https://ria.ru/20221007/protest-1822230675.html

В Варшаве проходит акция протеста против повышения цен на электроэнергию

В Варшаве проходит акция протеста против повышения цен на электроэнергию - РИА Новости, 07.10.2022

В Варшаве проходит акция протеста против повышения цен на электроэнергию

Массовая акция протеста против повышения цен на электроэнергию проходит в Варшаве, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 07.10.2022

2022-10-07T14:25

2022-10-07T14:25

2022-10-07T15:55

в мире

жкх

матеуш моравецкий

владимир путин

польша

россия

газпром

pgnig

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/07/1822266346_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_3999f91ba3589d69f1fe3f15b7512744.png

ВАРШАВА, 7 окт - РИА Новости. Массовая акция протеста против повышения цен на электроэнергию проходит в Варшаве, передает корреспондент РИА Новости.Организаторами мероприятия, которое проходит под лозунгом "Дальше только тьма", являются Союз польских городов, Союз польских районов, Уния польских метрополий.В пятницу возле парламента Польши собрались несколько сотен человек, среди которых достаточно много представителей местных органов власти из различных регионов Польши. Они проводят свой протест под лозунгом "Дальше только тьма". Протестующие принесли с собой плакаты: "Правительство делает города темными", "PIS (правящая партия Польши) = темнота", "Правительство - дилетанты", "Растут расходы, растут цены - мы этого больше не выдержим".Протестующие выступают против высоких цен на энергоносители, предлагаемых местным органам самоуправления. Они заявляют, что подорожание электроэнергии составляет до 700% и выше по сравнению с прошлым годом, и рассказывают в своих выступлениях, что вынуждены экономить на уличном освещении, бассейнах, детских учреждениях.Участники акции намерены вручить петиции спикерам сейма и сената Польши, а затем проследовать к канцелярии премьера и провести там митинг.Ранее Польша полностью запретила импорт угля из России. Это резко отразилось на доступности угля на рынке и на его цене. "Газпром" 27 апреля приостановил экспорт газа польской PGNiG, а также болгарской "Булгаргаз" из-за неоплаты поставок по новой схеме в рублях. За этим последовало резкое подорожание энергоносителей, тепловой и электрической энергии.В связи со сложившейся ситуацией местные органы самоуправления вынуждены идти на радикальные меры экономии – отключать уличное освещение, подсветку зданий, уличных фонтанов, приостанавливать работу спортивных сооружений. Несколько польских университетов уже заявили, что перейдут на дистанционный режим обучения в целях экономии отопления и освещения.Премьер Польши Матеуш Моравецкий, узнав о готовящемся протесте, направил письмо в адрес руководителей местных органов самоуправления, в котором возложил ответственность за энергетический кризис на Россию. Польский премьер напомнил, что правительство "сегодня выделяет из бюджета десятки миллиардов злотых на смягчение последствий высоких цен на энергию или уголь".Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В РФ не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад.

https://ria.ru/20221005/protesty-1821647347.html

https://ria.ru/20221003/protest-1821207569.html

https://ria.ru/20221002/kishinev-1821028818.html

https://ria.ru/20220929/zaderzhaniya-1820415624.html

польша

россия

варшава

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Протесты в Варшаве против роста цен на электроэнергию Протесты в Варшаве против роста цен на электроэнергию 2022-10-07T14:25 true PT0M25S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, жкх, матеуш моравецкий, владимир путин, польша, россия, газпром, pgnig, варшава