https://ria.ru/20221007/premiya-1822214490.html

Член СПЧ прокомментировал получение "Мемориалом"* Нобелевской премии мира

Член СПЧ прокомментировал получение "Мемориалом"* Нобелевской премии мира - РИА Новости, 07.10.2022

Член СПЧ прокомментировал получение "Мемориалом"* Нобелевской премии мира

Нобелевская премия мира давно политизирована, поэтому неудивительно, что "Мемориал"* ее получил, заявил РИА Новости член Совета при президенте РФ по правам... РИА Новости, 07.10.2022

2022-10-07T13:34

2022-10-07T13:34

2022-10-07T13:34

кирилл кабанов

алесь беляцкий (александр беляцкий)

белоруссия

россия

осло

мемориал

весна

норвежский нобелевский комитет

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МОСКВА, 7 окт – РИА Новости. Нобелевская премия мира давно политизирована, поэтому неудивительно, что "Мемориал"* ее получил, заявил РИА Новости член Совета при президенте РФ по правам человека Кирилл Кабанов."Ну здесь понятно, что у нас эта премия давно политизирована - Нобелевская премия, особенно в общественной деятельности, в политике, в области мира", - сказал он.Кабанов добавил, что объективность у Нобелевского комитета сохранилась в науке, а в вопросах общественной деятельности – нет."Если в науке мы говорим, что осталась еще какая-то объективность, но все что связано с общественной деятельностью, все, что связано с культурой – это все уже давно ушло, как и все механизмы международные, независимые, под политическое влияние, в зависимость от политической ситуации. Поэтому здесь (в получении премии мира "Мемориалом") ничего удивительного нет", - сказал Кабанов.Лауреатами Нобелевской премии мира за 2022 год стали председатель незарегистрированного в Белоруссии правозащитного центра "Весна" Алесь Беляцкий, российская правозащитная организация "Мемориал"* и украинская правозащитная организация "Центр гражданских свобод". Соответствующее объявление в пятницу в Осло сделал Норвежский нобелевский комитет.* Организация признана иностранным агентом в России и ликвидирована.

https://ria.ru/20221007/memorial-1822192822.html

https://ria.ru/20220114/mosgorsud-1767889809.html

белоруссия

россия

осло

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

кирилл кабанов, алесь беляцкий (александр беляцкий), белоруссия, россия, осло, мемориал, весна, норвежский нобелевский комитет, общество