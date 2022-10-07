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Член СПЧ прокомментировал получение "Мемориалом"* Нобелевской премии мира - РИА Новости, 07.10.2022
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Член СПЧ прокомментировал получение "Мемориалом"* Нобелевской премии мира
Член СПЧ прокомментировал получение "Мемориалом"* Нобелевской премии мира - РИА Новости, 07.10.2022
Член СПЧ прокомментировал получение "Мемориалом"* Нобелевской премии мира
Нобелевская премия мира давно политизирована, поэтому неудивительно, что "Мемориал"* ее получил, заявил РИА Новости член Совета при президенте РФ по правам... РИА Новости, 07.10.2022
2022-10-07T13:34
2022-10-07T13:34
кирилл кабанов
алесь беляцкий (александр беляцкий)
белоруссия
россия
осло
мемориал
весна
норвежский нобелевский комитет
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МОСКВА, 7 окт – РИА Новости. Нобелевская премия мира давно политизирована, поэтому неудивительно, что "Мемориал"* ее получил, заявил РИА Новости член Совета при президенте РФ по правам человека Кирилл Кабанов."Ну здесь понятно, что у нас эта премия давно политизирована - Нобелевская премия, особенно в общественной деятельности, в политике, в области мира", - сказал он.Кабанов добавил, что объективность у Нобелевского комитета сохранилась в науке, а в вопросах общественной деятельности – нет."Если в науке мы говорим, что осталась еще какая-то объективность, но все что связано с общественной деятельностью, все, что связано с культурой – это все уже давно ушло, как и все механизмы международные, независимые, под политическое влияние, в зависимость от политической ситуации. Поэтому здесь (в получении премии мира "Мемориалом") ничего удивительного нет", - сказал Кабанов.Лауреатами Нобелевской премии мира за 2022 год стали председатель незарегистрированного в Белоруссии правозащитного центра "Весна" Алесь Беляцкий, российская правозащитная организация "Мемориал"* и украинская правозащитная организация "Центр гражданских свобод". Соответствующее объявление в пятницу в Осло сделал Норвежский нобелевский комитет.* Организация признана иностранным агентом в России и ликвидирована.
https://ria.ru/20221007/memorial-1822192822.html
https://ria.ru/20220114/mosgorsud-1767889809.html
белоруссия
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кирилл кабанов, алесь беляцкий (александр беляцкий), белоруссия, россия, осло, мемориал, весна, норвежский нобелевский комитет, общество
Кирилл Кабанов, Алесь Беляцкий (Александр Беляцкий), Белоруссия, Россия, Осло, Мемориал, Весна, Норвежский Нобелевский комитет, Общество
13:34 07.10.2022
 
Член СПЧ прокомментировал получение "Мемориалом"* Нобелевской премии мира

Член СПЧ Кабанов заявил, что Нобелевская премия мира давно политизирована

© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в медиабанкКирилл Кабанов
Кирилл Кабанов - РИА Новости, 1920, 07.10.2022
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Кирилл Кабанов. Архивное фото
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МОСКВА, 7 окт – РИА Новости. Нобелевская премия мира давно политизирована, поэтому неудивительно, что "Мемориал"* ее получил, заявил РИА Новости член Совета при президенте РФ по правам человека Кирилл Кабанов.
"Ну здесь понятно, что у нас эта премия давно политизирована - Нобелевская премия, особенно в общественной деятельности, в политике, в области мира", - сказал он.
Медаль Нобелевской премии мира 1936 года - РИА Новости, 1920, 07.10.2022
12:40
В "Мемориале"* прокомментировали присуждение Нобелевской премии
Кабанов добавил, что объективность у Нобелевского комитета сохранилась в науке, а в вопросах общественной деятельности – нет.
"Если в науке мы говорим, что осталась еще какая-то объективность, но все что связано с общественной деятельностью, все, что связано с культурой – это все уже давно ушло, как и все механизмы международные, независимые, под политическое влияние, в зависимость от политической ситуации. Поэтому здесь (в получении премии мира "Мемориалом") ничего удивительного нет", - сказал Кабанов.
Лауреатами Нобелевской премии мира за 2022 год стали председатель незарегистрированного в Белоруссии правозащитного центра "Весна" Алесь Беляцкий, российская правозащитная организация "Мемориал"* и украинская правозащитная организация "Центр гражданских свобод". Соответствующее объявление в пятницу в Осло сделал Норвежский нобелевский комитет.
* Организация признана иностранным агентом в России и ликвидирована.
Здание Мосгорсуда - РИА Новости, 1920, 14.01.2022
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Мосгорсуд объяснил, почему ликвидировал правозащитный центр "Мемориал"*
 
Кирилл КабановАлесь Беляцкий (Александр Беляцкий)БелоруссияРоссияОслоМемориалВеснаНорвежский Нобелевский комитетОбщество
 
 
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