Рейтинг@Mail.ru
Губернский театр опроверг сообщения о мобилизации внука Пугачевой - РИА Новости, 07.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
https://ria.ru/20221007/presnyakov-1822215234.html
Губернский театр опроверг сообщения о мобилизации внука Пугачевой
Губернский театр опроверг сообщения о мобилизации внука Пугачевой - РИА Новости, 07.10.2022
Губернский театр опроверг сообщения о мобилизации внука Пугачевой
В Губернском театре опровергли информацию о том, что артиста Никиту Преснякова забрали с репетиции из-за частичной мобилизации. РИА Новости, 07.10.2022
2022-10-07T13:37
2022-10-07T14:37
новости культуры
москва
частичная мобилизация в россии
шоубиз
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/07/1822235372_0:0:3078:1732_1920x0_80_0_0_c0ddd94aebd28f775b81ad8eb4b998d3.jpg
МОСКВА, 7 окт – РИА Новости. В Губернском театре опровергли информацию о том, что артиста Никиту Преснякова забрали с репетиции из-за частичной мобилизации.Ранее в Telegram-каналах появилась информация о том, что внука Аллы Пугачевой Преснякова якобы мобилизовали и забрали прямо с репетиции."Никита Пресняков в труппе Губернского театра не состоит. Он приглашен на роль и участвует только в одном спектакле "Безымянная звезда", который идет раз в два месяца. Сегодня никаких репетиций не было. А Пресняков последний раз играл в спектакле 22 сентября", - сообщила пресс-атташе театра.
https://ria.ru/20220929/sklyar-1820344042.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/07/1822235372_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_c4c13a3ced73480812839cd6e273cfbb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
новости культуры, москва, частичная мобилизация в россии
Новости культуры, Москва, Частичная мобилизация в России, Шоубиз
13:37 07.10.2022 (обновлено: 14:37 07.10.2022)
 
Губернский театр опроверг сообщения о мобилизации внука Пугачевой

Губернский театр опроверг сообщения о мобилизации Никиты Преснякова с репетиции

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в медиабанкПремьера спектакля "Безымянная звезда"
Премьера спектакля Безымянная звезда - РИА Новости, 1920, 07.10.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 окт – РИА Новости. В Губернском театре опровергли информацию о том, что артиста Никиту Преснякова забрали с репетиции из-за частичной мобилизации.
Ранее в Telegram-каналах появилась информация о том, что внука Аллы Пугачевой Преснякова якобы мобилизовали и забрали прямо с репетиции.
"Никита Пресняков в труппе Губернского театра не состоит. Он приглашен на роль и участвует только в одном спектакле "Безымянная звезда", который идет раз в два месяца. Сегодня никаких репетиций не было. А Пресняков последний раз играл в спектакле 22 сентября", - сообщила пресс-атташе театра.
Актер Игорь Скляр - РИА Новости, 1920, 29.09.2022
29 сентября, 15:38Культура
Игорь Скляр опроверг информацию об уходе на спецоперацию
 
ШоубизНовости культурыМоскваЧастичная мобилизация в России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала