https://ria.ru/20221007/putin-1822148268.html

Социологи рассказали, как россияне оценивают работу Путина

Социологи рассказали, как россияне оценивают работу Путина - РИА Новости, 07.10.2022

Социологи рассказали, как россияне оценивают работу Путина

Большинство россиян (80%) считают, что президент РФ Владимир Путин хорошо работает на своём посту, своё доверие ему выразили 78% респондентов, свидетельствуют... РИА Новости, 07.10.2022

2022-10-07T10:14

2022-10-07T10:14

2022-10-07T10:14

общество

владимир путин

фомнибус

россия

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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Большинство россиян (80%) считают, что президент РФ Владимир Путин хорошо работает на своём посту, своё доверие ему выразили 78% респондентов, свидетельствуют результаты опроса фонда "Общественное мнение".Как следует из результатов опроса, 80% респондентов считают, что президент РФ работает на своём посту хорошо, 11% затрудняются ответить, а 9% считают, что плохо.Вместе с этим, Путину доверяют 78% россиян, 13% не доверяют, 9% затрудняются ответить.Опрос "ФОМнибус" проведен 30 сентября - 2 октября среди 1,5 тысячи респондентов от 18 лет и старше в 104 населенных пунктах 53 российских регионов методом интервью по месту жительства. Статистическая погрешность не превышает 3,6%.

https://ria.ru/20221005/putin-1821679071.html

россия

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2022

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

общество, владимир путин, фомнибус, россия