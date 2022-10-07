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Пушкинский музей представит более тридцати экспозиций в 2023 году - РИА Новости, 07.10.2022
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Культура
https://ria.ru/20221007/pushkinskiy-1822155101.html
Пушкинский музей представит более тридцати экспозиций в 2023 году
Пушкинский музей представит более тридцати экспозиций в 2023 году - РИА Новости, 07.10.2022
Пушкинский музей представит более тридцати экспозиций в 2023 году
Государственный музей изобразительного искусства имени Пушкина представит в 2023 году 38 экспозиций, сообщила министр культуры Ольга Любимова в своем... РИА Новости, 07.10.2022
2022-10-07T10:47
2022-10-07T10:47
культура
новости культуры
ольга любимова
владимиро-суздальский музей-заповедник
государственный музей архитектуры имени щусева
государственный музей изобразительных искусств имени а. с. пушкина
политехнический музей
музеи
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МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Государственный музей изобразительного искусства имени Пушкина представит в 2023 году 38 экспозиций, сообщила министр культуры Ольга Любимова в своем Telegram-канале.На них будут демонстрироваться шедевры живописи и предметы искусства разных эпох."В конце 2022 года мы сформируем и опубликуем единый выставочный план", — рассказала министр.Любимова добавила, что столичный Музей архитектуры имени Щусева готовит 24 выставки, Владимиро-Суздальский музей-заповедник – 49, а Политехнический — 16.
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новости культуры, ольга любимова, владимиро-суздальский музей-заповедник, государственный музей архитектуры имени щусева, государственный музей изобразительных искусств имени а. с. пушкина, политехнический музей, музеи, выставки
Культура, Новости культуры, Ольга Любимова, Владимиро-Суздальский музей-заповедник, Государственный музей архитектуры имени Щусева, Государственный музей изобразительных искусств имени А. С. Пушкина, Политехнический музей, Музеи, Выставки
10:47 07.10.2022
 
Пушкинский музей представит более тридцати экспозиций в 2023 году

Ольга Любимова: ГМИИ имени Пушкина представит 38 экспозиций в 2023 году

© РИА Новости / Владимир АстапковичПушкинский музей
Пушкинский музей - РИА Новости, 1920, 07.10.2022
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Государственный музей изобразительного искусства имени Пушкина представит в 2023 году 38 экспозиций, сообщила министр культуры Ольга Любимова в своем Telegram-канале.
На них будут демонстрироваться шедевры живописи и предметы искусства разных эпох.
"В конце 2022 года мы сформируем и опубликуем единый выставочный план", — рассказала министр.
Любимова добавила, что столичный Музей архитектуры имени Щусева готовит 24 выставки, Владимиро-Суздальский музей-заповедник – 49, а Политехнический — 16.
Девушка у макета здания Народного комиссариата тяжелой промышленности СССР, представленный на выставке Мельников/Melnikoff - РИА Новости, 1920, 05.10.2022
5 октября, 19:00Культура
В Музее архитектуры открылась масштабная выставка Мельникова
 
КультураНовости культурыОльга ЛюбимоваВладимиро-Суздальский музей-заповедникГосударственный музей архитектуры имени ЩусеваГосударственный музей изобразительных искусств имени А. С. ПушкинаПолитехнический музейМузеиВыставки
 
 
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