https://ria.ru/20221007/premiya-1822219587.html

В ГД прокомментировали присуждение Нобелевской премии мира "Мемориалу"*

В ГД прокомментировали присуждение Нобелевской премии мира "Мемориалу"* - РИА Новости, 07.10.2022

В ГД прокомментировали присуждение Нобелевской премии мира "Мемориалу"*

Политический шлейф был первичен при принятии решения о лауреатах Нобелевской премии мира за 2022 год, заявил РИА Новости депутат ГД от "Единой России" Олег... РИА Новости, 07.10.2022

2022-10-07T13:51

2022-10-07T13:51

2022-10-07T13:51

нобелевская премия мира

олег морозов

алесь беляцкий (александр беляцкий)

мемориал

госдума рф

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МОСКВА, 7 окт – РИА Новости. Политический шлейф был первичен при принятии решения о лауреатах Нобелевской премии мира за 2022 год, заявил РИА Новости депутат ГД от "Единой России" Олег Морозов.Лауреатами Нобелевской премии мира за 2022 год стали председатель незарегистрированного в Белоруссии правозащитного центра "Весна" Алесь Беляцкий, российская правозащитная организация "Мемориал"* и украинская правозащитная организация "Центр гражданских свобод"."Политический шлейф тут не просто очевиден. Он первичен", - сказал Морозов.По его словам, данное решение "выглядят как военная операция". "Когда штаб нашего стратегического противника разрабатывает стратегию триединого удара: бьём по России, Украине и Белоруссии", - отметил он.* Организация признана иностранным агентом в России и ликвидирована.

https://ria.ru/20221007/memorial-1822192822.html

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2022

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

нобелевская премия мира, олег морозов, алесь беляцкий (александр беляцкий), мемориал, госдума рф