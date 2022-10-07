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В ГД прокомментировали присуждение Нобелевской премии мира "Мемориалу"* - РИА Новости, 07.10.2022
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В ГД прокомментировали присуждение Нобелевской премии мира "Мемориалу"*
В ГД прокомментировали присуждение Нобелевской премии мира "Мемориалу"* - РИА Новости, 07.10.2022
В ГД прокомментировали присуждение Нобелевской премии мира "Мемориалу"*
Политический шлейф был первичен при принятии решения о лауреатах Нобелевской премии мира за 2022 год, заявил РИА Новости депутат ГД от "Единой России" Олег... РИА Новости, 07.10.2022
2022-10-07T13:51
2022-10-07T13:51
нобелевская премия мира
олег морозов
алесь беляцкий (александр беляцкий)
мемориал
госдума рф
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МОСКВА, 7 окт – РИА Новости. Политический шлейф был первичен при принятии решения о лауреатах Нобелевской премии мира за 2022 год, заявил РИА Новости депутат ГД от "Единой России" Олег Морозов.Лауреатами Нобелевской премии мира за 2022 год стали председатель незарегистрированного в Белоруссии правозащитного центра "Весна" Алесь Беляцкий, российская правозащитная организация "Мемориал"* и украинская правозащитная организация "Центр гражданских свобод"."Политический шлейф тут не просто очевиден. Он первичен", - сказал Морозов.По его словам, данное решение "выглядят как военная операция". "Когда штаб нашего стратегического противника разрабатывает стратегию триединого удара: бьём по России, Украине и Белоруссии", - отметил он.* Организация признана иностранным агентом в России и ликвидирована.
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нобелевская премия мира, олег морозов, алесь беляцкий (александр беляцкий), мемориал, госдума рф
Нобелевская премия мира, Олег Морозов, Алесь Беляцкий (Александр Беляцкий), Мемориал, Госдума РФ
13:51 07.10.2022
 
В ГД прокомментировали присуждение Нобелевской премии мира "Мемориалу"*

Депутат Морозов заявил, что в решении Нобелевского комитета очевиден "политический шлейф"

© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в медиабанкОлег Морозов
Олег Морозов - РИА Новости, 1920, 07.10.2022
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Олег Морозов. Архивное фото
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МОСКВА, 7 окт – РИА Новости. Политический шлейф был первичен при принятии решения о лауреатах Нобелевской премии мира за 2022 год, заявил РИА Новости депутат ГД от "Единой России" Олег Морозов.
Лауреатами Нобелевской премии мира за 2022 год стали председатель незарегистрированного в Белоруссии правозащитного центра "Весна" Алесь Беляцкий, российская правозащитная организация "Мемориал"* и украинская правозащитная организация "Центр гражданских свобод".
"Политический шлейф тут не просто очевиден. Он первичен", - сказал Морозов.
По его словам, данное решение "выглядят как военная операция". "Когда штаб нашего стратегического противника разрабатывает стратегию триединого удара: бьём по России, Украине и Белоруссии", - отметил он.
* Организация признана иностранным агентом в России и ликвидирована.
Медаль Нобелевской премии мира 1936 года - РИА Новости, 1920, 07.10.2022
Вчера, 12:40
В "Мемориале"* прокомментировали присуждение Нобелевской премии
 
Нобелевская премия мираОлег МорозовАлесь Беляцкий (Александр Беляцкий)МемориалГосдума РФ
 
 
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