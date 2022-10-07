14:25 07.10.2022 (обновлено: 15:55 07.10.2022)
В Варшаве проходит акция протеста против повышения цен на электроэнергию
В Варшаве проходит массовая акция протеста против повышения цен на электроэнергию
ВАРШАВА, 7 окт - РИА Новости. Массовая акция протеста против повышения цен на электроэнергию проходит в Варшаве, передает корреспондент РИА Новости.
Организаторами мероприятия, которое проходит под лозунгом "Дальше только тьма", являются Союз польских городов, Союз польских районов, Уния польских метрополий.
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В пятницу возле парламента Польши собрались несколько сотен человек, среди которых достаточно много представителей местных органов власти из различных регионов Польши. Они проводят свой протест под лозунгом "Дальше только тьма". Протестующие принесли с собой плакаты: "Правительство делает города темными", "PIS (правящая партия Польши) = темнота", "Правительство - дилетанты", "Растут расходы, растут цены - мы этого больше не выдержим".
Протестующие выступают против высоких цен на энергоносители, предлагаемых местным органам самоуправления. Они заявляют, что подорожание электроэнергии составляет до 700% и выше по сравнению с прошлым годом, и рассказывают в своих выступлениях, что вынуждены экономить на уличном освещении, бассейнах, детских учреждениях.
Участники акции намерены вручить петиции спикерам сейма и сената Польши, а затем проследовать к канцелярии премьера и провести там митинг.
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Ранее Польша полностью запретила импорт угля из России. Это резко отразилось на доступности угля на рынке и на его цене. "Газпром" 27 апреля приостановил экспорт газа польской PGNiG, а также болгарской "Булгаргаз" из-за неоплаты поставок по новой схеме в рублях. За этим последовало резкое подорожание энергоносителей, тепловой и электрической энергии.
В связи со сложившейся ситуацией местные органы самоуправления вынуждены идти на радикальные меры экономии – отключать уличное освещение, подсветку зданий, уличных фонтанов, приостанавливать работу спортивных сооружений. Несколько польских университетов уже заявили, что перейдут на дистанционный режим обучения в целях экономии отопления и освещения.
Премьер Польши Матеуш Моравецкий, узнав о готовящемся протесте, направил письмо в адрес руководителей местных органов самоуправления, в котором возложил ответственность за энергетический кризис на Россию. Польский премьер напомнил, что правительство "сегодня выделяет из бюджета десятки миллиардов злотых на смягчение последствий высоких цен на энергию или уголь".
Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В РФ не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад.
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