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В МИД ответили на заявления о якобы угрозах Москвы применить ядерное оружие
В МИД ответили на заявления о якобы угрозах Москвы применить ядерное оружие - РИА Новости, 07.10.2022
В МИД ответили на заявления о якобы угрозах Москвы применить ядерное оружие
Заявления западных стран о якобы звучащих от России угрозах применить ядерное оружие являются оголтелой антироссийской кампанией и пропагандой, заявил замглавы... РИА Новости, 07.10.2022
2022-10-07T21:22
2022-10-07T21:22
2022-10-07T21:22
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ООН, 7 окт – РИА Новости. Заявления западных стран о якобы звучащих от России угрозах применить ядерное оружие являются оголтелой антироссийской кампанией и пропагандой, заявил замглавы российской делегации на заседании Первого комитета ГА ООН Константин Воронцов.По его словам, российские доктринальные установки в области ядерного сдерживания очерчены предельно четко, не позволяют расширительного толкования и носят сугубо оборонительную направленность."Официальная риторика России по данной проблематике не выходит за рамки данных установок и полностью соответствует международным обязательствам нашей страны", - подчеркнул дипломат.Однако, по его словам, сигналы Москвы на Западе "злонамеренно передергивают в пропагандистских целях"."Так, ради нагнетания антироссийской истерии в искаженном свете было представлено решение президента России временно перевести силы сдерживания на особый режим дежурства. Однако в реальности речь шла исключительно о расширении состава дежурных смен в командных пунктах", - пояснил Воронцов."Это означает, что была повышена бдительность на фоне конфронтационных заявлений и действий западных ядерных стран. Никаких мер по усилению группировки сил и средств ядерного сдерживания не принималось. К слову, это признается и западными военными", - добавил он.
https://ria.ru/20221007/shantazh-1822193510.html
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россия, оон, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), в мире
Россия, ООН, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), В мире
В МИД ответили на заявления о якобы угрозах Москвы применить ядерное оружие
В МИД назвали заявления о якобы угрозах России применить ядерное оружие пропагандой Запада
ООН, 7 окт – РИА Новости. Заявления западных стран о якобы звучащих от России угрозах применить ядерное оружие являются оголтелой антироссийской кампанией и пропагандой, заявил замглавы российской делегации на заседании Первого комитета ГА ООН Константин Воронцов.
"В связи с обвинениями со стороны стран Запада в адрес России относительно угроз ядерным оружием хотели бы заявить, что это не более чем элемент оголтелой антироссийской кампании. В не искаженной западной пропагандой реальности все обстоит иначе", - сказал Воронцов.
По его словам, российские доктринальные установки в области ядерного сдерживания очерчены предельно четко, не позволяют расширительного толкования и носят сугубо оборонительную направленность.
"Официальная риторика России по данной проблематике не выходит за рамки данных установок и полностью соответствует международным обязательствам нашей страны", - подчеркнул дипломат.
Однако, по его словам, сигналы Москвы
на Западе "злонамеренно передергивают в пропагандистских целях".
"Так, ради нагнетания антироссийской истерии в искаженном свете было представлено решение президента России временно перевести силы сдерживания на особый режим дежурства. Однако в реальности речь шла исключительно о расширении состава дежурных смен в командных пунктах", - пояснил Воронцов.
"Это означает, что была повышена бдительность на фоне конфронтационных заявлений и действий западных ядерных стран. Никаких мер по усилению группировки сил и средств ядерного сдерживания не принималось. К слову, это признается и западными военными", - добавил он.