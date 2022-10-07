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Социологи рассказали, как россияне оценивают работу Путина - РИА Новости, 07.10.2022
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Социологи рассказали, как россияне оценивают работу Путина
Социологи рассказали, как россияне оценивают работу Путина - РИА Новости, 07.10.2022
Социологи рассказали, как россияне оценивают работу Путина
Большинство россиян (80%) считают, что президент РФ Владимир Путин хорошо работает на своём посту, своё доверие ему выразили 78% респондентов, свидетельствуют... РИА Новости, 07.10.2022
2022-10-07T10:14
2022-10-07T10:14
общество
владимир путин
фомнибус
россия
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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Большинство россиян (80%) считают, что президент РФ Владимир Путин хорошо работает на своём посту, своё доверие ему выразили 78% респондентов, свидетельствуют результаты опроса фонда "Общественное мнение".Как следует из результатов опроса, 80% респондентов считают, что президент РФ работает на своём посту хорошо, 11% затрудняются ответить, а 9% считают, что плохо.Вместе с этим, Путину доверяют 78% россиян, 13% не доверяют, 9% затрудняются ответить.Опрос "ФОМнибус" проведен 30 сентября - 2 октября среди 1,5 тысячи респондентов от 18 лет и старше в 104 населенных пунктах 53 российских регионов методом интервью по месту жительства. Статистическая погрешность не превышает 3,6%.
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общество, владимир путин, фомнибус, россия
Общество, Владимир Путин, ФОМнибус, Россия
10:14 07.10.2022
 
Социологи рассказали, как россияне оценивают работу Путина

ФОМ: 80 процентов россиян считают, что Путин хорошо работает на своем посту

© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 07.10.2022
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент России Владимир Путин . Архивное фото
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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Большинство россиян (80%) считают, что президент РФ Владимир Путин хорошо работает на своём посту, своё доверие ему выразили 78% респондентов, свидетельствуют результаты опроса фонда "Общественное мнение".
Как следует из результатов опроса, 80% респондентов считают, что президент РФ работает на своём посту хорошо, 11% затрудняются ответить, а 9% считают, что плохо.
Вместе с этим, Путину доверяют 78% россиян, 13% не доверяют, 9% затрудняются ответить.
Опрос "ФОМнибус" проведен 30 сентября - 2 октября среди 1,5 тысячи респондентов от 18 лет и старше в 104 населенных пунктах 53 российских регионов методом интервью по месту жительства. Статистическая погрешность не превышает 3,6%.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 05.10.2022
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