в выборах.Всероссийский телефонный опрос "ВЦИОМ-Спутник" проходил с 26 сентября по 2 октября 2022 года среди 1600 россиян в возрасте от 18 лет. Данные взвешены по социально-демографическим параметрам. Предельная погрешность с вероятностью 95% не превышает 1%.
https://ria.ru/20221007/trevoga-1822153182.html
https://ria.ru/20220927/rossiya-1819766346.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, михаил мишустин, россия, вциом, единая россия, лдпр, общество
Владимир Путин, Михаил Мишустин, Россия, ВЦИОМ, Единая Россия, ЛДПР, Общество
Путину доверяют 81 процент россиян, показал опрос ВЦИОМ
Опрос ВЦИОМ показал, что президенту Путину доверяют 81,1 процента россиян