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На Кубани 90 проектов реализуют при поддержке Фонда развития инноваций - РИА Новости, 07.10.2022
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На Кубани 90 проектов реализуют при поддержке Фонда развития инноваций
На Кубани 90 проектов реализуют при поддержке Фонда развития инноваций - РИА Новости, 07.10.2022
На Кубани 90 проектов реализуют при поддержке Фонда развития инноваций
На Кубани при поддержке регионального Фонда развития инноваций реализуют более 90 проектов, сообщает администрация Краснодарского края. РИА Новости, 07.10.2022
2022-10-07T21:23
2022-10-07T21:25
краснодарский край
экономика
вениамин кондратьев
краснодарский край
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КРАСНОДАР, 7 окт - РИА Новости. На Кубани при поддержке регионального Фонда развития инноваций реализуют более 90 проектов, сообщает администрация Краснодарского края."Четыре года назад в крае приняли Стратегию развития региона-2030, где отдельное внимание уделили поддержке талантливых и смелых предпринимателей. В 2022 году создали Фонд развития инноваций Кубани. Сегодня при его содействии уже реализуют более 90 проектов", - говорится в сообщении. Уточняется, что речь об этом шла на встрече в пятницу, в которой приняли участие губернатор региона Вениамин Кондратьев, замглавы Кубани Александр Руппель, руководитель департамента инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Василий Воробьев и исполнительный директор регионального Фонда развития инноваций Ольга Лукашева."В современных условиях инновации – ключевой фактор конкурентоспособности экономики края и технологического суверенитета страны. Ваша изобретательность и нестандартный взгляд на вещи помогают находить новые решения в приоритетных отраслях – IT-секторе, медицине, сельском хозяйстве и промышленности. Но важно не просто придумать какую-то инициативу, а реализовать ее, при этом создать собственный уникальный и востребованный во всем мире продукт. Краю нужны подобные прорывные идеи, и мы готовы вас поддерживать на всех этапах", – приводятся в сообщении слова Кондратьева.По словам Лукашевой, кубанские инноваторы активно пользуются инструментами Фонда, которые уже сегодня позволяют добиваться реальных результатов. Она добавила, что благодаря работе Фонда предпринимателям удалось привлечь более 100 миллионов инвестиций и 140 миллионов рублей грантовой поддержки. Организация стала брать запросы на IT-разработки и помогла создать продукты в семи отраслях, ряд из этих кейсов уже реализуют.
https://ria.ru/20220928/kuban-1820210985.html
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экономика, вениамин кондратьев, краснодарский край
Краснодарский край, Экономика, Вениамин Кондратьев, Краснодарский край
21:23 07.10.2022 (обновлено: 21:25 07.10.2022)
 
На Кубани 90 проектов реализуют при поддержке Фонда развития инноваций

Более 90 проектов на Кубани реализуют при поддержке Фонда развития инноваций

© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в медиабанкВид на Театральную площадь Краснодара
Вид на Театральную площадь Краснодара - РИА Новости, 1920, 07.10.2022
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Вид на Театральную площадь Краснодара. Архивное фото
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КРАСНОДАР, 7 окт - РИА Новости. На Кубани при поддержке регионального Фонда развития инноваций реализуют более 90 проектов, сообщает администрация Краснодарского края.
"Четыре года назад в крае приняли Стратегию развития региона-2030, где отдельное внимание уделили поддержке талантливых и смелых предпринимателей. В 2022 году создали Фонд развития инноваций Кубани. Сегодня при его содействии уже реализуют более 90 проектов", - говорится в сообщении.
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Уточняется, что речь об этом шла на встрече в пятницу, в которой приняли участие губернатор региона Вениамин Кондратьев, замглавы Кубани Александр Руппель, руководитель департамента инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Василий Воробьев и исполнительный директор регионального Фонда развития инноваций Ольга Лукашева.
"В современных условиях инновации – ключевой фактор конкурентоспособности экономики края и технологического суверенитета страны. Ваша изобретательность и нестандартный взгляд на вещи помогают находить новые решения в приоритетных отраслях – IT-секторе, медицине, сельском хозяйстве и промышленности. Но важно не просто придумать какую-то инициативу, а реализовать ее, при этом создать собственный уникальный и востребованный во всем мире продукт. Краю нужны подобные прорывные идеи, и мы готовы вас поддерживать на всех этапах", – приводятся в сообщении слова Кондратьева.
По словам Лукашевой, кубанские инноваторы активно пользуются инструментами Фонда, которые уже сегодня позволяют добиваться реальных результатов. Она добавила, что благодаря работе Фонда предпринимателям удалось привлечь более 100 миллионов инвестиций и 140 миллионов рублей грантовой поддержки. Организация стала брать запросы на IT-разработки и помогла создать продукты в семи отраслях, ряд из этих кейсов уже реализуют.

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