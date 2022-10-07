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Губернский театр опроверг сообщения о мобилизации внука Пугачевой
Губернский театр опроверг сообщения о мобилизации внука Пугачевой - РИА Новости, 07.10.2022
Губернский театр опроверг сообщения о мобилизации внука Пугачевой
В Губернском театре опровергли информацию о том, что артиста Никиту Преснякова забрали с репетиции из-за частичной мобилизации. РИА Новости, 07.10.2022
2022-10-07T13:37
2022-10-07T13:37
2022-10-07T14:37
новости культуры
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частичная мобилизация в россии
шоубиз
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МОСКВА, 7 окт – РИА Новости. В Губернском театре опровергли информацию о том, что артиста Никиту Преснякова забрали с репетиции из-за частичной мобилизации.Ранее в Telegram-каналах появилась информация о том, что внука Аллы Пугачевой Преснякова якобы мобилизовали и забрали прямо с репетиции."Никита Пресняков в труппе Губернского театра не состоит. Он приглашен на роль и участвует только в одном спектакле "Безымянная звезда", который идет раз в два месяца. Сегодня никаких репетиций не было. А Пресняков последний раз играл в спектакле 22 сентября", - сообщила пресс-атташе театра.
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новости культуры, москва, частичная мобилизация в россии
Новости культуры, Москва, Частичная мобилизация в России, Шоубиз
13:37 07.10.2022 (обновлено: 14:37 07.10.2022)
Губернский театр опроверг сообщения о мобилизации внука Пугачевой
Губернский театр опроверг сообщения о мобилизации Никиты Преснякова с репетиции