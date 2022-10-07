https://ria.ru/20221007/presnyakov-1822215234.html

Губернский театр опроверг сообщения о мобилизации внука Пугачевой

Губернский театр опроверг сообщения о мобилизации внука Пугачевой - РИА Новости, 07.10.2022

Губернский театр опроверг сообщения о мобилизации внука Пугачевой

В Губернском театре опровергли информацию о том, что артиста Никиту Преснякова забрали с репетиции из-за частичной мобилизации. РИА Новости, 07.10.2022

2022-10-07T13:37

2022-10-07T13:37

2022-10-07T14:37

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МОСКВА, 7 окт – РИА Новости. В Губернском театре опровергли информацию о том, что артиста Никиту Преснякова забрали с репетиции из-за частичной мобилизации.Ранее в Telegram-каналах появилась информация о том, что внука Аллы Пугачевой Преснякова якобы мобилизовали и забрали прямо с репетиции."Никита Пресняков в труппе Губернского театра не состоит. Он приглашен на роль и участвует только в одном спектакле "Безымянная звезда", который идет раз в два месяца. Сегодня никаких репетиций не было. А Пресняков последний раз играл в спектакле 22 сентября", - сообщила пресс-атташе театра.

https://ria.ru/20220929/sklyar-1820344042.html

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новости культуры, москва, частичная мобилизация в россии