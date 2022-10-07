https://ria.ru/20221007/prigovor-1822127773.html

Суд вынес приговор совладельцу сгоревшего в Кемерово ТЦ "Зимняя вишня"

Суд вынес приговор совладельцу сгоревшего в Кемерово ТЦ "Зимняя вишня" - РИА Новости, 07.10.2022

Суд вынес приговор совладельцу сгоревшего в Кемерово ТЦ "Зимняя вишня"

Центральный районный суд города Кемерово в пятницу приговорил совладельца сгоревшего ТЦ "Зимняя вишня" Вячеслава Вишневского к восьми годам колонии строгого... РИА Новости, 07.10.2022

2022-10-07T07:48

2022-10-07T07:48

2022-10-07T11:15

происшествия

пожар в торговом центре в кемерово

александр мамонтов

кемерово

россия

кемеровская область

госстройнадзор

следственный комитет россии (ск рф)

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КЕМЕРОВО, 7 окт — РИА Новости. Центральный районный суд города Кемерово в пятницу приговорил совладельца сгоревшего ТЦ "Зимняя вишня" Вячеслава Вишневского к восьми годам колонии строгого режима за дачу взятки Госстройнадзору при реконструкции торгового центра, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.Пожар в четырехэтажном торговом центре "Зимняя вишня" произошел в Кемерово 25 марта 2018 года. Очаг возгорания находился на верхнем этаже, где были расположены несколько кинозалов и детские игровые зоны с аттракционами. Погибли 60 человек, большинство из них — дети.Также суд постановил зачесть в срок отбывания наказания время нахождения Вишневского под стражей с даты задержания, то есть с 6 марта 2019 года. Один день содержания под стражей будет учтен за один день содержания в колонии строгого режима.Вячеслав Вишневский обвинялся по части пять статьи 291 УК России (дача взятки). В СИЗО Кемерово его доставили 14 апреля 2020 года. Рассмотрение уголовного дела в отношении Вишневского в суде началось 26 ноября 2020 года. Суд установил его вину в даче через посредника взятки главе Госстройнадзора региона Танзиле Комковой при реконструкции второй очереди ТРЦ "Зимняя вишня".По данным следствия, в 2013-2014 годах Вишневский через посредника дал взятку в 7 миллионов рублей, чтобы реконструировать торговый центр без разрешения на строительство, а также с нарушением утвержденного проекта, который предусматривал установку автоматических систем пожаротушения на всех этажах здания. Позже со ссылкой на адвоката Вишневского сообщалось, что обвиняемый вину не признал, так как он был не собственником ТЦ на стадии заключения договора и строительства, а генеральным директором, вследствие чего экономической заинтересованности во взятке не было. Также Вишневский заявлял, что 7 миллионов рублей были не взяткой, а "оплатой по официальному договору услуг организации, которая занималась оформлением документов и разрешительной документацией".Позже со ссылкой на адвоката подсудимого сообщалось, что Вячеслав Вишневский признался в даче взятки, гособвинение запросило для него десять лет лишения свободы и 490 миллионов рублей штрафа. Выступая с последним словом в понедельник, Вишневский попросил суд ограничиться минимальным наказанием, а также извинился перед родственниками погибших и выразил им соболезнования.Всего СК расследовал четыре дела по пожару в "Зимней вишне". Фигурантам двух дел Заводский и Центральный районный суды Кемерово вынесли обвинительные приговоры. Двенадцать фигурантов получили от пяти до восемнадцати лет лишения свободы. Дело экс-главы ГУ МЧС по Кемеровской области Александра Мамонтова и бывшего главного госинспектора Кемерово по пожарному надзору Григория Терентьева рассматривает Центральный районный суд Кемерово.

https://ria.ru/20221003/sud-1821067147.html

https://ria.ru/20220112/pozhar-1767451699.html

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Алексей Калабанов

происшествия, пожар в торговом центре в кемерово, александр мамонтов, кемерово, россия, кемеровская область, госстройнадзор, следственный комитет россии (ск рф)