https://ria.ru/20221007/premiya-1822219587.html
В ГД прокомментировали присуждение Нобелевской премии мира "Мемориалу"*
В ГД прокомментировали присуждение Нобелевской премии мира "Мемориалу"* - РИА Новости, 07.10.2022
В ГД прокомментировали присуждение Нобелевской премии мира "Мемориалу"*
Политический шлейф был первичен при принятии решения о лауреатах Нобелевской премии мира за 2022 год, заявил РИА Новости депутат ГД от "Единой России" Олег... РИА Новости, 07.10.2022
2022-10-07T13:51
2022-10-07T13:51
2022-10-07T13:51
нобелевская премия мира
олег морозов
алесь беляцкий (александр беляцкий)
мемориал
госдума рф
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МОСКВА, 7 окт – РИА Новости. Политический шлейф был первичен при принятии решения о лауреатах Нобелевской премии мира за 2022 год, заявил РИА Новости депутат ГД от "Единой России" Олег Морозов.Лауреатами Нобелевской премии мира за 2022 год стали председатель незарегистрированного в Белоруссии правозащитного центра "Весна" Алесь Беляцкий, российская правозащитная организация "Мемориал"* и украинская правозащитная организация "Центр гражданских свобод"."Политический шлейф тут не просто очевиден. Он первичен", - сказал Морозов.По его словам, данное решение "выглядят как военная операция". "Когда штаб нашего стратегического противника разрабатывает стратегию триединого удара: бьём по России, Украине и Белоруссии", - отметил он.* Организация признана иностранным агентом в России и ликвидирована.
https://ria.ru/20221007/memorial-1822192822.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
нобелевская премия мира, олег морозов, алесь беляцкий (александр беляцкий), мемориал, госдума рф
Нобелевская премия мира, Олег Морозов, Алесь Беляцкий (Александр Беляцкий), Мемориал, Госдума РФ
В ГД прокомментировали присуждение Нобелевской премии мира "Мемориалу"*
Депутат Морозов заявил, что в решении Нобелевского комитета очевиден "политический шлейф"