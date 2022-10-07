https://ria.ru/20221007/pushkinskiy-1822155101.html

Пушкинский музей представит более тридцати экспозиций в 2023 году

Пушкинский музей представит более тридцати экспозиций в 2023 году - РИА Новости, 07.10.2022

Пушкинский музей представит более тридцати экспозиций в 2023 году

Государственный музей изобразительного искусства имени Пушкина представит в 2023 году 38 экспозиций, сообщила министр культуры Ольга Любимова в своем... РИА Новости, 07.10.2022

2022-10-07T10:47

2022-10-07T10:47

2022-10-07T10:47

культура

новости культуры

ольга любимова

владимиро-суздальский музей-заповедник

государственный музей архитектуры имени щусева

государственный музей изобразительных искусств имени а. с. пушкина

политехнический музей

музеи

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МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Государственный музей изобразительного искусства имени Пушкина представит в 2023 году 38 экспозиций, сообщила министр культуры Ольга Любимова в своем Telegram-канале.На них будут демонстрироваться шедевры живописи и предметы искусства разных эпох."В конце 2022 года мы сформируем и опубликуем единый выставочный план", — рассказала министр.Любимова добавила, что столичный Музей архитектуры имени Щусева готовит 24 выставки, Владимиро-Суздальский музей-заповедник – 49, а Политехнический — 16.

https://ria.ru/20221005/melnikov-1821787302.html

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Елена Громова

Елена Громова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, ольга любимова, владимиро-суздальский музей-заповедник, государственный музей архитектуры имени щусева, государственный музей изобразительных искусств имени а. с. пушкина, политехнический музей, музеи, выставки