https://ria.ru/20221007/propaganda-1822377675.html

В МИД ответили на заявления о якобы угрозах Москвы применить ядерное оружие

В МИД ответили на заявления о якобы угрозах Москвы применить ядерное оружие - РИА Новости, 07.10.2022

В МИД ответили на заявления о якобы угрозах Москвы применить ядерное оружие

Заявления западных стран о якобы звучащих от России угрозах применить ядерное оружие являются оголтелой антироссийской кампанией и пропагандой, заявил замглавы... РИА Новости, 07.10.2022

2022-10-07T21:22

2022-10-07T21:22

2022-10-07T21:22

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оон

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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ООН, 7 окт – РИА Новости. Заявления западных стран о якобы звучащих от России угрозах применить ядерное оружие являются оголтелой антироссийской кампанией и пропагандой, заявил замглавы российской делегации на заседании Первого комитета ГА ООН Константин Воронцов.По его словам, российские доктринальные установки в области ядерного сдерживания очерчены предельно четко, не позволяют расширительного толкования и носят сугубо оборонительную направленность."Официальная риторика России по данной проблематике не выходит за рамки данных установок и полностью соответствует международным обязательствам нашей страны", - подчеркнул дипломат.Однако, по его словам, сигналы Москвы на Западе "злонамеренно передергивают в пропагандистских целях"."Так, ради нагнетания антироссийской истерии в искаженном свете было представлено решение президента России временно перевести силы сдерживания на особый режим дежурства. Однако в реальности речь шла исключительно о расширении состава дежурных смен в командных пунктах", - пояснил Воронцов."Это означает, что была повышена бдительность на фоне конфронтационных заявлений и действий западных ядерных стран. Никаких мер по усилению группировки сил и средств ядерного сдерживания не принималось. К слову, это признается и западными военными", - добавил он.

https://ria.ru/20221007/shantazh-1822193510.html

https://ria.ru/20221007/udar-1822367371.html

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россия, оон, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), в мире